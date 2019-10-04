國家隊出手 10月亂流警報解除？再戰10900關

美股道瓊指數連 2 天暴跌逾 800 點，讓台股昨日早盤一度「嚇」破月線，國家隊再度出手救援，讓台股昨日跌點縮小至 71 點，收腳站回月線。不過昨天外資沒在客氣，反手賣超 87 億元，連台積電都在調節之列。10 月亂流的警報就此解除? 昨日的跳空缺口未能補滿，仍有隱憂，多空將再戰 10900 點關卡。關鍵點位為 10877、10906 與 10927 點。

如多方要搶回控盤權，必須儘速重回 10900 點關卡之上，而 10877 為 關卡護城河，必須站穩 10906 點，才算正式收復。而多方要再度發動攻勢挑戰 11000 點關卡，10927 與 10947 點失土，也必須儘速收復。但如今日再戰 10900 點關卡未能成功，10877 點還是站不穩，盤勢仍在回檔格局中，仍需提防再測 10847 點，還是得打月線保衛戰。如再棄守 10827 點，將考驗國家隊防守 10800 點功力，最後防守區為 10783 點。

雖然國家隊出手，美股道瓊指數也出現反彈，不過道瓊指數反彈稍弱，台股回測月線是否能夠一日就完成，甚至上演最強勢的「1 日回檔」，關鍵位置還是在 10900 點關卡的攻防。而今日台股的第一男主角，仍然是台積電! 股王大立光則是蘋概光學族群的指標。不過盤面上可留意的權值股，則是昨日攻勢再起的聯發科，是否能率領 IC 設計等內資概念股，協力闖關 10900 點，也是觀察重點。

台股盤面各次族群輪動的火種未熄，5G、PA、被動元件、矽晶圓，甚至連散熱族群也有捲土重來的意味。不過投資人在看盤時，除了留意新竄起的強勢族群外，也得留意是否有高檔爆量後，法人開始下車的族群。短線上 PCB 是否降溫，也須留意。如指數能維持月線上震盪整理，盤面仍以族群輪動為主，投資人抓好進退節奏，並參考法人籌碼，仍有獲利機會。但如棄守月線，則需留意修正幅度擴大，降低整體多方持股水位為宜。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)