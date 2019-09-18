顧立雄細數杜英宗三大罪狀 南山人壽短時間上興櫃有難度

南山人壽境界系統上線一年多以來不斷出包，金管會昨 (17) 日祭出重罰，且下令老董杜英宗停職 2 年，對此，金管會主委顧立雄今天細數杜英宗三大罪狀，現在最大問題在於「大家都傻在那邊不知道要怎麼改善」，連出問題的地方都找不到，金管會將再給南山人壽 4 個月時間提出改善方案，至於南山人壽上興櫃一案，顧立雄直言：「短時間內有難度」。

南山人壽爆發新系統之亂，遭金管會重罰 3000 萬元，並下令該公司董事長杜英宗停職 2 年。對於金管會的重罰，顧立雄表示，杜英宗在公司治理方面有 3 大缺失，第一，年初時變更收取保費制度方面，未聽從公司法務部門的建議，「這麼大的核心系統，居然交給完全沒有保險資訊經驗的德國思愛普軟體（SAP）」；第二，相關投資部門的決策，過於有個人主觀的判斷；第三，採購境界系統時，沒有尊重外部專業與內部看法與建議。

顧立雄表示，SAP 沒有類似的經驗，應該從小規模做起，再逐步擴大，每個新系統應做平行測試，但是南山人壽卻直接把舊系統整個換掉，把舊資料關閉、沒有新資料輸入，也因沒有新資料再輸入，兩者無法平行測試，現在最大問題在於「大家都傻在那邊不知道要怎麼改善」，連出問題的地方都找不到。

顧立雄表示，就算到了現在，仍然每幾天就要接一次客訴，反映南山人壽投資型保單的金額或單位又錯了，投資型保單出錯機率太高，保戶權益無法確保，因此南山人壽要先解決投資型保單系統，確定不會出問題後，才可恢復辦理投資型保單；再者是核心系統的改善仍有多項待評估，金管會再給南山人壽 4 個月的時間，年底前要再提出改善報告。

至於南山人壽一直積極規畫要上興櫃，未來甚至想推動上市櫃，由於目前該公司的興櫃請案遭駁回，外界也關切其進度，對此，顧立雄表示，「短時間內有難度」。