高鐵中秋收假日旅運人次創新高 旺季效應可望持續至Q4

台灣高鐵 (2633-TW) 今 (17) 日表示，已完成中秋節假期疏運，從 9 月 12 日至 9 月 16 日，共加開 154 班次列車（南下 72 班、北上 82 班），總計 5 天提供 874 班次列車的旅運服務，旅運逾 117.6 萬人次，其中，9 月 15 日中秋連假收假日運量更破 31.8 萬人次，創 2007 年通車營運以來單日新高紀錄。

台灣高鐵指出，連假前已提前將全車隊 34 組列車完成檢修，以最大運能服務旅客，同時，各車站及列車均加派人力，協助旅客進站乘車，疏運期間，各車站均視人潮狀況，機動啟動管制措施。

台灣高鐵 8 月營收約 38.79 億元，年增 1.82%，累計前 8 月營收 314.3 億元，年增逾 5%。受惠暑期、中秋連假出遊旺季，高鐵第 3 季業績可望持續攀升，接下來還有雙十國慶 4 天連假，及國旅商機，至年底前，高鐵推出車票 7 折優惠，搭配 3 條「好玩卡」精選人氣路線等方案，可望挹注第 4 季營運表現。

不過，受到高鐵南延屏東恐增加資本支出不利未來獲利等消息影響，近日股價表現疲弱，今日一路在平盤附近震盪，來到 36.80 元。

台灣高鐵指出，自 2007 年 1 月 5 日通車迄今，單日旅運人次前 3 名分別為今年 9 月 15 日（中秋節收假日）31.8 萬餘人次；今年 4 月 7 日（清明節收假日）30 萬餘人次；今年 2 月 7 日（農曆春節大年初三）29.8 萬餘人次，預期今年載客量將再創新高。