旺季效應加持 三芳Q3單季可望賺贏上半年 創近2年新高

合成皮大廠三芳化工 (1307-TW) 受惠合成皮需求回溫，且原料價格維持低檔，獲利回升，加上步入傳統旺季，法人看好，第 3 季單季可望賺贏今年上半年，每股純益上看 0.5 元，可望創近 2 年來單季新高。

三芳化工今年上半年受惠人工合成皮需求回溫，加上高毛利率無車縫鞋材產品新客戶加入，營收占比回升，產品價格也調漲，營運走出去年低谷，上半年合併營收 50 億元，年增 12%；稅後純益達 2 億元，年增 22%，每股賺 0.5 元。

三芳下半年在原料價格維持低檔下，合成皮獲利顯著回升，加上步入傳統營運旺季，營運將優於上半年。法人看好，三芳第 3 季營收上看 27 億元，且單季可望賺贏今年上半年，每股純益上看 0.5 元，有機會創近 2 年來單季新高。

三芳營運主要著眼鞋材業務，從去年營收占比來看，鞋材業務占比高達 92%，不過，為分散風險，除合成皮與無車縫產品等鞋材業務外，三芳近來積極擴展非鞋用產品，著重於運動產品領域的延伸，包括切入運動用品與車用市場等。

由 TPU 延伸至薄膜產品，三芳藉由鞋材業務龐大的客戶基礎，成功切入運動品牌大廠的運動用品供應鏈，擴大 TPU 薄膜銷量；而新開發的纖維薄膜產品，可望成為未來營運新動能，目前已可做到 60% 回收，未來目標為邁入 100% 可回收。

三芳今年前 8 個月累計營收 68.15 億元，年增 9.34%。第 2 季稅後純益 1 億元，與上季持平，年增 63.9%，每股純益 0.25 元。