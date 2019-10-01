[表四1]台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧09月27日 交易日 ◆買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 01002T 土銀國泰R1 980 1035 94.69 020000 富邦特選蘋果N 4850 5674 85.48 2903 遠百 1460 1748 83.52 1310 台苯 1563 1964 79.58 3383 新世紀 1429 1802 79.30 2820 華票 1048 1331 78.74 5305 敦南 1270 1636 77.63 00651R FH香港反1 887 1154 76.86 2514 龍邦 1259 1661 75.80 2801 彰銀 7648 10162 75.26 2603 長榮 7082 9656 73.34 00708L 元大S&P黃金正2 2181 2981 73.16 1435 中福 747 1025 72.88 2542 興富發 25778 35755 72.10 2006 東和鋼鐵 757 1066 71.01 1440 南紡 776 1095 70.87 00634R 富邦上証反1 2897 4141 69.96 1712 興農 841 1250 67.28 00752 中信中國50 2518 3759 66.99 6005 群益證 2283 3450 66.17 1710 東聯 1195 1849 64.63 2886 兆豐金 9872 15287 64.58 2885 元大金 8038 12478 64.42 2106 建大 778 1208 64.40 2301 光寶科 6255 9760 64.09 6239 力成 2144 3387 63.30 1303 南亞 3699 5868 63.04 2023 燁輝 811 1287 63.01 2606 裕民 1235 1966 62.82 00672L 元大S&P原油正2 42376 67782 62.52 ◆賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 0059 富邦金融 -4015 4098 -97.97 0058 富邦發達 -3368 3506 -96.06 1310 台苯 -1677 1964 -85.39 00634R 富邦上証反1 -3440 4141 -83.07 2903 遠百 -1442 1748 -82.49 3383 新世紀 -1454 1802 -80.69 1440 南紡 -849 1095 -77.53 5305 敦南 -1228 1636 -75.06 6005 群益證 -2501 3450 -72.49 2542 興富發 -25585 35755 -71.56 2820 華票 -948 1331 -71.22 2892 第一金 -11089 15621 -70.99 1435 中福 -725 1025 -70.73 1303 南亞 -4062 5868 -69.22 1216 統一 -4422 6434 -68.73 9907 統一實 -1730 2525 -68.51 2006 東和鋼鐵 -723 1066 -67.82 1434 福懋 -709 1063 -66.70 1444 力麗 -753 1135 -66.34 1409 新纖 -902 1369 -65.89 1710 東聯 -1206 1849 -65.22 3036 文曄 -864 1328 -65.06 2514 龍邦 -1079 1661 -64.96 1313 聯成 -821 1271 -64.59 00636 國泰中國A50 -845 1310 -64.50 1712 興農 -805 1250 -64.40 3706 神達 -2229 3465 -64.33 2106 建大 -775 1208 -64.16 1907 永豐餘 -704 1101 -63.94 2886 兆豐金 -9772 15287 -63.92 ◆淨買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 020000 富邦特選蘋果N 4840 5674 85.30 01002T 土銀國泰R1 739 1035 71.40 00752 中信中國50 2518 3759 66.99 00672L 元大S&P原油正2 35818 67782 52.84 00651R FH香港反1 473 1154 40.99 0056 元大高股息 2535 7747 32.72 00632R 元大台灣50反1 5511 31122 17.71 2881 富邦金 1017 6165 16.50 00655L 國泰中國A50正2 1063 6800 15.63 2603 長榮 1439 9656 14.90 2606 裕民 281 1966 14.29 00850 元大臺灣ESG永續 337 2541 13.26 00708L 元大S&P黃金正2 380 2981 12.75 2801 彰銀 1269 10162 12.49 2027 大成鋼 913 7789 11.72 2330 台積電 4819 41236 11.69 2049 上銀 114 1044 10.92 2514 龍邦 180 1661 10.84 2889 國票金 187 1782 10.49 2301 光寶科 910 9760 9.32 00643 群益深証中小 96 1060 9.06 9911 櫻花 108 1205 8.96 2375 智寶 659 7424 8.88 0050 元大台灣50 739 8885 8.32 5876 上海商銀 407 4910 8.29 9904 寶成 498 6011 8.28 5880 合庫金 410 4998 8.20 4566 時碩工業 84 1026 8.19 3312 弘憶股 153 1873 8.17 6285 啟碁 264 3252 8.12 ◆淨賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 0059 富邦金融 -4014 4098 -97.95 0058 富邦發達 -3368 3506 -96.06 00673R 元大S&P原油反1 -6343 11515 -55.08 00636 國泰中國A50 -557 1310 -42.52 00738U 元大道瓊白銀 -810 3024 -26.79 2356 英業達 -1362 6946 -19.61 1905 華紙 -609 3125 -19.49 1312 國喬 -877 4542 -19.31 3036 文曄 -256 1328 -19.28 00638R 元大滬深300反1 -288 1517 -18.98 2534 宏盛 -250 1477 -16.93 1605 華新 -917 5418 -16.93 2308 台達電 -1796 10822 -16.60 3702 大聯大 -318 1969 -16.15 6116 彩晶 -3690 23395 -15.77 2103 台橡 -494 3181 -15.53 3706 神達 -509 3465 -14.69 2002 中鋼 -1873 13140 -14.25 9907 統一實 -354 2525 -14.02 2812 台中銀 -1023 7398 -13.83 1229 聯華 -174 1265 -13.75 00634R 富邦上証反1 -543 4141 -13.11 2355 敬鵬 -155 1198 -12.94 2360 致茂 -274 2142 -12.79 2890 永豐金 -1883 14888 -12.65 006205 富邦上証 -313 2527 -12.39 3044 健鼎 -253 2091 -12.10 00639 富邦深100 -180 1552 -11.60 2324 仁寶 -907 7846 -11.56 1444 力麗 -131 1135 -11.54 備註： 1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨 買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。