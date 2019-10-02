〈經長立院備詢〉風電國產化恐跳票 沈榮津：外商若不符規定 第二順位廠商將遞補

經濟部長沈榮津今 (2) 日赴立法院備詢，立委林岱樺針對國內風場紛紛轉賣外商，質疑離岸風電國產化與在地化進程，對此，沈榮津強調，國產化是政府底線，若開發商不符規定，排序第二順位的外商將遞補進來。

林岱樺今天上午在立法院經濟委員會質詢時指出，離岸風電開發商哥本哈根基礎建設基金（CIP）8 月時提出國產化調整方案，傳出風機系統商三菱重工維特斯要將機艙組裝廠拉回丹麥，國產化恐無法達標。

林岱樺表示，福海風場已通過環評，申請籌設許可中，未來可能賣給外商，上緯則已出脫海能風場持股賣給外商，而中鋼的中能風場持股比也從 100% 降至 34%，目前僅剩台電是唯一 100% 本土風場。林岱樺向經長反應，台灣下游供應鏈業者，相當憂心離岸風電國產化未來該如何落實與推動。

沈榮津指出，根據離岸風電本土化相關規定，開發商推動離岸風電企劃的同時，也須將產業鏈在台灣建構起來，因此，廠商必須依照工業局訂定的期程，落實國產化項目，若執行上有困難，可逐項攤開來談，經濟部會逐一協助解決問題。

沈榮津表示，國際開發商不斷測試政府底線，曾提出多項成本考量等調整方案，不過，政府的態度仍堅持落實本土化規定，甚至放話隨時都有遞補方案，開發商若不符規定，排序第二順位的外商就會遞補，不過至目為止前，經濟部掌握的外商開發期程仍都符合規定。