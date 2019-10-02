中國信託ATM突破6000台 市占穩居冠 進駐馬祖再下一城

中信金 (2891-TW) 旗下中國信託 ATM 市占率穩居冠軍寶座，繼去 (2018) 年前進離島澎湖鋪設 ATM，使用狀況繳出佳績後，今 (2) 日再宣布進駐馬祖南竿地區 5 家 7-ELEVEN 門市鋪設 ATM。

截至今年 8 月份，中信銀行 ATM 機臺數突破 6000 臺、市占率達 20%，穩居 ATM 王寶座。

中國信託銀行 ATM 去年前進澎湖 7-ELEVEN，根據該行內部統計資料顯示，澎湖 ATM 跨行提款次數於今年第二季急遽上升，較今年第一季成長 70%，客戶年齡層大多在 20 至 35 歲間，以觀光客使用居多。

由於中國信託銀行於馬祖無實體分行，為持續滿足客戶需求，該行今年 9 月進一步進駐擁有藍眼淚美景的馬祖，於南竿地區 5 家 7-ELEVEN 門市鋪設 ATM，方便民眾、商戶與遊客存款、提款。

不過，因為無實體分行，馬祖民眾可能也沒有中國信託銀行存款帳戶，對此，中國信託銀行表示，民眾可至中信銀行官網開立數位存款帳戶，就可於南竿的 5 家 7-ELEVEN 門市 ATM 使用，且數位帳戶還可以透過虛實整合享有該行專屬理財資訊。

此外，使用中國信託 ATM 交易可以集 ATM 點數，該行也傳授快速累積 ATM 點數的秘技，中國信託銀行表示，平日交易「跨行存款」「外幣存款、提款」提供點數 2 點、「跨行提款」、「跨行轉帳」及「跨行繳費」提供點數 1 點，逢假日點數「加倍送」。另外，中信銀行客戶首次設定「指靜脈或手機無卡提款」功能即可獲贈 5 點 ATM 點數。