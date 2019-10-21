〈友達衝新事業〉智慧零售打進知名鞋廠 大健康進軍中國養老市場

面板廠友達 (2409-TW) 拓展 4 大新事業，智慧零售、循環經濟、智慧工業服務、大健康，新事業暨投資管理副總經理楊本豫表示，公司內部對各事業設有目標，其中今年底前將協助台灣知名鞋，業打造智慧零售店面，至於大健康，則正與中國養老機構洽談中。

楊本豫表示，智慧零售目標是今年底前為台灣本土知名鞋業品牌打造智能數位店面，透過導入數位內容看板、資訊軟體整合，讓品牌更能掌握客戶需求，增加購買意願，目前品牌客戶已有幾間店陸續完成導入。

隨著全球面臨高齡化、少子化趨勢，老人安養逐漸成為各國政府、社會要面對的社會問題，據研究數據指出，中國正步入高齡化社會，預計到 2025 年 60 歲以上人口將突破 3 億人，而到 2050 年更將進入重度高齡化階段，老年人口將達 4.37 億，約占總人口的 30%。

楊本豫表示，未來全球養老機構，將朝向機構化、大型化、連鎖化發展，友達旗下友達頤康去年宣布，與知名長照品牌雙連安養中心合作，導入智慧照護方案，今年預計擴大中國養老市場布局，預期年底智慧照護方案將打入中國中鐵合肥的養老機構。

楊本豫表示，循環經濟方面，除了朝水資源發展外，上一階段的新事業發展，友達瞄準太陽能電廠發展，在 2017 年也與富邦金 (2881-TW)、中信金 (2891-TW) 旗下台灣人壽等金融企業，合資共同成立星耀能源。