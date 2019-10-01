[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月27日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00672L 元大S&P原油正2 35818 0 00673R 元大S&P原油反1 -6343 0 00632R 元大台灣50反1 5511 0 0059 富邦金融 -4014 12 020000 富邦特選蘋果N 4840 0 6116 彩晶 -3690 -1304 2330 台積電 4819 19229 3037 欣興 -1988 -4756 00637L 元大滬深300正2 4580 0 2890 永豐金 -1883 -455 2313 華通 2779 -2190 2002 中鋼 -1873 -10108 0056 元大高股息 2535 -46824 2308 台達電 -1796 -12218 00677U 富邦VIX 1525 0 2892 第一金 -1725 12648 2327 國巨 1463 1592 2356 英業達 -1362 -2189 2603 長榮 1439 6462 2303 聯電 -1273 8193 2492 華新科 1297 3588 2891 中信金 -1169 14166 2801 彰銀 1269 6641 2812 台中銀 -1023 -3950 2834 臺企銀 1074 4169 2338 光罩 -945 -629 00655L 國泰中國A50正2 1063 0 1605 華新 -917 16054 2881 富邦金 1017 12102 2324 仁寶 -907 1773 8046 南電 1012 3845 1312 國喬 -877 -5935 3041 揚智 997 2001 2883 開發金 -876 2236 2027 大成鋼 913 1945 00738U 元大道瓊白銀 -810 0 2301 光寶科 910 6419 1101 台泥 -807 8715 2367 燿華 890 -10635 3481 群創 -773 22452 2409 友達 852 19324 2332 友訊 -764 -1769 2105 正新 807 2222 8150 南茂 -764 3534 0050 元大台灣50 739 27282 00648R 元大S&P500反1 -622 0 01002T 土銀國泰R1 739 0 1905 華紙 -609 -2908 2888 新光金 698 4103 1216 統一 -605 -2750 00633L 富邦上証正2 689 0 3576 聯合再生 -567 -1098 2375 智寶 659 1241 00636 國泰中國A50 -557 -1568 00665L 富邦恒生國企正2 565 0 2382 廣達 -557 -331 9904 寶成 498 456 00634R 富邦上証反1 -543 0 1314 中石化 489 5852 3706 神達 -509 -5135 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股