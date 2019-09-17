智崴參展歐美客戶詢單熱絡 下半年營收可望較上半年倍增

鉅亨網記者林薏茹 台北 2019年9月17號18點49分

體感模擬遊樂設備商智崴資訊 (5263-TW) 今年在歐洲主題樂園展覽 (EAS)，獲得許多歐美地區潛在客戶前來詢問，有助承接更多新訂單，加上舊訂單趕在年底前完工，下半年營收、獲利可望同步攀揚，營收甚至可望較上半年倍增。

近年來飛行劇院儼然成為歐美地區主題樂園必備項目，許多業者表示，未來在建置新設備的規畫時，都特別將飛行劇院納入採購項目之一。而智崴在德國歐洲公園的飛行劇院，已成為歐洲地區飛行劇院的旗艦參考點，此座歐洲最大飛行劇在短短 2 年多內，累積搭乘已超過 6 百萬人次，也讓許多其他主題樂園業者，對於購買飛行劇院更有信心。

智崴執行長歐陽志宏領軍的團隊，今年在為期 3 天的歐洲主題樂園展覽 (European Attractions Show，EAS)，屢獲許多歐美地區潛在客戶詢問，歐美地區訂單能見度將更明顯，可望爭取更多新訂單挹注營收。

展望後市，智崴下半年適逢許多展會旺季，有助承接新訂單，加上舊訂單將趕在年底前完工，營收、獲利可望攀揚，其中，營收甚至可較上半年倍增，法人預估，智崴今年可望賺進一個股本。

智崴 2008 年興建第一座體感設備以來，目前營運中的體感設備共 33 座、建置中共 36 座，合計 68 座，預計 2023 年要達 100 座飛行劇院目標，其中，近 1、2 年有 8 座飛行劇院陸續完工，將分別在美國加州、德州、夏威夷與紐約等地。

此外，智崴位於德國歐洲公園 (Europa Park) 所打造的飛行劇院項目 Voletarium，今年再次獲選 2019 年 European Star Awards 歐洲地區主題樂園最佳騎乘設備大獎 (Europe’s Best Dark Ride)。歐陽志宏表示，很榮幸能連 3 年獲得歐洲地區獎項，且再次成為今年唯一一家獲得 European Star Awards 的亞洲公司。