〈財政部立院備詢〉高鐵南延票價出爐 台北到屏東標準車廂單程約1560元

高鐵南延屏東單程票價多少錢？以目前高鐵票價公式每公里約 4 元估算，未來屏東站通車後，台北到屏東標準車廂單程票價約 1560 元。

立法院財委會今 (7) 日審查「高鐵南延案評估，財源與財務規劃」並請交通部、財政部、國發會與主計總處等單位列席備詢。

國民黨立委曾銘宗質詢時問，高鐵南延屏東後，未來台北到屏東票價多少錢？高鐵董事長江耀宗說，高鐵票價要用公里數計算，目前尚無明確數據可計算，但如以每公里約 4 元估算，屏東到高雄約 17.5 公里，票價約 60 元到 70 元左右。

高鐵台北到高雄標準車廂單程票價 1490 元，以此估算，未來通車後，台北到屏東標準車廂單程票價約 1560 元。

交通部掛保證，高鐵南延屏東後「營運收入將大於營運成本」，曾銘宗問，高鐵南延後未來一年收入大約多少？江耀宗對此回應，目前車次還不確定，無法明確估算，但從過去新增苗栗、彰化與雲林三站來看，營運收入可 cover 營運成本，因此高鐵南延屏東不會有虧損。

對於交通部與高鐵信誓旦旦高鐵南延絕不虧錢，曾銘宗則要求，政府未來不可補貼高鐵任何一毛錢，且票價訂價必須合理，交通部對此也允諾，未來絕不會補貼高鐵左營到屏東南延的營運成本。