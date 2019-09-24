台股盤後－追價意願降低量能收縮 守住5日線

受季底作帳壓力影響，台股今 (24) 日開低走低，盤勢在平盤附近震盪整理，部分族群包括電子與 PCB 族群漲多拉回，拖累指數失守 5 日線，靠太陽能、風力發電與生技等選舉概念股支撐下，加上尾盤個股買單敲進力撐，尾盤收在 10918 點，驚險守住 5 日線，成交量則因追價意願低落，降至 1087 億元。

適逢第 3 季季底與月底等做帳高峰期，市場買盤追價意願明顯縮手，儘管外資持續匯入帶動新台幣升值，但顯然資金未轉進股市，集中市場持續平盤整理，櫃買市場則開高走低小跌 0.17% 以黑 K 做收。

權值三王台積電與鴻海平盤整理，大立光下跌 1.4%，權值三王疲弱連帶壓抑電子股表現，包括 PCB、IC 設計族群等先前受資金追捧的個股漲多拉回。

PCB 族群中的瀚宇博、台表科、燿華、金像電與欣興股價在受賣單調節股價拉回整理，跌幅約 1%~2% 左右，景碩跌幅相對較大尾盤大跌 3.7% 做收，但銘旺科則逆勢勁揚，尾盤大漲逾 9% 亮漲停紅燈關門。

節能概念股中風力發電與太陽能在資金挹注拉抬下，推升股價跌升反彈，風力發電族群中的潤泰材攻上漲停，永冠 - KY 漲幅逾 2%，新光鋼與世紀鋼也有 1% 以上漲幅；太陽能族群中的中美晶大漲逾 3%，合晶漲幅約 1.2%。

生技族中的優盛大漲逾 9% 攻上漲停亮紅燈，大學光大漲逾 5%、邦特大漲超過 3% 以上，另外訊聯、生展、盛弘與醫揚也有 1% 以上的漲幅。

整體而言，台股攻上 10900 點關卡後就略顯無力，加上大盤缺乏主流族群領盤，資金快速在各族群輪動部分先前漲多族群陸續拉回整理，低基期個股受惠於資金輪動反彈，在季底作帳行情、買盤追捧意願降溫等因素交錯下，短線可能反覆測試 5 日線。