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[表四1]台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧09月27日 交易日  
  
◆買超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          買超張數  成交張數  買超比(%)  
01002T 土銀國泰R1             980      1035      94.69  
020000 富邦特選蘋果N         4850      5674      85.48  
2903   遠百                  1460      1748      83.52  
1310   台苯                  1563      1964      79.58  
3383   新世紀                1429      1802      79.30  
2820   華票                  1048      1331      78.74  
5305   敦南                  1270      1636      77.63  
00651R FH香港反1              887      1154      76.86  
2514   龍邦                  1259      1661      75.80  
2801   彰銀                  7648     10162      75.26  
2603   長榮                  7082      9656      73.34  
00708L 元大S&P黃金正2        2181      2981      73.16  
1435   中福                   747      1025      72.88  
2542   興富發               25778     35755      72.10  
2006   東和鋼鐵               757      1066      71.01  
1440   南紡                   776      1095      70.87  
00634R 富邦上証反1           2897      4141      69.96  
1712   興農                   841      1250      67.28  
00752  中信中國50            2518      3759      66.99  
6005   群益證                2283      3450      66.17  
1710   東聯                  1195      1849      64.63  
2886   兆豐金                9872     15287      64.58  
2885   元大金                8038     12478      64.42  
2106   建大                   778      1208      64.40  
2301   光寶科                6255      9760      64.09  
6239   力成                  2144      3387      63.30  
1303   南亞                  3699      5868      63.04  
2023   燁輝                   811      1287      63.01  
2606   裕民                  1235      1966      62.82  
00672L 元大S&P原油正2       42376     67782      62.52  
  
  
◆賣超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          賣超張數  成交張數  賣超比(%)  
0059   富邦金融             -4015      4098     -97.97  
0058   富邦發達             -3368      3506     -96.06  
1310   台苯                 -1677      1964     -85.39  
00634R 富邦上証反1          -3440      4141     -83.07  
2903   遠百                 -1442      1748     -82.49  
3383   新世紀               -1454      1802     -80.69  
1440   南紡                  -849      1095     -77.53  
5305   敦南                 -1228      1636     -75.06  
6005   群益證               -2501      3450     -72.49  
2542   興富發              -25585     35755     -71.56  
2820   華票                  -948      1331     -71.22  
2892   第一金              -11089     15621     -70.99  
1435   中福                  -725      1025     -70.73  
1303   南亞                 -4062      5868     -69.22  
1216   統一                 -4422      6434     -68.73  
9907   統一實               -1730      2525     -68.51  
2006   東和鋼鐵              -723      1066     -67.82  
1434   福懋                  -709      1063     -66.70  
1444   力麗                  -753      1135     -66.34  
1409   新纖                  -902      1369     -65.89  
1710   東聯                 -1206      1849     -65.22  
3036   文曄                  -864      1328     -65.06  
2514   龍邦                 -1079      1661     -64.96  
1313   聯成                  -821      1271     -64.59  
00636  國泰中國A50           -845      1310     -64.50  
1712   興農                  -805      1250     -64.40  
3706   神達                 -2229      3465     -64.33  
2106   建大                  -775      1208     -64.16  
1907   永豐餘                -704      1101     -63.94  
2886   兆豐金               -9772     15287     -63.92  
  
  
◆淨買超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨買超張數  成交張數  淨買超比(%)  
020000 富邦特選蘋果N           4840      5674        85.30  
01002T 土銀國泰R1               739      1035        71.40  
00752  中信中國50              2518      3759        66.99  
00672L 元大S&P原油正2         35818     67782        52.84  
00651R FH香港反1                473      1154        40.99  
0056   元大高股息              2535      7747        32.72  
00632R 元大台灣50反1           5511     31122        17.71  
2881   富邦金                  1017      6165        16.50  
00655L 國泰中國A50正2          1063      6800        15.63  
2603   長榮                    1439      9656        14.90  
2606   裕民                     281      1966        14.29  
00850  元大臺灣ESG永續          337      2541        13.26  
00708L 元大S&P黃金正2           380      2981        12.75  
2801   彰銀                    1269     10162        12.49  
2027   大成鋼                   913      7789        11.72  
2330   台積電                  4819     41236        11.69  
2049   上銀                     114      1044        10.92  
2514   龍邦                     180      1661        10.84  
2889   國票金                   187      1782        10.49  
2301   光寶科                   910      9760         9.32  
00643  群益深証中小              96      1060         9.06  
9911   櫻花                     108      1205         8.96  
2375   智寶                     659      7424         8.88  
0050   元大台灣50               739      8885         8.32  
5876   上海商銀                 407      4910         8.29  
9904   寶成                     498      6011         8.28  
5880   合庫金                   410      4998         8.20  
4566   時碩工業                  84      1026         8.19  
3312   弘憶股                   153      1873         8.17  
6285   啟碁                     264      3252         8.12  
  
  
◆淨賣超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨賣超張數  成交張數  淨賣超比(%)  
0059   富邦金融               -4014      4098       -97.95  
0058   富邦發達               -3368      3506       -96.06  
00673R 元大S&P原油反1         -6343     11515       -55.08  
00636  國泰中國A50             -557      1310       -42.52  
00738U 元大道瓊白銀            -810      3024       -26.79  
2356   英業達                 -1362      6946       -19.61  
1905   華紙                    -609      3125       -19.49  
1312   國喬                    -877      4542       -19.31  
3036   文曄                    -256      1328       -19.28  
00638R 元大滬深300反1          -288      1517       -18.98  
2534   宏盛                    -250      1477       -16.93  
1605   華新                    -917      5418       -16.93  
2308   台達電                 -1796     10822       -16.60  
3702   大聯大                  -318      1969       -16.15  
6116   彩晶                   -3690     23395       -15.77  
2103   台橡                    -494      3181       -15.53  
3706   神達                    -509      3465       -14.69  
2002   中鋼                   -1873     13140       -14.25  
9907   統一實                  -354      2525       -14.02  
2812   台中銀                 -1023      7398       -13.83  
1229   聯華                    -174      1265       -13.75  
00634R 富邦上証反1             -543      4141       -13.11  
2355   敬鵬                    -155      1198       -12.94  
2360   致茂                    -274      2142       -12.79  
2890   永豐金                 -1883     14888       -12.65  
006205 富邦上証                -313      2527       -12.39  
3044   健鼎                    -253      2091       -12.10  
00639  富邦深100               -180      1552       -11.60  
2324   仁寶                    -907      7846       -11.56  
1444   力麗                    -131      1135       -11.54  
  
  
  
備註：  
1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數  
  得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨  
  買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。  
2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。
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