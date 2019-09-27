摩台結算大戲登場 打破僵局看龍頭

台股連續 8 個交易日在 10900 點關卡上上下下，今日則有摩台指結算大戲登場，台股多空是否能打破相持不下的僵局？答案要看龍頭股，不僅是電子龍頭三王，還包括次族群與傳產龍頭！關鍵點位為 10877、10906 與 10927 點。

10877 點為 10900 點關卡最重要的護城河，如摩台指結算外資有意拉高，守穩 10877 點，續往 10906 與 10927 點，為必經之路，而要打破此一僵局，多方必須收上 10944 點甚至 10977 點。但如外資只是趁摩台結算獲利下車，棄守 10844 點，則需提防續往續往 10827 與 10800 點關卡回測，甚至往 10777 點，展開月線保衛戰。

盤面上個股輪動速度加快，賣高位階轉進低位階族群，似乎成為近日內外資法人共識。昨日被動元件族群，即再度成為「吸金」的熱門指標。在時間點上，9 月底集團作帳行情進入倒數，集團股部分，法人也抓住公司派心態偏多，只要是基期相對低，而且先前並無其他法人大舉布局，也較不會遭到「結帳」賣壓，這是 9 月底前利用籌碼面選股勝率較高的策略。

同樣的，今日有摩台指結算，結算的關鍵時間在 1 點後。因此今日盤面上的摩台成分股就成為觀察重點，如果要拉高結算，摩台成分股必然不會缺席，如果要壓低結算，這些身兼各族群龍頭的摩台成分股，將是首要的摜壓對象。總之，台股在 10900 點關卡的多空攻防，已逼近最後攤牌階段! (訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)