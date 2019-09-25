〈太醫展望〉Q3維持高檔水位 Q4微幅收斂 全年營收仍上看20億元

太醫 (4126-TW) 銅鑼新廠投產後，第 2 季營收創新高，展望後市，太醫表示，由於上半年客戶拉貨強勁，預期下半年營收會收斂，其中，第 3 季仍在高檔水位，第 4 季營運修正，法人表示，太醫訂單能見度高，今年全年營收 20 億元可望達標。

太醫各國出貨方面，截至 8 月底，日本營收年增 36%、美國年增 33%、歐洲年增 32%、中東年增 60%，台灣、拉丁美洲、德國等比去年同期呈個位數成長。

太醫表示，日本及中東地區客戶拉貨強勁，下半年營收可望持續成長，過去難以發展的美國市場，目前已占整體營收 8%，但因去年同期大量出貨，比較基期高，後續成長會較為趨緩。

展望後市，太醫表示，雖然受惠新廠投產客戶積極拉貨下，持續都有接獲訂單，但下半年至明年會開始收斂，法人估，第 3 季營收可維持高檔，但難以達到第 2 季水準，第 4 季則小幅下滑，今年全年營收仍上看 20 億元，再創新高。

以太醫產品營收比重來看，管類占 29%，密閉式管類占 24%，傷口引流套占 12%，袋類占 9%，保護沖洗等套類占 8%。

太醫 8 月營收 1.86 億元，月增 0.85，年增 10.37%；累績前 8 個月營收 14.1 億元，年增 20.32%。第 2 季稅後純益 9142 萬元，季增 52.8%，年增 118%；每股純益 1.38 元；上半年稅後純益 1.51 億元，年增 93%，每股純益 2.29 元。