〈友達衝新事業〉大企業新事業發展三方向 將朝垂直場域發展

面板廠友達 (2409-TW) 新事業暨投資管理副總經理楊本豫表示，大企業透過大量生產創造成本效率的黃金時代，逐漸成為過去，企業將從垂直分工轉往垂直整合場域發展，未來企業發展新事業有 3 種方式，內部育成、外部併購、找新創團隊，創造 1 加 1 大於 2 的價值。

楊本豫表示，電子產業長期垂直分工，並利用大量生產、成本效率獲取營利，但隨著科技發展，這種模式將逐漸被垂直整合打破，廠商須掌握產業上下游場域應用，因此友達去年 3 月成立新事業單位，將內部育成的事業獨立出來，並設立專責單位統合管理。

楊本豫表示，新事業目標是創造面板價值的延伸，長期要協助友達數位轉型，往 AI 化發展成解決方案供應商。

他也提出企業發展新事業的 3 個方式，內部育成、外部併購、找新創團隊合作。

楊本豫表示，大企業發展新事業從零到有，需要很多努力，內部育成雖然可直接從熟悉領域著手，但仍須經過內部溝通、決策思維改變等，因此發展磨合時間較久，相對的外部併購成功機率較高，主要是併購對象在既有的領域中已有基礎，有助縮短新事業發展時程。

友達在智慧零售新事業中就同時採用內部育成與外部併購兩個方式，楊本豫表示，除內部自行成立創利空間外，去年併購美國數位顯示看板系統、內容整合商 ComQi，吸收對方在相關場域 10 年經驗，縮短友達的學習曲線。

另一方面，楊本豫表示，若能透過新創加速器找到對的團隊，創造 1 加 1 大於 2 的效果，也是大企業新事業發展方式之一，友達在這方面也與學校創新單位合作。