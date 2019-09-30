癌症用藥銷售旺+東南亞穩定成長 東洋今年獲利將優於去年

東洋 (4105-TW) 去年因未代理銷售流感疫苗，導致營收下滑，展望今年，東洋表示，受惠抗癌用藥及抗生素產品銷售暢旺，加上東南亞營業據點銷量穩定成長，營運樂觀看待，法人預期，利多激勵下，今年全年營收、獲利，可望較去年小幅成長。

東洋營收占比方面，至 8 月為止，癌症相關用藥占 50%、抗生素占 20%、海外代工則占 20%，東洋指出，今年癌症、抗感染及抗生素用藥產品銷售力道強勁，單項藥品銷量將優於去年，是今年營運主要動能。

流感疫苗方面，東洋表示，去年和今年都未代理銷售，不過研發的流感疫苗用藥已申請藥證，待主管機關審查中，盼明年有好消息。

東洋東南亞布局據點包括泰國、菲律賓及越南等，每年成長率約 3% 左右，且穩定成長中，東洋指出，由於以海外代理銷售為主，雖然未來可洽談授權，但也較難有爆發性成長。

此外，東洋為智擎 (4162-TW) 大股東，看好智擎後市，加上為股價抱屈，9 月回補 3000 張股票，持股比也從 15.59% 提升至 17.64%，增加 2.05 個百分點。

東洋 8 月營收 3.95 億元，月增 9.73%，年增 27.11%；累積前 8 個月營收 29.68 億元，年增 12.24；第 2 季稅後純益 2.58 億元，季減 11.9%，年減 47.9%；上半年稅後純益 5.52 億元，年減 26.4%。