追繳保證金？哈希率大跌？短短30分鐘 比特幣何以閃崩1000美元

比特幣 9 月 24 日盤中在半小時內崩跌 9%，幣價跌破 9,000 美元關卡並觸抵三個月低點。跌勢如此劇烈，引發市場眾多揣測，一名交易員認為，突然大跌可能與總部設在東非塞席爾的交易所 BitMEX 追繳保證金與合約平倉，加劇幣價跌勢有關。另一方面，比特幣網絡的哈希率在 23 日突然神秘崩跌 40%，也令人懷疑與這次比特幣價格大跌隱約有關聯。

截至寫稿時間，比特幣交易價約 8,700 美元，盤中一度跌至 8,370 美元，較過去 24 小時內的高點 9,812 美元崩跌逾 14%，目前已有持穩跡象。紐約加密貨幣數據與研究公司 Messari 的產品總監 Qiao Wang 表示:「對於比特幣來說，這是相當罕見的情況。」

比特幣價格大約在世界協調時間 18 時 30 分開始崩跌，在 19 時穩定下來。一位匿名交易員表示，幣價大跌可能是因 Bitmex 追繳保證金和合約平倉而加劇跌勢，該交易所為客戶提供 100 倍的槓桿率，實質等同是向交易人士提供投資額的一百倍貸款金額。

另一方面，從技術線型研判，比特幣從 7 月就已形成看跌的下降三角形（Descending Triangle）型態，自 9 月初來已開始向下突破下檔支撐線，這也代表未來看跌意味濃厚。

此外，比特幣網絡的哈希率在 23 日驟降 40%，下滑幅度創紀錄。Coin.dance 數據顯示，比特幣網絡的哈希率當天從每秒 98,000,000 TH 下滑至每秒 57,700,000 TH。這種閃崩現象迄今依然難以解釋，而且整個夏天比特幣網絡的算力甚至連續創新高，因此算力閃崩更令人費解。

就在五天前，比特幣網絡哈希率甚至還突破 102 百京（quintillion）哈希的歷史里程碑。當時，加密貨幣分析師一直主張，比特幣網絡創新高的哈希率，是比特幣幣價看漲的指標。然而隨著哈希率驟降，又碰上幣價大跌，其意義耐人尋味。

根據 DashNews 的分析，比特幣的哈希率閃崩且下滑近半，凸顯純工作量證明安全模式存在可能的問題。因為哈希率閃崩，也代表比特幣網路近一半的安全性在半天的時間內被移除，也使得網絡比以往更容易受到攻擊。

加密貨幣分析機構 MICA Research 推斷，最壞的可能性是礦場業者退出挖礦業務，接下來有可能把挖到的比特幣全數賣掉變現，從成交量觀察，這次賣出的交易所大多來自中國地區，既不是散戶，礦場的機率也不大，他們大多都有場外交易（OTC）管道，有可能是早期投資人透過交易所直接賣出。

另有專家推測，由於較大的比特幣礦場可能會離線一段時間，現在正慢慢恢復上線，也有可能是其中一家 ASIC 晶片製造商測試他們的設計是否能承受得住壓力。不過，究竟哈希率和幣價為何會在極接近的時間內同步大跌，至今仍無人知曉。

這篇文章 追繳保證金？哈希率大跌？短短 30 分鐘，比特幣何以閃崩 1,000 美元 最早出現於 區塊客。

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