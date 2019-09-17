越南市場夯 會計師：台商遷徙前需留意跨國稅務管理

美中貿易戰改寫產業供應鏈生態，企業前仆後繼轉進東協市場另闢疆土，其中以越南堪稱台商插旗新熱點，但會計師提醒，台商轉進新市場尋找機會，應留意跨國稅務管理思維，妥適安排相關交易模式與利潤配置。

美中貿易衝突持續延燒，進而推升東協經濟崛起，部分台商認為越南產業鏈完整加上擁有地利之便，選擇將生產線轉進越南。

資誠聯合會計師事務所國際事務長吳偉臺表示，貿易戰讓台商被迫調整供應鏈布局調整，但危機也是轉機，隨著供應鏈的調整，台商透過全球化布局分散風險，企業可從市場及工廠據點衍生出不同的策略構面。

吳偉臺分析，集團資源配置調整過程中勢必面臨一連串議題，包括與客戶重新談判、篩選供應商、移動有形或無形資產 (如設備、產線、技術、客戶訂單) 到關聯企業、派遣人員成本效益評估、建置當地稅務與帳務的制度與系統、關稅及利潤移動等移轉訂價政策。

吳偉臺指出，台商企業在調整供應鏈應保有過往的彈性並導入跨國稅務管理思維，在交易模式及供應鏈變化時尋求創新機會，無論是調整國際布局、轉型升級或擴大營運規模，可將各種策略架構模組化，以評估相關稅務影響與公司定位。

吳偉臺建議，企業應將東協當作「未來市場」來經營並積極思考將東南亞的內需轉化成長期的市場，而非只是降低成本的製造基地。