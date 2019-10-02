〈經長立院備詢〉太平島二度證實沒油氣 沈榮津：若有利可圖外商三更半夜也會來

針對太平島石油探勘問題，經濟部長沈榮津今（2）日赴立法院備詢時指出，中油曾二度探勘皆無法證實蘊藏油氣，且目前已經沒有打算再啟動探勘計畫，沈榮津指出，如果太平島有利可圖，外國開發商三更半夜也會來。

高雄市長韓國瑜日前拋出太平島開採石油引發爭議，沈榮津今天出席立法院經濟委員會，專案報告「石油探勘績效及台灣周邊海域石油探勘情形」，並備質詢。

沈榮津報告指出，中油曾在 1981 年到太平島鑽一口地質探勘井，不過，地層都是珊瑚礁層，鑽深僅 523 公尺，獲得地質資料顯示，無法證實有油氣蘊藏。

2012 年外交及國防委員會決議，請經濟部到太平島進行地質調查、物理探測及補給鑽探基地的可行性評估，目的主要是為了宣示台灣南海海域的主權。

沈榮津表示，2013 至 2017 年，經濟部運用石油基金委託成大、台大及中油團隊，進行南海非生物資源的科學研究計畫，不過，上述研究結果仍無法證實太平島有油氣，目前已經沒有打算再啟動探勘計畫。

不過，立委廖國棟表示，各國都認為太平島周遭蘊藏油氣，經濟部態度應該更積極。沈榮津則回應，如果太平島有利可圖，外國開發商三更半夜也會來。

沈榮津強調，中油每年都有編列探勘預算，過去在國內陸域累計盈餘有 1600 多億元，國內海域投入 300 多億元，實際上淨賺約 1200 億元，而國外探勘有印尼、厄瓜多礦區，發生效益達 300 多億元，未來預估還有 1200 億元的效益，但未包含太平島探勘，希望各界不要混淆。