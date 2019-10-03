宏致、東佑達等4家台商產線加速移回 回台總投資額衝上6152億元

經濟部投資台灣事務所今 (3) 日再通過新灃企業、久正光電 (6167-TW)、東佑達自動化、宏致電子 (3605-TW) 4 家台商逾 40 億元投資案，截至目前，已吸引 146 家廠商響應回台投資，總金額衝上 6152 億元，預期可創造逾 5.3 萬個就業機會。

經濟部指出，連接器大廠宏致逐步調降中國的生產比重，加速移回台灣，加上電子代工大廠主要客戶廣達 (2382-TW)、英業達 (2356-TW)、仁寶 (2324-TW) 等電子五哥均已逐步調高台灣製造比重，以網路通訊、伺服器、手持式裝置、高階消費性電子產品為大宗。宏致將投入 20 億元在精工中心第二期擴增廠房及生產設備，加速擴充產能及發展精密細間距連接器線產品。

東佑達集團以兩岸最大鋁擠型單軸機器人及電動缸製造聞名，配合客戶需求及全球自動化成長浪潮，將投資逾 10 億元在台南新吉工業區新建廠房，擴增線性滑軌、滾珠螺桿等關鍵元件產線，並提高產品自製能力，運用純熟機電整合能力開發更多元客製化商品，推動產業鏈互利共生共創價值。

新灃主要從事汽車腳踏墊與商用地墊 OEM/ODM，其中蘇州廠一向以北美為主要市場，由於美中貿易戰對中國銷美汽車腳踏墊加徵 25% 關稅，決定投入超過 7 億元啟動嘉義馬稠後工業園區廠房及產線擴增計畫，同時拓展新產品線，致力資源再生利用零廢棄的目標。

久正專攻中小型液晶顯示器及模組製造，決定縮減中國廠液晶顯示器模組 (LCM) 產能，返台投資超過 2 億元，在台中工業區總部增設 SMT 自動化產線，以因應輸美產品與 HMI 人機介面新產品導入需求。

經濟部表示，美中貿易戰開打至今已成持久戰，不確定性威脅加上政策引導的助力，加速台商回流，觸發的轉單效應與帶動製造業固定資產投資成效超乎預期，截至目前，已吸引 146 家廠商響應，總投資金額高達 6152 億元。