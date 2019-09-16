醫療用無線射頻辨識需求快速成長 韋僑將蓋新廠因應

受惠醫療產業客戶加速導入 (IoT) 應用挹注動能，電子標籤廠韋僑 (6417-TW) 8 月營收以 8951 萬元改寫上櫃來次高，年增 44.51%，公司為因應市場需求增加，將投資 6 億元擴產，新廠預計今年動工。

韋僑新產能開出，主要將用來俺族電子票證、醫療及工業 4.0 等無線射頻辨識（RFID）市場需求，董事長曾穎堂對醫療市場需求最為看好。

韋僑已斥 3.15 億元購置台中市大里仁化工業區內約 1370 坪建廠土地，正進行建廠動工前準備階段，規劃投資 6 億元擴產，新廠已進入同步設計階段，將用於擴充應用鎖定票證、物流、醫療及工業製程等領域。

韋僑 RFID 應用在工業製程領域，包括物聯網（IoT）到工業 4.0，可藉由感測器讀取 RFID 相關資料，預計將隨工業 4.0 擴大而成長。目前成長最快的醫療耗材市場，營收比重約 16-17%，預計下半年還有新醫療客戶加入，營收比重可望增加，也可透過降低傳統 RFID 門禁卡片產品營收比重，避開陸廠價格競爭。

RFID 運用在智慧醫療耗材產品，包括注射針筒及手術止血帶，醫師開刀後，可從感測器讀取 RFID 後，適時盤點開刀房止血帶數量，避免發生人為疏忽。韋喬已出貨美商針筒品牌廠，進入穩定供貨期。

韋僑上半年稅後純益 3639 萬元，年增 1.16 倍，每股純益達 1.02 元。韋僑今天收盤價 61.2 元創上櫃掛牌以來新高。