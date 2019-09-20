年金改革後 老師不再擁退休鐵飯碗？規劃好三大保障免驚

一年一度教師節下周即將來臨，不過對於許多教師們來說，可能正在擔憂年金改革後，該如何為自己準備退休金，才能維持退休後的生活品質。全球人壽建議教師族群，可及早規劃「醫療、失能及年金險」等三大保障，為自己安排退休後可能的醫療照護費用及生活費用等，就能逐步為自己打造「退休鐵飯碗」。

全球人壽表示，隨著退休金制度的改變，教師們得好好為自己的保障及財務做好目標規劃，才能有效地降低退休後的不確定性。建議可以從退休後會面臨的「老、病、失能」等問題進行保障的規劃。首先以「病、失能」的保障為優先，可透過失能扶助險及實支實付醫療險獲得保障；其次，才是「老」的退休金規劃，可考慮規劃年金險。

在醫療保障方面，應檢視是否已經投保實支實付醫療險以及保障額度是否足夠，如果發現已投保的保障額度不足，可以透過保額調整的方式或再投保第二張實支實付醫療險，投保第二張實支實付醫療險前，須先確認保險公司是否接受副本理賠。

此外，全球人壽提醒，大部分一年期的實支實付醫療險都只保障至 75 歲，面對高齡社會的趨勢，建議教師們可以透過投保終身醫療險的規劃，趁早補足高齡醫療保障缺口。高齡醫療保障規劃至少應包含住院醫療日額、住院雜費及手術醫療費，以維持高齡時期的醫療品質。

在長期照顧方面，應檢視是否已經備妥在不幸失能後需要被長期照顧時的保障。在保障的規劃上，建議可以先投保失能扶助險，而且月給付的保額至少要能夠彌補看護費及日常生活用品費，以補足失能後所產生的風險缺口。

在退休金方面，教師族跟上班族一樣也要為退休金做準備，首先，準備退休金的兩大原則，一是趁早準備，透過時間來減輕準備退休金的負擔，二是堅持有紀律地持續累積，然而累積退休金的同時，許多教師們可能同時肩負著家庭經濟重任。因此，全球人壽建議，投保具有未來可轉入投保即期年金險的利變增額壽險是聰明的選擇。

老師們透過投保利變增額壽險，退休前可作為家庭保障，退休時再善用其可轉年金權利，選擇將其轉入投保即期年金險，作為退休金源，享年金年年領、終身領，降低退休金政策不確定性帶來的衝擊與影響，維持退休後的生活品質。

