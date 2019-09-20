〈智邦法說〉400G交換器明年進入轉換期 月營收將突破60億元大關

網通大廠智邦 (2345-TW) 今 (20) 日召開法說會，總經理李志強指出，明年交換器將進入 100G 轉換至 400G 的時期，加上布局 5G 趨勢逐漸發酵，樂觀看待未來營運成長，單月營收 59 億元將不是上限。

智邦 8 月營收突破 59 億元，衝單月新高，叩首 60 億元大關，法人關心是否是因美中貿易戰下遊客戶提前拉貨。

智邦資深協理暨發言人林信玄強調，第 3 季是傳統旺季，9 月營收不會出現像「蹺蹺板」一樣驟減的情形，第 4 季會繼續努力，單月營收 59 億元絕對不會是上限，未來一定會繼續成長。

外界關注 400G 交換器進度，總經理李志強認為，目前收發模組技術門檻已突破，明年就會開始轉換，不過，他認為，400G 收發模組是否能量產，將影響轉換的速度與時間。

以智邦產品組合營收占比來看，網路交換器 66%、網路應用設備 17%、網路接取設備 8%、無線網路設備 4%、寬頻及其他網路設備 5%；產銷區域方面，美洲 72%，歐洲 17%、亞太 8%、台灣 2%。

李志強表示，智邦現階段持續朝加速網路優化、提升運算效能邁進，也持續布局數據中心、人工智慧 (AI)、5G、邊緣運算 (Edge Computing) 等趨勢應用。