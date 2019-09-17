納稅人財務困難分期繳稅 即日起罰緩部分免徵利息

納稅義務人過去因財務困難而選擇分期繳納者，本稅與罰緩需加計利息，財政部近期發布解釋令，明訂即日起未來分期繳稅的「罰緩」可免加徵利息，解釋令發布前尚未徵起的罰緩利息也一併適用最新規定。

過去納稅義務人如果因客觀事實導致財務困難，無法在規定期限內繳清營利事業所得稅或個人綜合所得稅，而申請分期繳納者，包括「本稅」與「罰緩」都需加徵利息。

但有學者主張，罰緩本身已有處罰性質，認為罰緩部分不應再加徵利息，財政部經評估後，決定從善如流，日前發布解釋令取消利息加徵利息的規定。

舉例來說，假設某公司去年度應繳所得稅為 40 萬元，因發生客觀事實導致財務困難而必須申請繳稅，假設本稅 40 萬元、遭處罰緩 5 萬元，過去包括本稅與罰鍰共 45 萬都須加徵利息。

但解釋令生效後，甲公司申請分期繳稅只需就本稅 40 萬元額外繳交利息，5 萬元罰緩部分則可免徵利息。

財政部官員說，只要是因客觀事實導致財務困難，而申請分期繳納所得稅，罰緩部分可免繳利息，而所謂的客觀事實，是指失業、公司虧損達一定程度導致無法一次繳清稅款而申請分期，並獲國稅局核准通過者。

官員表示，解釋令生效後，待稅捐稽徵法修正案完成相關程序後，就會呈報行政院核定，核定後該函釋將正式納入法規中。