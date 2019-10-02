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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧10月01日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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大飲              元大中型100          本盟              昶和     東泥     元大台灣50正2   
綠悅-KY           富邦科技          智伸科            大統新創 天仁     國泰美國道瓊   
宏洲              元大電子          華通              本盟     宏亞     富邦VIX    
嘉裕              元大台商50          旺宏              銘旺科   恆大     南亞科     
東華              元大MSCI金融          燿華              旭隼     南染     慧洋-KY    
大魯閣            富邦摩台          吉祥全            遠雄來   新紡     上海商銀   
立益              富邦發達          晟鈦              統領     佳和                
佳和              富邦金融          泰碩              威宏-KY  怡華                
聯發              元大MSCI台灣          晶相光            泰昇-KY  偉全                
昶和              元大台灣50正2          嘉威                       昶和                
本盟              富邦日本          世芯-KY                    大統新創            
正道              國泰日經225          立積                       亞崴                
瑞利              元大歐洲50          東科-KY                    中宇                
正峰新            元大日經225          柏承                       程泰                
億泰              元大美元指數          百一                       吉茂                
懷特              兆豐藍籌30反1          互億                       百達-KY             
士紙              元大S&P日圓反1          昇陽半導體                   氣立                
燁興              富邦歐洲          致新                       台硝                
千興              FH彭博高收益債          遠雄來                     元禎                
威致              FH彭博新興債          杜康-DR                    毛寶                
華豐              元大台灣高息低波          陽光能源-DR                   日勝化              
首利              FH富時高息低波          鼎炫-KY                    展宇                
麗正              國泰RMB短期報酬                                     三福化              
東訊              新光內需收益                                     士紙                
錸德              FH美國金融股                                     東明-KY             
倫飛              新光中國政金綠債                                     六暉-KY             
威盛              新光投等債15+                                     燿華                
浩鑫              新光ICE美國權值                                     震旦行              
國碩              台新全球AI                                     隴華                
銘旺科            大飲                                         翔耀                
統懋              綠悅-KY                                      太空梭              
翔耀              宏洲                                         遠見                
太空梭            嘉裕                                         聯德                
兆勁              東華                                         泰碩                
麗臺              大魯閣                                       玉晶光              
吉祥全            立益                                         力銘                
憶聲              佳和                                         世芯-KY             
科風              聯發                                         銘鈺                
力特              昶和                                         穎漢                
喬鼎              本盟                                         立積                
正達              正道                                         迎廣                
晟鈦              瑞利                                         陞泰                
聯德              正峰新                                       華友聯              
同泰              億泰                                         愛山林              
新世紀            懷特                                         皇昌                
誠研              士紙                                         遠雄來              
誠創              燁興                                         夏都                
嘉威              千興                                         雲品                
聯合再生          威致                                         鳳凰                
力銘              華豐                                         欣欣                
亞太電            首利                                         統領                
達能              麗正                                         客思達-KY            
太極              東訊                                         凱羿-KY             
誠美材            錸德                                         格威傳媒            
奕智博            倫飛                                         神州-DR             
慧友              威盛                                         晨訊科-DR            
悠克              浩鑫                                         友佳-DR             
友勁              國碩                                         一零四              
百一              銘旺科                                       欣天然              
捷泰              統懋                                         新海                
天瀚              翔耀                                         欣高                
迅杰              太空梭                                       全國                
華上              兆勁                                         川飛                
光麗-KY           麗臺                                         台數科              
元晶              吉祥全                                       南六                
華冠              憶聲                                         鋼聯                
裕豐              科風                                         必應                
寶徠              力特                                         基勝-KY             
皇昌              喬鼎                                         威宏-KY             
陽明              正達                                         政伸                
六福              晟鈦                                         吉源-KY             
康師傅-DR          聯德                                                             
聖馬丁-DR          同泰                                                             
神州-DR           新世紀                                                           
同方友友-DR          誠研                                                             
晨訊科-DR          誠創                                                             
友佳-DR           嘉威                                                             
陽光能源-DR          聯合再生                                                         
精熙-DR           力銘                                                             
中福              亞太電                                                           
雷虎              達能                                                             
中視              太極                                                             
秋雨              誠美材                                                           
新利虹            奕智博                                                           
國光生            慧友                                                             
                  悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇昌                                                             
                  工信                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
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                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生
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