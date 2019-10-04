◆盤勢分析

1. 美國 9 月 ISM 非製造業 PMI 52.6 創下三年新低，美歐貿易戰重擊航空股與酒商，FED10 月降息機率陡增，微軟、蘋果等尖牙股尾盤奮力衝刺助攻美股大幅反彈，週四美股上漲，漲幅介於 0.47 至 1.71％，美股四大指數短期震盪，台積電 ADR 上漲 1.51%。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利大盤回穩。

(2) 均線：支撐為季線（約在 10,710 點）附近，壓力為 09/18 高點 10,971 點附近。

(3) 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值大於 50，短線偏多整理。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 138 點附近，壓力為 142 點附近，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值小於 50，短線整理。近期法人著墨較深的族群包括 PA、散熱、網通、PCB、矽晶圓、生技等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在月線之上，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、蘋概、工業 4.0、生技、內需、運動風、金融、車用等。

5. 中央銀行總裁楊金龍昨（3）日指出，全球經濟面臨美中貿易衝突、英國脫歐、中國大陸經濟金融問題及地緣政治風險等四隻黑天鵝外，還有全球負利率風潮下的一隻「灰犀牛」，儘管國際金融市場變數眾多，但按照央行目前掌握經濟情況，在今、明兩年內，國際上不會爆發金融風暴。

6. 晶圓檢測大廠精測（6510）昨（3）日公布 9 月合併營收 3.92 億元，續創單月歷史新高，月增 6.8%、年增達 44.9%，主要受惠台積電 7 奈米產能放量及加密貨幣訂單增溫。精測累計第 3 季合併營收達 11.01 億元，季增達 64.3%，成長強勁。

7. 射頻元件廠立積（4968）9 月合併營收為 2.83 億元，月增 3.8％，創歷史新高，第 3 季合併營收為 8.24 億元，季增 23.6％，法人估計本季表現還有機會更旺，單月營收將挑戰 3 億元以上水準。