◆台灣集中市場公告注意交易資訊

09月12日 交易日 日 期 注意交易股票名稱 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/12 三洋紡、連宇、泰碩、玉晶光、華擎、立積、杜康-DR 09/11 三洋紡、連宇、泰碩、玉晶光、榮科 09/10 高興昌、倫飛、泰碩、玉晶光、上海商銀、杜康-DR 09/09 倫飛、玉晶光、榮科、上海商銀 09/06 普安、怡利電、夆典、銘異、泰碩、玉晶光、榮科 09/05 宏泰、中環、燿華、泰碩、玉晶光、美德醫療-DR、杜康-DR、好樂迪 09/04 宏泰、中環、普安、泰碩、世芯-KY、泰鼎-KY、立積、好樂迪 09/03 宏泰、燿華、普安、大立光、夆典、泰碩、鎧勝-KY、杜康-DR 09/02 瑞昱、夆典、蔚華科、泰碩、海華、訊映、立積、美德醫療-DR --------------------------------------------------------------------------------------------------- 09月份累計次休市：01、07、08、13、14、15、21、22、28、29 代號 名稱 次數 注意交易日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1472 三洋紡 02 11、12 1612 宏泰 03 03、04、05 2008 高興昌 01 10 2323 中環 02 04、05 2364 倫飛 02 09、10 2367 燿華 02 03、05 2379 瑞昱 01 02 2482 連宇 02 11、12 2495 普安 03 03、04、06 2497 怡利電 01 06 3008 大立光 01 03 3052 夆典 03 02、03、06 3055 蔚華科 01 02 3060 銘異 01 06 3338 泰碩 07 02、03、05、06、10、11、12 3406 玉晶光 06 05、06、09、10、11、12 3515 華擎 01 12 3661 世芯-KY 01 04 3694 海華 01 02 4155 訊映 01 02 4927 泰鼎-KY 01 04 4968 立積 03 02、04、12 4989 榮科 03 06、09、11 5264 鎧勝-KY 01 03 5876 上海商銀 02 09、10 9103 美德醫療-DR 02 02、05 911616 杜康-DR 04 03、05、10、12 9943 好樂迪 02 04、05 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 總累計次數 62 附記：08月份注意股票及次數 1101 台泥 (01)、 1229 聯華 (01)、 1235 興泰 (02)、 1310 台苯 (05) 1321 大洋 (01)、 1339 昭輝 (04)、 1423 利華 (01)、 1466 聚隆 (01) 1477 聚陽 (03)、 1514 亞力 (02)、 1527 鑽全 (01)、 1529 樂士 (01) 1568 倉佑 (04)、 1589 永冠-KY (01)、 1604 聲寶 (01)、 1718 中纖 (01) 1722 台肥 (01)、 1902 台紙 (01)、 2201 裕隆 (01)、 2228 劍麟 (02) 2324 瑞昱 (01)、 2328 廣宇 (01)、 2367 燿華 (02)、 2371 大同 (02) 2379 瑞昱 (01)、 2387 精元 (04)、 2421 建準 (01)、 2448 晶電 (02) 2484 希華 (01)、 2498 宏達電 (01)、 2505 國揚 (01)、 2515 中工 (01) 2547 日勝生 (02)、 2812 台中銀 (01)、 2836 高雄銀 (01)、 2845 遠東銀 (01) 3008 大立光 (02)、 3017 奇鋐 (02)、 3026 禾伸堂 (01)、 3033 威健 (01) 3054 立萬利 (01)、 3055 蔚華科 (02)、 3229 晟鈦 (01)、 3266 昇陽 (02) 3338 泰碩 (15)、 3406 玉晶光 (13)、 3530 晶相光 (03)、 3661 世芯-KY (05) 3702 大聯大 (02)、 3706 神達 (01)、 4551 智伸科 (01)、 4942 嘉彰 (04) 4968 立積 (13)、 5007 三星 (01)、 5259 清惠 (01)、 5305 敦南 (03) 5534 長虹 (01)、 6131 悠克 (01)、 6141 柏承 (01)、 6165 捷泰 (04) 6168 宏齊 (02)、 6251 定穎 (05)、 6257 矽格 (03)、 6582 申豐 (01) 8028 昇陽半導體 (07)、 8081 致新 (01)、 8105 凌巨 (02)、 8464 億豐 (03) 8499 鼎炫-KY (02)、 9103 美德醫療-DR (03)、 9157 陽光能源-DR (04)、 911616 杜康-DR (04) 911619 耀傑-DR (04)、 9928 中視 (01)