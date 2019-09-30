15項重大新制10月上路 補助、新規一文看懂

10 月起有多項優惠補助、交通新規上路，重點包括大廈保全若在道路上攔阻人車通行妨礙交通，最高可開罰 2400 元，另外，國旅秋冬遊相關補助再擴大，高鐵配合飯店票價折扣變多，溫泉業者推「買一送一」優惠等。《鉅亨網》幫讀者整理出 15 項 10 月重大新制，讓您一文看完掌握所有重點。

五大優惠補助 渡過旅遊寒冬

一、配合擴大秋冬國旅補助，高鐵 10 月起至 12 月底止，推出購買飯店聯票，加購車票從原本 8 折降為 75 折優惠。

二、國際航班飛桃園、松山以外機場，至明年 3 月底止，免收日本、韓國及港澳、新南向國家航線的國際航班降落費。

三、為提振花東觀光，針對飛花東國際定期包機，獎助地勤費 50%。

四、交通部補助北中南東各溫泉區協會，10 月至 12 月推出「買一 (住宿) 送一 (泡湯)」優惠案。

五、交通部將減免遊覽車汽車燃料使用費全額 1 年，遊覽車車主一年可省下約 2.7 萬元，全台逾 1.6 萬輛遊覽車受惠，汽燃費收入減少約 4.35 億元。

10 大交通新規 小心荷包失血

一、民眾到監理單位臨櫃刷卡繳交罰款的手續費，銀行將不再吸收，需向民眾收取，依規定手續費採 5 級距，罰款繳費刷卡金額為 1-998 元，需支付手續費 2 元；罰款為 999-9993 元，手續費 7 元；罰款 9994-4 萬 9990 元，手續費 10 元；罰款 4 萬 9991 元 - 9 萬 9980 元，手續費 20 元；罰款 9 萬 9981 (含) 元以上，需支付手續費 35 元。

二、路寬較窄且未畫設車道線、行車分向線或分向限制線的巷弄道路，時速上限將由 40 公里降為 30 公里。

三、交通部放寬規定，小貨車在符合安全原則下，可檢附相關證明文件，提高載重，估逾 10 萬車主受惠。

四、因應宅配物流業者引進電動機車，交通部增訂電動三輪機車載重管理規定，由現行 80 公斤增加到 200 公斤。

五、一般車輛在轉彎或變換車道之前，未依規定使用方向燈，將加重罰鍰，從原本的 900-1200 元，直接加重開罰 1200 元。

六、騎電動自行車未戴安全帽將罰 300 元；電動自行車時速最高 25 公里，超速將開罰 900-1800 元；擅自改裝電動自行車，可罰 1800-5400 元。

七、非交通勤務警察、依法指揮交通及各學校交通導護人員，如公寓大廈警衛、保全，若在道路上攔阻人車通行妨礙交通，可開罰 1200-2400 元。

八、汽機車轉彎或行近行人穿越道，遇攜帶白手杖或導盲犬的視覺功能障礙者，不暫停禮讓可處 2400-7200 元罰鍰，比現行未禮讓行人罰鍰加重 1 倍。自行車等慢車未禮讓視障者，或在人行道行駛造成視障者受傷或死亡，處 600-1200 元，較現行未禮讓行人加重 1 倍，另外，若因未禮讓導致死傷，罰鍰提高到 1200-2400 元。

九、未經許可在斑馬線舉行賽會或擺設筵席、演戲、拍攝電影或其他類似行為，將可罰 3000-6000 元。

十、若在斑馬線上堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物，或在斑馬線旁燃燒物品發生濃煙妨礙行車視線等，皆可依法開罰 3000-6000 元，若致人受傷或死亡再加倍處罰。