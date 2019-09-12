◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月12日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00672L 元大S&P原油正2 21729 0 0056 元大高股息 -8382 -58027 00637L 元大滬深300正2 8360 0 00673R 元大S&P原油反1 -7270 0 2409 友達 7664 16834 2317 鴻海 -4993 -20857 3481 群創 6958 16291 2313 華通 -2317 -13092 2344 華邦電 4089 1694 2367 燿華 -2162 8839 00677U 富邦VIX 3280 0 020000 富邦特選蘋果N -1575 0 1605 華新 2995 11803 2330 台積電 -1506 6145 2883 開發金 2288 453 00655L 國泰中國A50正2 -1415 0 0050 元大台灣50 2195 24142 9938 百和 -1345 -2576 00669R 國泰美國道瓊反1 2177 0 9904 寶成 -1334 1464 2891 中信金 1748 5983 2834 臺企銀 -1155 -16027 2882 國泰金 1575 4251 00651R FH香港反1 -1074 0 2449 京元電子 1496 -2415 2368 金像電 -921 -5991 3037 欣興 1418 2488 2329 華泰 -882 -3064 2884 玉山金 1407 -202 2454 聯發科 -871 -4990 6176 瑞儀 1266 2836 2338 光罩 -834 1005 3049 和鑫 1228 1507 006205 富邦上証 -779 0 2383 台光電 1227 2735 1409 新纖 -777 -1166 1301 台塑 1153 -1073 3338 泰碩 -745 -2081 2880 華南金 1149 -1290 2888 新光金 -722 28982 2324 仁寶 1071 -2006 4958 臻鼎-KY -714 -370 1101 台泥 1000 -7683 1102 亞泥 -681 -3574 1314 中石化 882 2939 2316 楠梓電 -658 1062 2881 富邦金 833 8399 2323 中環 -625 27567 5876 上海商銀 817 10239 2633 台灣高鐵 -600 -3445 5880 合庫金 797 -77 00736 國泰新興市場 -562 429 6239 力成 775 5127 0061 元大寶滬深 -549 -1123 2337 旺宏 715 -278 00852L 國泰美國道瓊正2 -517 0 2603 長榮 712 282 2892 第一金 -493 15614 00642U 元大S&P石油 687 0 2890 永豐金 -492 -9185 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股