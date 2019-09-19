搶外送商機大餅 全家攜Uber Eats推店到宅服務

外送商機崛起！連鎖超商全家 (5903-TW) 去年先在台北市推出店到宅服務，觀察消費者接受度高，今 (19) 日再宣布與美食外送平台 Uber Eats 合作，擴大外送服務範圍至雙北市，成為 Uber Eats 平台首家入駐的零售業者。

根據凱度洞察報告指出，全台每 4 人即有 1 人使用過美食外送服務，其中重度使用者 (每周至少 1 次) 又以北部為主，因此，Uber Eats「全家專區」第一階段可外送範圍為雙北市，覆蓋率達雙北市 9 成區域，且全家因具有 24 小時營業、密集據點的優勢，消費者從早上 9 點至凌晨 1 點，不管是早餐或消夜皆可下單。

Uber Eats APP「全家專區」精選商品約百項，每兩周變化一次組合，其中鮮食約 30 個品項，包括早午餐優惠組合、bb.q CHICKEN 炸雞套餐等，一般商品約 70 個品項，除零食、飲料外，美妝品、盥洗用品等一般日用品也囊括其中。

全家表示，虛實購物場景交錯的 O 型全通路時代，如何在消費者有需求時提供服務至為關鍵，因此，全家以創造消費者「人人手上有全家」為目標展開佈局已久。

全家去年在首階段測試中，觀察到餐點類商品 (早餐促 / 袋裝小吃) 在早午餐、下午茶時段為需求高峰，至於化妝品、日用品等商品銷售也相當穩定，判斷部分為臨時性急用，部分為計畫性的聰明消費，例如：事先選購家庭號鮮奶 (2L)，並指定特定時間送達，全方位滿足消費者多元使用場景。

Uber Eats 則指出，從平台數據看到消費者從一開始只是因不方便出門用餐才點購的習慣，到目前從早餐到宵夜各時段的使用頻率都不斷提高，可見台灣消費者對於「方便」和「快速」的需求非常清楚。

Uber Eats 表示，與全家獨家合作迎合了消費者對生活型態的期待，相信能持續提升雙方品牌愛用者的黏著度，並且帶來更多的新用戶，創造三贏的局面。

全家表示，店到宅下一階段將串接會員服務，屆時只要使用全家會員 APP 即可使用 Uber Eats「全家專區」外送服務，同時將再持續導入各類即食商品，持續豐富商品組合滿足消費者多元需求。