◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月07日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00672L 元大S&P原油正2 55082 0 2324 仁寶 -3310 -6422 0056 元大高股息 22906 5551 2886 兆豐金 -2348 -11114 00637L 元大滬深300正2 8497 0 00673R 元大S&P原油反1 -2248 0 00677U 富邦VIX 8364 0 00632R 元大台灣50反1 -2013 0 00642U 元大S&P石油 7714 0 2382 廣達 -1697 -8218 2327 國巨 1743 4218 2883 開發金 -1517 -9627 2408 南亞科 1263 9176 2834 臺企銀 -1424 -724 00655L 國泰中國A50正2 1225 0 2356 英業達 -1241 -3771 2367 燿華 1115 -8102 1101 台泥 -1117 485 2387 精元 1033 261 00693U 華頓S&P黃豆 -1115 0 3036 文曄 965 468 3702 大聯大 -1100 -3911 2474 可成 935 3276 2449 京元電子 -1096 4754 00633L 富邦上証正2 895 0 2882 國泰金 -1071 4655 4915 致伸 825 1194 8046 南電 -1060 2940 3037 欣興 822 -5193 2542 興富發 -936 -3669 00692 富邦公司治理 744 1032 2352 佳世達 -928 2852 00653L 富邦印度正2 685 0 2330 台積電 -895 18257 2409 友達 601 -8470 020000 富邦特選蘋果N -853 0 2615 萬海 531 -831 2301 光寶科 -810 4169 2448 晶電 523 3794 2349 錸德 -810 -1488 2317 鴻海 502 -9385 3231 緯創 -767 15741 2903 遠百 482 1535 2887 台新金 -713 8834 2338 光罩 477 2894 2891 中信金 -664 -3704 4994 傳奇 468 201 3005 神基 -641 527 1722 台肥 458 445 2337 旺宏 -632 -1720 00669R 禤鶿拕篧D瓊反1 426 0 3481 群創 -625 -9610 3041 揚智 424 1146 2347 聯強 -587 -450 1314 中石化 419 1423 2376 技嘉 -583 -4556 2618 長榮航 414 2055 00651R FH香港反1 -573 0 9904 寶成 402 1241 2504 國產 -558 2060 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股