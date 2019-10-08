香港上海商銀被誤認為陸資遭攻擊 確認營運正常無虞

香港反送中風波持續延燒，香港政府《禁蒙面法》生效後，傳出台資的上海商業儲蓄銀行，因被誤認為陸資遭攻擊，連帶使得在香港的台資銀行營運狀況備受關切，金管會今 (8) 日表示，據上海商銀回報，營運一切正常；至於金融業曝險金額連 2 個月在兆元以下。

《禁蒙面法》10 月 5 日生效後，香港局勢日益惡化，示威者怒砸陸資店舖，其中被攻擊包括台資的上海商業儲蓄銀行，也因為被誤認為陸資，遭潑漆攻擊，所幸事後有香港網友澄清上海商銀是台資銀行，紛紛發文道歉才化解攻擊風波。

對於上海商銀被誤認為陸資遭攻擊一事，金管會表示，根據該行回報，僅被示威者噴漆，隔天就正常營業，並未停業，ATM 也非網路上傳言已毀，而只是被噴漆而已，也沒有分行出現停業狀況，上海商銀在香港據點目前營運一切正常，。

其他國銀在香港，是否營運有受到波及？金管會指出，由於國銀在香港分行或子行，多是以企業金融為主要客戶，而非一般消費者，加上放款也都是參與聯貸案，因此，就目前為止，尚未發現有明顯的衝擊。金管會將持續密切關注香港最新政經情勢動向與發展，也提醒國銀要事先做好因應準備及風險控管。

至於金融業對香港曝險金額，據金管會統計，6 月底時為 1 兆 282 億元，但 7 月底降至 9934.96 億元，8 月底雖小幅增加 10.89 億元，不過僅達 9945.85 億元，等於連續 2 個月在兆元以下。