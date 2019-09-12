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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/09/11  108/09/10  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.34320   10.35260  -0.00940   -0.09080
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.09560   10.10480  -0.00920   -0.09105
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.43750   10.44480  -0.00730   -0.06989
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.19660   10.20360  -0.00700   -0.06860
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.09780   10.11340  -0.01560   -0.15425
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.20460   10.21930  -0.01470   -0.14385
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.09990   10.11460  -0.01470   -0.14533
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.14600   10.15610  -0.01010   -0.09945
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.82030    9.84020  -0.01990   -0.20223
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.82030    9.84020  -0.01990   -0.20223
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.81230    9.83150  -0.01920   -0.19529
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.81230    9.83150  -0.01920   -0.19529
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A              9.99270   10.01050  -0.01780   -0.17781
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B              9.99270   10.01050  -0.01780   -0.17781
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.96000   10.96000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.78730   10.81020  -0.02290   -0.21184
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.58590   10.60840  -0.02250   -0.21210
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.70090   10.72110  -0.02020   -0.18841
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.58600   10.60600  -0.02000   -0.18857
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.53000   22.72000  -0.19000   -0.83627
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         23.66000   23.64000   0.02000    0.08460
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     42.28070   42.56940  -0.28870   -0.67819
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 39.61780   39.56730   0.05050    0.12763
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.93550    9.94840  -0.01290   -0.12967
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.48830   10.50330  -0.01500   -0.14281
中國信託台灣活力基金                                               13.54000   13.42000   0.12000    0.89419
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 11.13000   11.26000  -0.13000   -1.15453
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.75000   10.86000  -0.11000   -1.01289
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.71000    9.81000  -0.10000   -1.01937
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.03000   10.13000  -0.10000   -0.98717
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.79000    9.01000  -0.22000   -2.44173
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.56000    9.80000  -0.24000   -2.44898
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.36580   10.37720  -0.01140   -0.10986
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.21960   10.22520  -0.00560   -0.05477
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.09640    9.10150  -0.00510   -0.05603
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.48120   10.48030   0.00090    0.00859
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.30040    9.29960   0.00080    0.00860
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.31480   11.57110  -0.25630   -2.21500
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.56170    9.77820  -0.21650   -2.21411
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.18040   11.21310  -0.03270   -0.29162
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.71540    9.74390  -0.02850   -0.29249
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              45.89020   46.61410  -0.72390   -1.55296
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  42.69600   43.22240  -0.52640   -1.21789
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              47.47120   48.06660  -0.59540   -1.23870
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                48.13120   48.75260  -0.62140   -1.27460
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.78000   10.89000  -0.11000   -1.01010
中國信託智能運動基金-美元                                          10.35000   10.45000  -0.10000   -0.95694
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.79000    9.94000  -0.15000   -1.50905
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.53000    9.67000  -0.14000   -1.44778
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.04510   11.04490   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.46020   10.49630  -0.03610   -0.34393
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.57960    9.61260  -0.03300   -0.34330
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.66320   10.69420  -0.03100   -0.28988
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.76530    9.79360  -0.02830   -0.28896
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         40.53520   40.59310  -0.05790   -0.14264
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  41.42250   41.69630  -0.27380   -0.65665
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.00000   11.10000  -0.10000   -0.90090
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.43000   10.51000  -0.08000   -0.76118
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.02000   11.11000  -0.09000   -0.81008
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.50000   10.58000  -0.08000   -0.75614
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    44.58040   45.23720  -0.65680   -1.45190
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            45.13020   45.75800  -0.62780   -1.37200
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        45.04620   45.61110  -0.56490   -1.23851
元大2001基金                                                       66.22000   65.89000   0.33000    0.50083
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          47.86150   48.59420  -0.73270   -1.50779
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             45.39560   46.08320  -0.68760   -1.49208
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       21.53000   21.57000  -0.04000   -0.18544
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.75260   11.75180   0.00080    0.00681
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.61090   10.60440   0.00650    0.06130
元大上證50基金                                                     33.14000   33.40000  -0.26000   -0.77844
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.92000   12.13000  -0.21000   -1.73124
元大大中華TMT基金-新台幣                                           10.41000   10.59000  -0.18000   -1.69972
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.31000   13.31000   0.00000    0.00000
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.06600   12.04600   0.02000    0.16603
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.49500   16.47700   0.01800    0.10924
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      11.59200   11.67700  -0.08500   -0.72793
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.92500   11.00000  -0.07500   -0.68182
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.05000    3.06000  -0.01000   -0.32680
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.36000   13.39000  -0.03000   -0.22405
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.58010   45.49180   0.08830    0.19410
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               11.12320   11.14190  -0.01870   -0.16783
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                 10.09900   10.13000  -0.03100   -0.30602
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.02410   10.03550  -0.01140   -0.11360
元大巴西指數基金                                                    6.93800    6.93200   0.00600    0.08656
元大日經225基金                                                    27.47000   27.20000   0.27000    0.99265
元大台商收成基金                                                   23.23000   23.09000   0.14000    0.60632
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.30000   11.34000  -0.04000   -0.35273
元大台灣50單日正向2倍基金                                          41.57000   41.36000   0.21000    0.50774
元大台灣中型100基金                                                34.25000   34.07000   0.18000    0.52832
元大台灣加權股價指數基金                                           26.37500   26.29100   0.08400    0.31950
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.62000   10.58000   0.04000    0.37807
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.53000   10.49000   0.04000    0.38132
元大台灣卓越50基金                                                 83.79000   83.45000   0.34000    0.40743
元大台灣金融基金                                                   18.91000   18.89000   0.02000    0.10588
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.69000   10.65000   0.04000    0.37559
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.69000   10.65000   0.04000    0.37559
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.77000   32.70000   0.07000    0.21407
元大台灣高股息基金                                                 27.96000   27.87000   0.09000    0.32293
元大台灣電子科技基金                                               37.34000   37.15000   0.19000    0.51144
元大全球ETF成長組合基金                                            10.71000   10.74000  -0.03000   -0.27933
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.11000   15.18000  -0.07000   -0.46113
元大全球人工智慧ETF基金                                            24.36000   24.42000  -0.06000   -0.24570
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.58000   13.75000  -0.17000   -1.23636
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.30000    9.42000  -0.12000   -1.27389
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.61000   13.80000  -0.19000   -1.37681
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.36300   12.51500  -0.15200   -1.21454
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.55000    8.57000  -0.02000   -0.23337
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.43000    6.44000  -0.01000   -0.15528
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.02000    9.12000  -0.10000   -1.09649
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.92000    6.99000  -0.07000   -1.00143
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.30700    8.30600   0.00100    0.01204
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.33000    8.33000   0.00000    0.00000
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.44000   13.53000  -0.09000   -0.66519
元大全球農業商機基金                                               17.98000   17.96000   0.02000    0.11136
元大印尼指數基金                                                    9.69700    9.69400   0.00300    0.03095
元大多多基金                                                       17.75000   17.61000   0.14000    0.79500
元大多福基金                                                       54.52000   54.26000   0.26000    0.47917
元大亞太成長基金                                                    8.56000    8.61000  -0.05000   -0.58072
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.50810    9.53000  -0.02190   -0.22980
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.57350    7.60990  -0.03640   -0.47832
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.95900    8.90600   0.05300    0.59510
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.90000    9.85000   0.05000    0.50761
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.28000    9.23000   0.05000    0.54171
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.90000    9.85000   0.05000    0.50761
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.06100    9.99800   0.06300    0.63013
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.24260   10.24480  -0.00220   -0.02147
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.47250   10.47380  -0.00130   -0.01241
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.22410   10.22540  -0.00130   -0.01271
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.59080   10.59890  -0.00810   -0.07642
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.34090   10.34880  -0.00790   -0.07634
元大卓越基金                                                       43.37000   43.26000   0.11000    0.25428
元大店頭基金                                                        8.91000    8.87000   0.04000    0.45096
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.51420   10.51360   0.00060    0.00571
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.92030    9.92290  -0.00260   -0.02620
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.81580   32.92130  -0.10550   -0.32046
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   45.32910   46.10830  -0.77920   -1.68993
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        15.70560   15.47560   0.23000    1.48621
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        25.70950   26.52870  -0.81920   -3.08798
元大美國政府7至10年期債券基金                                      43.33730   43.68290  -0.34560   -0.79116
元大高科技基金                                                     20.49000   20.36000   0.13000    0.63851
元大得利貨幣市場基金                                               16.34340   16.34310   0.00030    0.00184
元大得寶貨幣市場基金                                               12.04500   12.04480   0.00020    0.00166
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              10.87000   10.82000   0.05000    0.46211
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                10.87000   10.82000   0.05000    0.46211
元大富櫃50基金                                                     13.11000   13.05000   0.06000    0.45977
元大華夏中小基金                                                    7.63000    7.69000  -0.06000   -0.78023
元大新中國基金-人民幣                                              10.35000   10.43000  -0.08000   -0.76702
元大新中國基金-美元                                                 9.38800    9.44800  -0.06000   -0.63506
元大新中國基金-新台幣                                               9.47000    9.53000  -0.06000   -0.62959
元大新主流基金                                                     26.06000   25.89000   0.17000    0.65662
元大新東協平衡基金-美元                                             9.39300    9.41700  -0.02400   -0.25486
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.27000    9.30000  -0.03000   -0.32258
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.25370   11.30720  -0.05350   -0.47315
元大新興印尼機會債券基金-美金                                      10.04300   10.08370  -0.04070   -0.40362
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.60630   11.60870  -0.00240   -0.02067
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.47210    9.51910  -0.04700   -0.49374
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.67160   10.68970  -0.01810   -0.16932
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.87400    9.89080  -0.01680   -0.16985
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.97680   11.00250  -0.02570   -0.23358
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.16580   10.18960  -0.02380   -0.23357
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.18770   10.20510  -0.01740   -0.17050
元大新興亞洲基金                                                   10.91000   10.98000  -0.07000   -0.63752
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.77130    9.77660  -0.00530   -0.05421
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.05470    9.05960  -0.00490   -0.05409
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.16850   10.18060  -0.01210   -0.11885
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.43760    9.44870  -0.01110   -0.11748
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.17940   15.17920   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       38.12000   37.94000   0.18000    0.47443
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.17000    9.24000  -0.07000   -0.75758
元大實質多重資產基金-美元                                           8.16400    8.21500  -0.05100   -0.62082
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.72000    8.78000  -0.06000   -0.68337
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.02000   11.98000   0.04000    0.33389
元大滬深300單日正向2倍基金                                         18.59000   18.78000  -0.19000   -1.01171
元大臺灣ESG永續ETF基金                                             20.62000   20.56000   0.06000    0.29183
元大摩臺基金                                                       39.24000   39.07000   0.17000    0.43512
元大標普500基金                                                    28.22000   28.26000  -0.04000   -0.14154
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.05000   12.05000   0.00000    0.00000
元大標普500單日正向2倍基金                                         36.81000   36.82000  -0.01000   -0.02716
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      21.07000   21.17000  -0.10000   -0.47237
元大標智滬深300基金                                                18.40000   18.53000  -0.13000   -0.70157
元大歐洲50基金                                                     25.59000   25.57000   0.02000    0.07822
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.22460    9.21980   0.00480    0.05206
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.30600   10.30580   0.00020    0.00194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.96000   15.85000   0.11000    0.69401
日盛上選基金                                                       37.39000   37.26000   0.13000    0.34890
日盛小而美基金                                                     19.31000   19.20000   0.11000    0.57292
日盛中國內需動力基金                                                9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.36130   12.39240  -0.03110   -0.25096
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.80050    9.82510  -0.02460   -0.25038
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.48290   12.48520  -0.00230   -0.01842
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.89280    9.89460  -0.00180   -0.01819
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.31950   11.32550  -0.00600   -0.05298
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.95320    8.95790  -0.00470   -0.05247
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        11.37000   11.43000  -0.06000   -0.52493
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.48000   10.50000  -0.02000   -0.19048
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.96000   10.99000  -0.03000   -0.27298
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.95000   11.01000  -0.06000   -0.54496
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.47000   10.49000  -0.02000   -0.19066
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.67000   10.70000  -0.03000   -0.28037
日盛日盛基金                                                       12.33000   12.28000   0.05000    0.40717
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.56000    9.58000  -0.02000   -0.20877
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.51000    9.54000  -0.03000   -0.31447
日盛全球抗暖化基金                                                 11.32000   11.36000  -0.04000   -0.35211
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.66310   10.67200  -0.00890   -0.08340
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.46750    9.47550  -0.00800   -0.08443
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.44390   10.45550  -0.01160   -0.11095
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.27300    9.28320  -0.01020   -0.10988
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.49000   10.50000  -0.01000   -0.09524
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.53250    2.53760  -0.00510   -0.20098
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65250    1.65580  -0.00330   -0.19930
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38730    0.38730   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25330    0.25330   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.80150   12.80550  -0.00400   -0.03124
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.24600    8.24860  -0.00260   -0.03152
日盛亞洲機會基金                                                    7.11000    7.14000  -0.03000   -0.42017
日盛首選基金                                                       18.18000   18.04000   0.14000    0.77605
日盛高科技基金                                                     19.56000   19.42000   0.14000    0.72091
日盛貨幣市場基金                                                   14.85150   14.85130   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     42.53000   42.33000   0.20000    0.47248
日盛精選五虎基金                                                   37.76000   37.62000   0.14000    0.37214
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.56100   13.56080   0.00020    0.00147
台新2000高科技基金                                                 34.20000   34.20000   0.00000    0.00000
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          9.81000    9.89000  -0.08000   -0.80890
台新MSCI中國基金                                                   19.97000   20.08000  -0.11000   -0.54781
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                      20.31000   20.34000  -0.03000   -0.14749
台新大眾貨幣市場基金                                               14.23780   14.23760   0.00020    0.00140
台新中國通基金                                                     49.17000   49.18000  -0.01000   -0.02033
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.59050    0.59310  -0.00260   -0.43837
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              18.41100   18.50400  -0.09300   -0.50259
台新中國精選中小基金-美元                                           0.33840    0.34080  -0.00240   -0.70423
台新中國精選中小基金-新台幣                                        10.20000   10.28000  -0.08000   -0.77821
台新主流基金                                                       25.88000   25.78000   0.10000    0.38790
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      24.17000   24.56000  -0.39000   -1.58795
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.77880    0.79080  -0.01200   -1.51745
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      17.04000   17.31000  -0.27000   -1.55979
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.54790    0.55640  -0.00850   -1.52768
台新台灣中小基金                                                   39.60000   39.33000   0.27000    0.68650
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            11.12240   11.27570  -0.15330   -1.35956
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.97430   10.09830  -0.12400   -1.22793
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.50000    9.62000  -0.12000   -1.24740
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.58030   11.72440  -0.14410   -1.22906
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              11.07000   11.21000  -0.14000   -1.24888
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.06420   10.12720  -0.06300   -0.62209
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.74000    9.81000  -0.07000   -0.71356
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.30480   11.37560  -0.07080   -0.62238
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.95000   11.02000  -0.07000   -0.63521
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.64530    8.65880  -0.01350   -0.15591
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28200    0.28220  -0.00020   -0.07087
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.75920   12.77910  -0.01990   -0.15572
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.41110    0.41150  -0.00040   -0.09721
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             39.41000   39.33000   0.08000    0.20341
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                42.53000   43.06000  -0.53000   -1.23084
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.13890   11.13870   0.00020    0.00180
台新高股息平衡基金                                                 33.61910   33.54000   0.07910    0.23584
台新智慧生活基金-美元                                              10.58830   10.63040  -0.04210   -0.39603
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.03000   11.08000  -0.05000   -0.45126
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.03480    8.05870  -0.02390   -0.29657
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.31720    8.34730  -0.03010   -0.36060
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.16980    9.19720  -0.02740   -0.29792
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.50350    9.53790  -0.03440   -0.36067
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.53740   11.57080  -0.03340   -0.28866
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.36360    0.36450  -0.00090   -0.24691
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.14390    8.16750  -0.02360   -0.28895
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27110    0.27170  -0.00060   -0.22083
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.43000    5.44000  -0.01000   -0.18382
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        23.09000   23.21000  -0.12000   -0.51702
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.70270   10.71670  -0.01400   -0.13064
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.13910   10.14040  -0.00130   -0.01282
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.25500   10.25990  -0.00490   -0.04776
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.75680   10.77090  -0.01410   -0.13091
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.18330   10.18450  -0.00120   -0.01178
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.30220   10.30710  -0.00490   -0.04754
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               44.18680   44.74700  -0.56020   -1.25193
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     43.74450   44.34600  -0.60150   -1.35638
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.24040   39.18310   0.05730    0.14624
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.40360   11.40290   0.00070    0.00614
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.95600    9.93470   0.02130    0.21440
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.32420    9.33520  -0.01100   -0.11783
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  11.02430   11.03740  -0.01310   -0.11869
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.70090    7.69390   0.00700    0.09098
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.17370    9.16530   0.00840    0.09165
永豐中小基金                                                       55.33000   55.00000   0.33000    0.60000
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.83110    1.83490  -0.00380   -0.20710
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.57750    2.58280  -0.00530   -0.20520
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.16560    8.16550   0.00010    0.00122
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.13740   11.13720   0.00020    0.00180
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     5.06000    5.10000  -0.04000   -0.78431
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    22.25000   22.42000  -0.17000   -0.75825
永豐主流品牌基金                                                   19.14000   19.37000  -0.23000   -1.18740
永豐永豐基金                                                       34.15000   34.00000   0.15000    0.44118
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.03760    9.07920  -0.04160   -0.45819
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.59300    9.63720  -0.04420   -0.45864
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 8.97130    9.01780  -0.04650   -0.51565
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.52510    9.57440  -0.04930   -0.51491
永豐亞洲民生消費基金                                               11.90000   11.93000  -0.03000   -0.25147
永豐南非幣2021保本基金                                             14.26720   14.26870  -0.00150   -0.01051
永豐貨幣市場基金                                                   13.95280   13.95260   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.16630    2.17250  -0.00620   -0.28539
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.69550    2.70320  -0.00770   -0.28485
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.78080    7.78690  -0.00610   -0.07834
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.98730   10.99600  -0.00870   -0.07912
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.17680    7.19690  -0.02010   -0.27929
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.59450   11.62690  -0.03240   -0.27866
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.67000   10.73000  -0.06000   -0.55918
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.16000    8.19000  -0.03000   -0.36630
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.87000   18.94000  -0.07000   -0.36959
永豐臺灣加權ETF基金                                                55.33000   55.14000   0.19000    0.34458
永豐領航科技基金                                                   40.32000   40.05000   0.27000    0.67416
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.70000   11.69000   0.01000    0.08554
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.15000   11.15000   0.00000    0.00000
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
永豐趨勢平衡基金                                                   42.82000   42.58000   0.24000    0.56364
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.93830   11.93750   0.00080    0.00670
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.77190    9.77460  -0.00270   -0.02762
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.42430   10.42710  -0.00280   -0.02685
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.86110    9.86240  -0.00130   -0.01318
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.35100   10.35260  -0.00160   -0.01546
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.82680    9.82930  -0.00250   -0.02543
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.60930   10.61200  -0.00270   -0.02544
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.86740    9.86850  -0.00110   -0.01115
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.43060   10.43170  -0.00110   -0.01054
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.29000   11.32000  -0.03000   -0.26502
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.63000    9.65000  -0.02000   -0.20725
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.31000   10.33000  -0.02000   -0.19361
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.46000   15.50000  -0.04000   -0.25806
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.77000   19.81000  -0.04000   -0.20192
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.63000   19.66000  -0.03000   -0.15259
兆豐國際中國內需A股基金(人民幣)                                    10.14000   10.16000  -0.02000   -0.19685
兆豐國際中國內需A股基金(台幣)                                      10.10000   10.12000  -0.02000   -0.19763
兆豐國際中國內需A股基金(美金)                                      10.11000   10.13000  -0.02000   -0.19743
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.05630   10.06260  -0.00630   -0.06261
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.05630   10.06260  -0.00630   -0.06261
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                       9.96900    9.97530  -0.00630   -0.06316
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                       9.96900    9.97530  -0.00630   -0.06316
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.19710   10.20480  -0.00770   -0.07545
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.19700   10.20470  -0.00770   -0.07546
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.04600   10.05140  -0.00540   -0.05372
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.04600   10.05140  -0.00540   -0.05372
兆豐國際生命科學基金                                               14.34000   14.47000  -0.13000   -0.89841
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.50380   10.52380  -0.02000   -0.19005
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.71710   10.73250  -0.01540   -0.14349
兆豐國際全球基金                                                   30.84000   31.03000  -0.19000   -0.61231
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.52600   10.52540   0.00060    0.00570
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.28240   10.28490  -0.00250   -0.02431
兆豐國際國民基金                                                   23.23000   23.08000   0.15000    0.64991
兆豐國際第一基金                                                   13.70000   13.63000   0.07000    0.51357
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.76900   10.78340  -0.01440   -0.13354
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.19230    8.20320  -0.01090   -0.13287
兆豐國際萬全基金                                                   21.15000   21.08000   0.07000    0.33207
兆豐國際電子基金                                                   26.93000   26.81000   0.12000    0.44759
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.46000   22.36000   0.10000    0.44723
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.26000   15.30000  -0.04000   -0.26144
兆豐國際豐台灣基金                                                 36.62000   36.39000   0.23000    0.63204
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.56890   12.56870   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.84000    9.81000   0.03000    0.30581
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.81000    9.78000   0.03000    0.30675
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.77570    9.79540  -0.01970   -0.20111
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.79600    9.81370  -0.01770   -0.18036
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                         9.87480    9.89850  -0.02370   -0.23943
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.81080    9.82960  -0.01880   -0.19126
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                         9.92470    9.94080  -0.01610   -0.16196
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.77590    9.79560  -0.01970   -0.20111
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.79810    9.81580  -0.01770   -0.18032
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                           9.88290    9.90660  -0.02370   -0.23923
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.81530    9.83400  -0.01870   -0.19016
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                           9.93270    9.94880  -0.01610   -0.16183
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.87790   10.90670  -0.02880   -0.26406
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.60450   10.63280  -0.02830   -0.26616
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.86550   10.89500  -0.02950   -0.27077
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.55710   10.58510  -0.02800   -0.26452
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.66990   10.69840  -0.02850   -0.26639
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.66270   10.69170  -0.02900   -0.27124
合庫台灣基金                                                       12.18000   12.08000   0.10000    0.82781
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.85910   11.86110  -0.00200   -0.01686
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.87530   12.87180   0.00350    0.02719
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.45330   11.45060   0.00270    0.02358
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.23320   12.22760   0.00560    0.04580
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.17060    8.17200  -0.00140   -0.01713
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.45080    9.44860   0.00220    0.02328
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.16290    9.16070   0.00220    0.02402
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.82480    8.82220   0.00260    0.02947
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.29690    9.29470   0.00220    0.02367
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.63000   10.58000   0.05000    0.47259
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.26000   11.20000   0.06000    0.53571
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.41000    9.37000   0.04000    0.42689
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.14000   10.09000   0.05000    0.49554
合庫全球新興市場基金                                                9.27000    9.30000  -0.03000   -0.32258
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.19000   10.22000  -0.03000   -0.29354
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.52000   10.55000  -0.03000   -0.28436
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.06000    9.09000  -0.03000   -0.33003
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.38000    9.40000  -0.02000   -0.21277
合庫貨幣市場基金                                                   10.18250   10.18230   0.00020    0.00196
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.94450    9.96690  -0.02240   -0.22474
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.35890   10.38180  -0.02290   -0.22058
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.60920   10.63710  -0.02790   -0.26229
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.15310   12.17060  -0.01750   -0.14379
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.46830   15.49650  -0.02820   -0.18198
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.66020    8.67980  -0.01960   -0.22581
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.52570    9.54680  -0.02110   -0.22102
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.90180    7.92260  -0.02080   -0.26254
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.64720    8.66030  -0.01310   -0.15126
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.54460   10.56350  -0.01890   -0.17892
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.67000   10.70000  -0.03000   -0.28037
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.70000   10.74000  -0.04000   -0.37244
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.50000   10.53000  -0.03000   -0.28490
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.68000    9.71000  -0.03000   -0.30896
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.75000    9.78000  -0.03000   -0.30675
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                           9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.49000   10.50000  -0.01000   -0.09524
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.25000   10.27000  -0.02000   -0.19474
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        12.03000   12.12000  -0.09000   -0.74257
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.44000   11.52000  -0.08000   -0.69444
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.69000   11.78000  -0.09000   -0.76401
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.17880   10.18620  -0.00740   -0.07265
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.15970   10.16630  -0.00660   -0.06492
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.94590    9.96220  -0.01630   -0.16362
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.12950   10.13660  -0.00710   -0.07004
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.22350   10.23090  -0.00740   -0.07233
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.20220   10.20890  -0.00670   -0.06563
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.97950    9.99580  -0.01630   -0.16307
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.16370   10.17090  -0.00720   -0.07079
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.20000   10.23000  -0.03000   -0.29326
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.55000   10.59000  -0.04000   -0.37771
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.78000    9.81000  -0.03000   -0.30581
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.12000   10.16000  -0.04000   -0.39370
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.24710   11.25130  -0.00420   -0.03733
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.79650    9.76180   0.03470    0.35547
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.80380    9.77540   0.02840    0.29053
安聯中國東協基金                                                   15.20000   15.26000  -0.06000   -0.39318
安聯中國策略基金-美元                                              12.74000   12.76000  -0.02000   -0.15674
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.76000   16.79000  -0.03000   -0.17868
安聯中華新思路基金-人民幣                                          16.23000   16.40000  -0.17000   -1.03659
安聯中華新思路基金-美元                                            14.63000   14.72000  -0.09000   -0.61141
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          13.91000   14.01000  -0.10000   -0.71378
安聯台灣大壩基金                                                   33.24000   33.14000   0.10000    0.30175
安聯台灣科技基金                                                   55.57000   55.54000   0.03000    0.05402
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.55950   12.55940   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                   38.26000   38.01000   0.25000    0.65772
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.88570   10.91140  -0.02570   -0.23553
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        16.01810   16.05960  -0.04150   -0.25841
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.92920    9.95490  -0.02570   -0.25816
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣                        10.01410   10.03990  -0.02580   -0.25697
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                  12.05000   12.13000  -0.08000   -0.65952
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣                                  10.05000   10.12000  -0.07000   -0.69170
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.61000   11.68000  -0.07000   -0.59932
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.35920   13.39790  -0.03870   -0.28885
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.91780   10.94460  -0.02680   -0.24487
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.99130   13.02490  -0.03360   -0.25797
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.61080    9.63710  -0.02630   -0.27290
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.54140    9.56480  -0.02340   -0.24465
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.06550    9.08900  -0.02350   -0.25855
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.26210   10.29030  -0.02820   -0.27404
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.26650   10.29310  -0.02660   -0.25843
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.51000   11.56000  -0.05000   -0.43253
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.58000   11.63000  -0.05000   -0.42992
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.23000   11.32000  -0.09000   -0.79505
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.05000   10.09000  -0.04000   -0.39643
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.60000    9.64000  -0.04000   -0.41494
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣                        10.01000   10.06000  -0.05000   -0.49702
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.39000   11.43000  -0.04000   -0.34996
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            11.00000   11.05000  -0.05000   -0.45249
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.66000    9.69000  -0.03000   -0.30960
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.37000    9.41000  -0.04000   -0.42508
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.57960   12.58420  -0.00460   -0.03655
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.38460   11.38530  -0.00070   -0.00615
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.99510   10.99680  -0.00170   -0.01546
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.58420    8.58570  -0.00150   -0.01747
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.44460    8.44510  -0.00050   -0.00592
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.12930    8.13050  -0.00120   -0.01476
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.22190   10.22450  -0.00260   -0.02543
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.10310   10.10470  -0.00160   -0.01583
安聯全球人口趨勢基金                                               12.22000   12.32000  -0.10000   -0.81169
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.57000    8.54000   0.03000    0.35129
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        32.66000   32.55000   0.11000    0.33794
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.82000    7.74000   0.08000    1.03359
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.58120   12.60180  -0.02060   -0.16347
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.60280   10.62020  -0.01740   -0.16384
安聯全球新興市場基金                                               16.86000   16.94000  -0.08000   -0.47226
安聯全球農金趨勢基金                                                9.12000    9.15000  -0.03000   -0.32787
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.15000    9.21000  -0.06000   -0.65147
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.68000   10.68000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.92000   10.92000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.91000   10.92000  -0.01000   -0.09158
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.57000    9.57000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
安聯亞洲動態策略基金                                               22.42000   22.54000  -0.12000   -0.53239
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣                   10.10900   10.11180  -0.00280   -0.02769
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.14760   10.14880  -0.00120   -0.01182
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.07640   10.07910  -0.00270   -0.02679
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.04880   10.05010  -0.00130   -0.01294
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.09000   10.09320  -0.00320   -0.03170
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.05470   10.05600  -0.00130   -0.01293
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.02060   10.02310  -0.00250   -0.02494
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.08470   10.08720  -0.00250   -0.02478
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.02060   10.02310  -0.00250   -0.02494
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.62640   10.62920  -0.00280   -0.02634
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.15790   10.16060  -0.00270   -0.02657
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               91.38510   91.39730  -0.01220   -0.01335
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.36360   13.35440   0.00920    0.06889
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.60650   68.60510   0.00140    0.00204
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.90080    9.89390   0.00690    0.06974
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.78620    2.79000  -0.00380   -0.13620
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.94660   10.95620  -0.00960   -0.08762
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.34820    2.35430  -0.00610   -0.25910
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.83600    8.84370  -0.00770   -0.08707
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.37030   10.40230  -0.03200   -0.30762
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.27090   10.29450  -0.02360   -0.22925
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.75420   10.77820  -0.02400   -0.22267
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.22290   10.24660  -0.02370   -0.23130
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.24970   10.27420  -0.02450   -0.23846
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.26960   10.30140  -0.03180   -0.30870
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.13760   10.16090  -0.02330   -0.22931
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.52890   10.55250  -0.02360   -0.22364
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.12160   10.14510  -0.02350   -0.23164
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.15540   10.17960  -0.02420   -0.23773
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                  9.98170    9.99440  -0.01270   -0.12707
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.16150   10.17380  -0.01230   -0.12090
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                        9.96260    9.97560  -0.01300   -0.13032
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                   9.88420    9.89810  -0.01390   -0.14043
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                  9.99790   10.01060  -0.01270   -0.12687
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.11180   10.12410  -0.01230   -0.12149
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                        9.96230    9.97530  -0.01300   -0.13032
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.88470    9.89860  -0.01390   -0.14042
宏利台灣動力基金A類型                                              31.72000   31.61000   0.11000    0.34799
宏利台灣動力基金I類型                                              31.72000   31.61000   0.11000    0.34799
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.00020   10.04980  -0.04960   -0.49354
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.94120    9.99810  -0.05690   -0.56911
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.50730    7.54450  -0.03720   -0.49307
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.50050    7.54170  -0.04120   -0.54630
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.65000   11.65000   0.00000    0.00000
宏利全球債券組合基金                                               13.88750   13.90690  -0.01940   -0.13950
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              3.01560    3.02060  -0.00500   -0.16553
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.49040   12.51390  -0.02350   -0.18779
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.95510    8.97220  -0.01710   -0.19059
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.63370    2.64350  -0.00980   -0.37072
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.57110   11.59830  -0.02720   -0.23452
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.30210    3.30420  -0.00210   -0.06356
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.53940    0.53970  -0.00030   -0.05559
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.21000   15.23000  -0.02000   -0.13132
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.51400   12.51860  -0.00460   -0.03675
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.05590   11.05810  -0.00220   -0.01989
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.58980   10.59550  -0.00570   -0.05380
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.77670    8.77890  -0.00220   -0.02506
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.40520    8.40690  -0.00170   -0.02022
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.26910    8.27330  -0.00420   -0.05077
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.41510    8.41730  -0.00220   -0.02614
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.46000   10.28000   0.18000    1.75097
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.59000   10.42000   0.17000    1.63148
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.45000   10.27000   0.18000    1.75268
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             11.05000   11.07000  -0.02000   -0.18067
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.80000   10.82000  -0.02000   -0.18484
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.84000   10.86000  -0.02000   -0.18416
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.51000   10.52000  -0.01000   -0.09506
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.26000   10.27000  -0.01000   -0.09737
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.33000   10.35000  -0.02000   -0.19324
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.99190    2.99270  -0.00080   -0.02673
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.42950    0.43080  -0.00130   -0.30176
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.93530   12.97890  -0.04360   -0.33593
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.97930    0.98240  -0.00310   -0.31555
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.35910    7.38380  -0.02470   -0.33452
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.04710    2.05310  -0.00600   -0.29224
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29500    0.29590  -0.00090   -0.30416
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.94660    8.97660  -0.03000   -0.33420
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32420    0.32520  -0.00100   -0.30750
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.69710   13.69690   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.46000    2.47000  -0.01000   -0.40486
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.18000   11.25000  -0.07000   -0.62222
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          27.24000   27.11000   0.13000    0.47953
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          27.24000   27.11000   0.13000    0.47953
宏利澳幣保本基金                                                   12.71120   12.71060   0.00060    0.00472
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.30000   10.33000  -0.03000   -0.29042
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.75000   10.77000  -0.02000   -0.18570
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.07000   10.10000  -0.03000   -0.29703
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.98000   11.01000  -0.03000   -0.27248
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.95000   12.00000  -0.05000   -0.41667
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.63000   11.66000  -0.03000   -0.25729
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.41000   11.46000  -0.05000   -0.43630
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.02000   11.05000  -0.03000   -0.27149
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.42000    9.43000  -0.01000   -0.10604
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.86000   11.87000  -0.01000   -0.08425
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.48830   10.49470  -0.00640   -0.06098
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.38680    9.38140   0.00540    0.05756
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.94480    8.94540  -0.00060   -0.00671
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.39230   11.39300  -0.00070   -0.00614
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.38000    9.38000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.38000   10.41000  -0.03000   -0.28818
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.16000   10.19000  -0.03000   -0.29441
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
貝萊德新台幣基金                                                   12.97900   12.97890   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     27.74000   27.67000   0.07000    0.25298
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.46650   11.46470   0.00180    0.01570
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.94540    9.94040   0.00500    0.05030
保德信大中華基金-人民幣                                            10.66000   10.78000  -0.12000   -1.11317
保德信大中華基金-美元                                              10.19000   10.29000  -0.10000   -0.97182
保德信大中華基金-新台幣                                            30.68000   31.00000  -0.32000   -1.03226
保德信中小型股基金                                                 53.01000   52.15000   0.86000    1.64909
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.69000    9.80000  -0.11000   -1.12245
保德信中國中小基金-美元                                             9.03000    9.13000  -0.10000   -1.09529
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.83000    8.93000  -0.10000   -1.11982
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                10.13580   10.17600  -0.04020   -0.39505
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.22960   10.27170  -0.04210   -0.40986
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.25870   10.29930  -0.04060   -0.39420
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.40570   11.45080  -0.04510   -0.39386
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.72000   10.79000  -0.07000   -0.64875
保德信中國品牌基金-美元                                            10.70000   10.77000  -0.07000   -0.64995
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.53000   11.61000  -0.08000   -0.68906
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.38000   28.41000  -0.03000   -0.10560
保德信全球消費商機基金                                             19.74000   19.87000  -0.13000   -0.65425
保德信全球基礎建設基金                                             13.98000   14.06000  -0.08000   -0.56899
保德信全球資源基金                                                  7.15000    7.06000   0.09000    1.27479
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.58000    9.49000   0.09000    0.94837
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.15000   31.86000   0.29000    0.91023
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.70030    9.70620  -0.00590   -0.06079
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.90320   10.91000  -0.00680   -0.06233
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.32820    9.34000  -0.01180   -0.12634
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.46610   10.47930  -0.01320   -0.12596
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.23700    8.27040  -0.03340   -0.40385
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.39720   11.44360  -0.04640   -0.40547
保德信亞太基金                                                     20.07000   20.13000  -0.06000   -0.29806
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.81240    8.82810  -0.01570   -0.17784
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.26470   12.28650  -0.02180   -0.17743
保德信店頭市場基金                                                 38.34000   37.84000   0.50000    1.32135
保德信拉丁美洲基金                                                  7.06000    7.09000  -0.03000   -0.42313
保德信金平衡基金                                                   31.22000   31.06000   0.16000    0.51513
保德信金滿意基金                                                   44.46000   44.06000   0.40000    0.90785
保德信科技島基金                                                   29.22000   28.94000   0.28000    0.96752
保德信高成長基金                                                  100.27000   99.21000   1.06000    1.06844
保德信貨幣市場基金                                                 15.85480   15.85450   0.00030    0.00189
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.66730   10.67480  -0.00750   -0.07026
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.98210   10.99680  -0.01470   -0.13368
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.06250   11.09010  -0.02760   -0.24887
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.66380   10.69730  -0.03350   -0.31316
保德信新世紀基金                                                   10.56000   10.53000   0.03000    0.28490
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.27250    8.28410  -0.01160   -0.14003
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.49440   10.50860  -0.01420   -0.13513
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.83250   11.84910  -0.01660   -0.14010
保德信新興趨勢組合基金                                             10.76000   10.77000  -0.01000   -0.09285
保德信瑞騰基金                                                     15.66190   15.66230  -0.00040   -0.00255
保德信歐洲組合基金                                                 10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.43350    9.43970  -0.00620   -0.06568
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.98380    9.99030  -0.00650   -0.06506
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.38870    9.39850  -0.00980   -0.10427
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.69580    9.70670  -0.01090   -0.11229
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.66680    9.67910  -0.01230   -0.12708
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.10430   10.11730  -0.01300   -0.12849
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.51720    9.52350  -0.00630   -0.06615
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.88260    9.88910  -0.00650   -0.06573
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.18480   10.19630  -0.01150   -0.11279
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.80050    9.81760  -0.01710   -0.17418
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.18760   10.20550  -0.01790   -0.17540
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.72520    9.73860  -0.01340   -0.13760
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.04240   10.05620  -0.01380   -0.13723
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.78010    9.79730  -0.01720   -0.17556
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.32270   10.34330  -0.02060   -0.19916
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.65090    9.66450  -0.01360   -0.14072
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.03650   10.05060  -0.01410   -0.14029
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                      9.93950    9.95020  -0.01070   -0.10754
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                      9.94300    9.95370  -0.01070   -0.10750
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.20060   10.20390  -0.00330   -0.03234
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.90170    9.90550  -0.00380   -0.03836
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.90210    9.90590  -0.00380   -0.03836
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.12480   10.12050   0.00430    0.04249
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.19280   10.21650  -0.02370   -0.23198
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.88940    9.90640  -0.01700   -0.17161
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.98040   10.00610  -0.02570   -0.25684
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.35360   10.38050  -0.02690   -0.25914
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.10350   10.12170  -0.01820   -0.17981
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.75090   10.77070  -0.01980   -0.18383
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                 9.97350    9.99290  -0.01940   -0.19414
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.27270   10.29270  -0.02000   -0.19431
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.40230   10.42700  -0.02470   -0.23689
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.41750   10.43550  -0.01800   -0.17249
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.50690   10.53190  -0.02500   -0.23737
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型             10.00420   10.02990  -0.02570   -0.25623
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型             10.00680   10.03250  -0.02570   -0.25617
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型              9.90790    9.92960  -0.02170   -0.21854
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型              9.91090    9.93220  -0.02130   -0.21445
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型                9.99450   10.01190  -0.01740   -0.17379
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型                9.99580   10.01310  -0.01730   -0.17277
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型                9.84870    9.85140  -0.00270   -0.02741
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型                9.84920    9.85190  -0.00270   -0.02741
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.15580   10.18520  -0.02940   -0.28865
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.15280   10.18170  -0.02890   -0.28384
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.22860   10.25210  -0.02350   -0.22922
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.41270   10.43620  -0.02350   -0.22518
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型                9.94270    9.96410  -0.02140   -0.21477
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.03790   10.05950  -0.02160   -0.21472
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.96460    1.96750  -0.00290   -0.14740
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.83660    2.84060  -0.00400   -0.14082
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28790    0.28800  -0.00010   -0.03472
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45430    0.45430   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.19440    8.19820  -0.00380   -0.04635
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.06170   12.06670  -0.00500   -0.04144
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.73100    9.74620  -0.01520   -0.15596
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.47610   12.49630  -0.02020   -0.16165
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.61810    8.62230  -0.00420   -0.04871
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.09200   11.09740  -0.00540   -0.04866
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.54660   10.56330  -0.01670   -0.15809
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.37150   10.39250  -0.02100   -0.20207
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       19.85000   19.72000   0.13000    0.65923
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4603.33000 4575.00000  28.33000    0.61923
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.12740   10.13750  -0.01010   -0.09963
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.01870   11.02970  -0.01100   -0.09973
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.03800   10.05190  -0.01390   -0.13828
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.31440    9.32460  -0.01020   -0.10939
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.90430    9.91510  -0.01080   -0.10892
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.33900    9.35310  -0.01410   -0.15075
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.68730    9.70150  -0.01420   -0.14637
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.28800   10.34320  -0.05520   -0.53368
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.87060    5.89330  -0.02270   -0.38518
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.88600   10.92820  -0.04220   -0.38616
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.75000   10.78000  -0.03000   -0.27829
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                10.18000   10.16000   0.02000    0.19685
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.75000   10.78000  -0.03000   -0.27829
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                               10.18000   10.16000   0.02000    0.19685
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.69200   10.66980   0.02220    0.20806
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.66760   11.63820   0.02940    0.25262
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.88330   10.85540   0.02790    0.25701
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.16240    9.14340   0.01900    0.20780
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.45180    9.42810   0.02370    0.25138
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.33800    9.31400   0.02400    0.25768
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.52400   10.50220   0.02180    0.20758
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.96180   10.93420   0.02760    0.25242
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.94940   10.92130   0.02810    0.25730
柏瑞巨人基金                                                       13.23000   13.16000   0.07000    0.53191
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.70840   13.70820   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.48000   16.61000  -0.13000   -0.78266
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.43660   14.44980  -0.01320   -0.09135
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.79160   12.79930  -0.00770   -0.06016
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.34550   13.35160  -0.00610   -0.04569
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.54830    8.55610  -0.00780   -0.09116
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.78990    6.79600  -0.00610   -0.08976
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.68430    8.68960  -0.00530   -0.06099
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.51440    8.51880  -0.00440   -0.05165
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.75840   10.76320  -0.00480   -0.04460
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.41370    8.41920  -0.00550   -0.06533
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.98140   12.98910  -0.00770   -0.05928
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.50490   12.51630  -0.01140   -0.09108
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.39980   13.40660  -0.00680   -0.05072
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.14880   12.15430  -0.00550   -0.04525
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.99260    9.00080  -0.00820   -0.09110
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.70760    9.71340  -0.00580   -0.05971
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.72920    9.73410  -0.00490   -0.05034
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.56420    9.56860  -0.00440   -0.04598
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.43080    9.43700  -0.00620   -0.06570
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.79360   10.79610  -0.00250   -0.02316
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.77110   10.77840  -0.00730   -0.06773
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.53660   10.53470   0.00190    0.01804
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.64330   10.64450  -0.00120   -0.01127
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.85660    9.85890  -0.00230   -0.02333
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.58100    9.58750  -0.00650   -0.06780
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.69880   10.71090  -0.01210   -0.11297
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.60280    9.60110   0.00170    0.01771
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.70820    9.70930  -0.00110   -0.01133
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.77350   10.77590  -0.00240   -0.02227
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.77150   10.77880  -0.00730   -0.06773
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.53710   10.53520   0.00190    0.01803
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.64450   10.64570  -0.00120   -0.01127
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.85640    9.85870  -0.00230   -0.02333
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.58130    9.58780  -0.00650   -0.06779
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.88380   10.89620  -0.01240   -0.11380
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.60300    9.60130   0.00170    0.01771
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.70880    9.70990  -0.00110   -0.01133
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.34040   11.34060  -0.00020   -0.00176
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.79320   12.79520  -0.00200   -0.01563
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.03830   12.03400   0.00430    0.03573
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.92940    8.92960  -0.00020   -0.00224
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.63280    9.63430  -0.00150   -0.01557
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.53960    9.53620   0.00340    0.03565
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.03530   11.03560  -0.00030   -0.00272
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.91260   11.91450  -0.00190   -0.01595
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.63000   11.62580   0.00420    0.03613
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.92970    8.92980  -0.00010   -0.00112
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.63330    9.63490  -0.00160   -0.01661
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.54000    9.53660   0.00340    0.03565
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.28000   13.30000  -0.02000   -0.15038
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.99000   14.02000  -0.03000   -0.21398
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.16000    9.17000  -0.01000   -0.10905
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.49000    8.50000  -0.01000   -0.11765
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.14000    9.15000  -0.01000   -0.10929
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.20000   11.22000  -0.02000   -0.17825
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.95000   10.97000  -0.02000   -0.18232
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.23000   11.24000  -0.01000   -0.08897
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.95000   13.04000  -0.09000   -0.69018
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.32000   13.41000  -0.09000   -0.67114
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.26900   12.33310  -0.06410   -0.51974
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.43010   10.48020  -0.05010   -0.47804
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.78400    7.82470  -0.04070   -0.52015
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.26890   10.31820  -0.04930   -0.47780
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.95000   10.97000  -0.02000   -0.18232
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.73000   11.76000  -0.03000   -0.25510
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.28000   11.30000  -0.02000   -0.17699
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.50000    9.52000  -0.02000   -0.21008
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.79000    9.81000  -0.02000   -0.20387
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.79000    9.81000  -0.02000   -0.20387
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.93000   10.96000  -0.03000   -0.27372
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.44000   11.47000  -0.03000   -0.26155
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  11.06000   11.07000  -0.01000   -0.09033
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.57000    9.59000  -0.02000   -0.20855
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.36170   12.36550  -0.00380   -0.03073
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.09390   12.09480  -0.00090   -0.00744
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.05060   11.04910   0.00150    0.01358
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.55290    8.55550  -0.00260   -0.03039
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.61860    9.61930  -0.00070   -0.00728
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.64870    9.64750   0.00120    0.01244
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.63390   11.63480  -0.00090   -0.00774
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.85520   10.85860  -0.00340   -0.03131
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.03200   11.03060   0.00140    0.01269
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.96110    9.96190  -0.00080   -0.00803
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.24120    9.24410  -0.00290   -0.03137
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.15270    9.15340  -0.00070   -0.00765
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.67520    9.67400   0.00120    0.01240
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.65680   12.66650  -0.00970   -0.07658
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.17630   12.18730  -0.01100   -0.09026
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.46200   11.46590  -0.00390   -0.03401
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.03060    7.03600  -0.00540   -0.07675
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.75250    8.76050  -0.00800   -0.09132
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.39770    9.40090  -0.00320   -0.03404
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.88030   10.88870  -0.00840   -0.07714
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.47990   11.48380  -0.00390   -0.03396
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.48080    9.48940  -0.00860   -0.09063
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.97200    8.97890  -0.00690   -0.07685
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.59870    9.60200  -0.00330   -0.03437
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.20450   12.22910  -0.02460   -0.20116
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             13.01110   13.03690  -0.02580   -0.19790
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.82740   11.84650  -0.01910   -0.16123
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.43010    9.44910  -0.01900   -0.20108
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.07940   10.09940  -0.02000   -0.19803
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.05470   10.07090  -0.01620   -0.16086
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.26400   12.28820  -0.02420   -0.19694
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.88880   10.91070  -0.02190   -0.20072
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.26920   11.28740  -0.01820   -0.16124
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                    10.04660   10.06690  -0.02030   -0.20165
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.59770    9.61710  -0.01940   -0.20172
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.32310   10.34350  -0.02040   -0.19723
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.79320    9.80900  -0.01580   -0.16108
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.08000   19.20000  -0.12000   -0.62500
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.82000   17.96000  -0.14000   -0.77951
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.49910   13.52660  -0.02750   -0.20330
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.32650   10.31820   0.00830    0.08044
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.38140   11.38060   0.00080    0.00703
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.31690   12.32720  -0.01030   -0.08356
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.85320   10.84140   0.01180    0.10884
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.89960    8.89250   0.00710    0.07984
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.46780    9.46710   0.00070    0.00739
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.28930    9.29700  -0.00770   -0.08282
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.40130    9.39110   0.01020    0.10861
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.03350    9.02620   0.00730    0.08088
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.26930    9.26870   0.00060    0.00647
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.14570   11.15510  -0.00940   -0.08427
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.34410    9.33400   0.01010    0.10821
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            45.29170   45.83900  -0.54730   -1.19396
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.74520    9.74560  -0.00040   -0.00410
國泰2025到期新興市場債券基金-美元                                   9.77710    9.79480  -0.01770   -0.18071
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        10.94000   10.89000   0.05000    0.45914
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.84290   11.84220   0.00070    0.00591
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.66120    1.65920   0.00200    0.12054
國泰大中華基金                                                     20.90000   20.71000   0.19000    0.91743
國泰小龍基金-新台幣                                                15.88000   15.72000   0.16000    1.01781
國泰中小成長基金-新台幣                                            45.37000   44.84000   0.53000    1.18198
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.61200    4.66020  -0.04820   -1.03429
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.70870    0.71530  -0.00660   -0.92269
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.75900    0.76600  -0.00700   -0.91384
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        20.26000   20.46000  -0.20000   -0.97752
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               44.44630   44.64690  -0.20060   -0.44930
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.49050    2.50250  -0.01200   -0.47952
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.34790    0.34920  -0.00130   -0.37228
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.89840   10.94490  -0.04650   -0.42486
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33660    0.33630   0.00030    0.08921
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.33760   10.33490   0.00270    0.02613
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.56070    4.58530  -0.02460   -0.53650
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.63600    0.63870  -0.00270   -0.42273
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        20.03000   20.12000  -0.09000   -0.44732
國泰中港台基金-人民幣                                               3.52030    3.55950  -0.03920   -1.10128
國泰中港台基金-美元                                                 0.49700    0.50200  -0.00500   -0.99602
國泰中港台基金-新台幣                                              15.47000   15.63000  -0.16000   -1.02367
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                     9.95980    9.96860  -0.00880   -0.08828
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.14590   10.16270  -0.01680   -0.16531
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.25140   10.27490  -0.02350   -0.22871
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.78000   26.53000   0.25000    0.94233
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.30000   12.43000  -0.13000   -1.04586
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       32.56000   31.93000   0.63000    1.97307
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35830    0.35840  -0.00010   -0.02790
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33510    0.33520  -0.00010   -0.02983
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33600    0.33600   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.19900   11.20880  -0.00980   -0.08743
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.48430   10.49360  -0.00930   -0.08863
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.51660   10.52580  -0.00920   -0.08740
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.46910   12.46900   0.00010    0.00080
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42250    0.42390  -0.00140   -0.33027
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37210    0.37320  -0.00110   -0.29475
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.45140    0.45280  -0.00140   -0.30919
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.14000   11.18000  -0.04000   -0.35778
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.66000    9.70000  -0.04000   -0.41237
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.55670    0.55840  -0.00170   -0.30444
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.62080    2.60670   0.01410    0.54091
國泰全球高股息基金-美元                                             0.36900    0.36650   0.00250    0.68213
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.53000   11.47000   0.06000    0.52310
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.54040    0.53680   0.00360    0.67064
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.49420    0.49550  -0.00130   -0.26236
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.52000   14.57000  -0.05000   -0.34317
國泰全球資源基金-美元                                               0.16190    0.16200  -0.00010   -0.06173
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.13000    5.14000  -0.01000   -0.19455
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.60460    0.60710  -0.00250   -0.41179
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.88000   18.97000  -0.09000   -0.47443
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.29000   18.37000  -0.08000   -0.43549
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.88110    0.88460  -0.00350   -0.39566
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.42000   21.20000   0.22000    1.03774
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    22.82000   22.80000   0.02000    0.08772
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.58390    2.60000  -0.01610   -0.61923
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.36480    0.36660  -0.00180   -0.49100
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31070    0.31230  -0.00160   -0.51233
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.33430   11.39740  -0.06310   -0.55364
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.65550    9.70920  -0.05370   -0.55308
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.53070    0.53320  -0.00250   -0.46887
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.38830    0.39020  -0.00190   -0.48693
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.74000   11.80000  -0.06000   -0.50847
國泰科技生化基金                                                   35.92000   35.63000   0.29000    0.81392
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.85000   29.78000   0.07000    0.23506
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.23000   12.25000  -0.02000   -0.16327
國泰美國費城半導體基金                                             15.59000   15.53000   0.06000    0.38635
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    47.33350   48.08280  -0.74930   -1.55835
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    16.06460   15.83180   0.23280    1.47046
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    26.33470   27.17070  -0.83600   -3.07684
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   46.20190   46.77120  -0.56930   -1.21720
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   47.36180   47.66200  -0.30020   -0.62985
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.65780   43.64900   0.00880    0.02016
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                            0.32000    0.32150  -0.00150   -0.46656
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                          9.97280   10.02240  -0.04960   -0.49489
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                         10.03480   10.08460  -0.04980   -0.49382
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                            0.32020    0.32180  -0.00160   -0.49720
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                          9.97630   10.03070  -0.05440   -0.54234
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P                         10.05440   10.10910  -0.05470   -0.54110
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                            0.32030    0.32210  -0.00180   -0.55883
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                          9.98010   10.03970  -0.05960   -0.59364
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                         10.06720   10.12720  -0.06000   -0.59246
國泰紐幣2021保本基金                                               12.92040   12.92570  -0.00530   -0.04100
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.30040   13.30840  -0.00800   -0.06011
國泰紐幣保本基金                                                   12.78940   12.78810   0.00130    0.01017
國泰國泰基金-新台幣A                                               23.96000   23.79000   0.17000    0.71459
國泰富時中國A50基金                                                21.90000   22.09000  -0.19000   -0.86012
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   48.75730   49.37340  -0.61610   -1.24784
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.35000    0.35100  -0.00100   -0.28490
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.89000   10.92000  -0.03000   -0.27473
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.29000   10.33000  -0.04000   -0.38722
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.52010    0.52150  -0.00140   -0.26846
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       41.67800   41.59480   0.08320    0.20003
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            21.48000   21.64000  -0.16000   -0.73937
國泰新興市場基金-美元                                               0.38770    0.38830  -0.00060   -0.15452
國泰新興市場基金-新台幣                                            12.11000   12.13000  -0.02000   -0.16488
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.46170    2.46470  -0.00300   -0.12172
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.50140    1.50320  -0.00180   -0.11974
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.35720    0.35720   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22000    0.22000   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.81650   10.82080  -0.00430   -0.03974
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.47210    6.47470  -0.00260   -0.04016
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金                                15.93000   15.87000   0.06000    0.37807
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       46.43190   47.08900  -0.65710   -1.39544
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           46.69310   47.32430  -0.63120   -1.33378
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               43.49890   43.77500  -0.27610   -0.63073
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   12.83000   12.87000  -0.04000   -0.31080
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   38.26000   38.04000   0.22000    0.57834
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.64000   23.79000  -0.15000   -0.63052
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34570    0.34980  -0.00410   -1.17210
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.26000   10.39000  -0.13000   -1.25120
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.93150   38.81370   0.11780    0.30350
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              22.02000   22.05000  -0.03000   -0.13605
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.62000   19.70000  -0.08000   -0.40609
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  18.57000   18.52000   0.05000    0.26998
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41820    0.41900  -0.00080   -0.19093
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.61240   12.64050  -0.02810   -0.22230
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.57950   10.57400   0.00550    0.05201
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.48250   10.48440  -0.00190   -0.01812
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.66640   10.67520  -0.00880   -0.08243
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.24940   10.24400   0.00540    0.05271
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.18930   10.19110  -0.00180   -0.01766
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.31300   10.32150  -0.00850   -0.08235
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.95610    9.96210  -0.00600   -0.06023
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.85060    9.86510  -0.01450   -0.14698
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.93590    9.95270  -0.01680   -0.16880
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.81650    9.83940  -0.02290   -0.23274
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.95600    9.96200  -0.00600   -0.06023
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.84570    9.86020  -0.01450   -0.14706
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.93580    9.95260  -0.01680   -0.16880
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.81650    9.83940  -0.02290   -0.23274
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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.46990   11.46870   0.00120    0.01046
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.87000    9.83910   0.03090    0.31405
第一金大中華基金                                                   27.04000   26.95000   0.09000    0.33395
第一金小型精選基金                                                 34.18000   33.97000   0.21000    0.61819
第一金中國世紀基金-人民幣                                          14.46000   14.64000  -0.18000   -1.22951
第一金中國世紀基金-美元                                             8.73680    8.82980  -0.09300   -1.05325
第一金中國世紀基金-新臺幣                                          10.40000   10.52000  -0.12000   -1.14068
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                        10.40000   10.52000  -0.12000   -1.14068
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.85920    9.86400  -0.00480   -0.04866
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.25220    8.25500  -0.00280   -0.03392
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.49180   11.49740  -0.00560   -0.04871
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.80080    9.80400  -0.00320   -0.03264
第一金中概平衡基金                                                 28.77000   28.61000   0.16000    0.55925
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.33740   15.33720   0.00020    0.00130
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.81900  178.81600   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.40660   15.70920  -0.30260   -1.92626
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.40550   15.70800  -0.30250   -1.92577
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            14.98000   15.28000  -0.30000   -1.96335
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          14.99000   15.29000  -0.30000   -1.96207
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.41010   10.51100  -0.10090   -0.95995
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.40840   10.50920  -0.10080   -0.95916
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.52000   10.63000  -0.11000   -1.03481
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.52000   10.63000  -0.11000   -1.03481
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.89210    9.95310  -0.06100   -0.61287
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.89220    9.95310  -0.06090   -0.61187
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.20000   10.27000  -0.07000   -0.68160
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.20000   10.27000  -0.07000   -0.68160
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.47930   13.37250   0.10680    0.79865
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.49720   13.39030   0.10690    0.79834
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.88000   12.79000   0.09000    0.70367
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.91000   12.81000   0.10000    0.78064
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.83850    9.86460  -0.02610   -0.26458
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.83210    9.85820  -0.02610   -0.26475
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.46980    9.49760  -0.02780   -0.29271
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.49400    9.52190  -0.02790   -0.29301
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.78560   10.81420  -0.02860   -0.26447
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.42140   10.45200  -0.03060   -0.29277
第一金全球大趨勢基金                                               25.19000   25.38000  -0.19000   -0.74862
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.26120    9.32650  -0.06530   -0.70016
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.39340    6.43840  -0.04500   -0.69893
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.01750   10.04180  -0.02430   -0.24199
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.01770   10.04210  -0.02440   -0.24298
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.55000    9.58000  -0.03000   -0.31315
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.55000    9.58000  -0.03000   -0.31315
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.97950   11.00620  -0.02670   -0.24259
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.98140   11.00800  -0.02660   -0.24164
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.47000   10.50000  -0.03000   -0.28571
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.47000   10.50000  -0.03000   -0.28571
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.59440    8.59060   0.00380    0.04423
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.60880   10.60400   0.00480    0.04527
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.25810    9.25530   0.00280    0.03025
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.25650    9.25370   0.00280    0.03026
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.66430    7.65930   0.00500    0.06528
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.65940    7.65430   0.00510    0.06663
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.43350    8.43040   0.00310    0.03677
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.43410    8.43090   0.00320    0.03796
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.72160   11.71810   0.00350    0.02987
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.72220   11.71870   0.00350    0.02987
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.26430   10.25760   0.00670    0.06532
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.26510   10.25840   0.00670    0.06531
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.05910   15.05340   0.00570    0.03787
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣-N                           15.05850   15.05290   0.00560    0.03720
第一金亞洲科技基金                                                 18.58000   18.74000  -0.16000   -0.85379
第一金亞洲新興市場基金                                             12.88000   12.90000  -0.02000   -0.15504
第一金店頭市場基金                                                  8.23000    8.21000   0.02000    0.24361
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.21840   10.29020  -0.07180   -0.69775
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.21850   10.29020  -0.07170   -0.69678
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.26080   10.33960  -0.07880   -0.76212
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.26080   10.33950  -0.07870   -0.76116
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.21850   10.29030  -0.07180   -0.69774
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.23040   10.30210  -0.07170   -0.69597
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.21840   10.29020  -0.07180   -0.69775
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.26080   10.33950  -0.07870   -0.76116
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.27280   10.35150  -0.07870   -0.76028
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.26080   10.33950  -0.07870   -0.76116
第一金創新趨勢基金                                                 22.68000   22.55000   0.13000    0.57650
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  44.63860   45.20610  -0.56750   -1.25536
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            44.55810   45.13870  -0.58060   -1.28626
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      45.69070   46.42660  -0.73590   -1.58508
第一金電子基金                                                     35.86000   35.62000   0.24000    0.67378
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       19.07000   18.97000   0.10000    0.52715
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.47000   20.47000   0.00000    0.00000
統一大中華中小基金(人民幣)                                          9.31000    9.39000  -0.08000   -0.85197
統一大中華中小基金(美元)                                            8.23000    8.27000  -0.04000   -0.48368
統一大中華中小基金(新台幣)                                         12.32000   12.40000  -0.08000   -0.64516
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.03000   10.08000  -0.05000   -0.49603
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.02000    9.03000  -0.01000   -0.11074
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.41000    9.42000  -0.01000   -0.10616
統一大滿貫基金-A類型                                               37.02000   36.70000   0.32000    0.87193
統一大滿貫基金-I類型                                               37.02000   36.70000   0.32000    0.87193
統一大龍印基金                                                     15.03000   15.14000  -0.11000   -0.72655
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                         10.88000   11.05000  -0.17000   -1.53846
統一大龍騰中國基金(美元)                                            9.64000    9.76000  -0.12000   -1.22951
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         11.09000   11.23000  -0.14000   -1.24666
統一中小基金                                                       25.43000   25.23000   0.20000    0.79271
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.99410   10.01860  -0.02450   -0.24455
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 8.99920    8.99660   0.00260    0.02890
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.78020    8.78240  -0.00220   -0.02505
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.64380   12.67490  -0.03110   -0.24537
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.34280   11.33940   0.00340    0.02998
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.02250   11.02530  -0.00280   -0.02540
統一台灣動力基金                                                   19.89000   19.80000   0.09000    0.45455
統一全天候基金-A類型                                              117.48000  116.14000   1.34000    1.15378
統一全天候基金-I類型                                              118.23000  116.88000   1.35000    1.15503
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.48650    8.56220  -0.07570   -0.88412
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.93320    7.98210  -0.04890   -0.61262
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.01150    8.06600  -0.05450   -0.67568
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.21810    9.30040  -0.08230   -0.88491
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.62500    8.67810  -0.05310   -0.61189
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.70260    8.76180  -0.05920   -0.67566
統一全球債券組合基金                                               12.47330   12.49590  -0.02260   -0.18086
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.34000   16.60000  -0.26000   -1.56627
統一全球新科技基金(美元)                                           14.88000   15.07000  -0.19000   -1.26078
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.44000   14.63000  -0.19000   -1.29870
統一亞太基金                                                       25.88000   26.07000  -0.19000   -0.72881
統一亞洲大金磚基金                                                 12.48000   12.55000  -0.07000   -0.55777
統一奔騰基金                                                       62.27000   61.70000   0.57000    0.92382
統一強棒貨幣市場基金                                               16.74990   16.74960   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               12.27000   12.30000  -0.03000   -0.24390
統一強漢基金(美元)                                                 10.69000   10.69000   0.00000    0.00000
統一強漢基金(新台幣)                                               28.47000   28.48000  -0.01000   -0.03511
統一統信基金                                                       31.75000   31.46000   0.29000    0.92181
統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金             38.40000   38.88120  -0.48120   -1.23762
統一黑馬基金                                                       62.63000   62.06000   0.57000    0.91847
統一新亞洲科技能源基金                                             17.07000   17.18000  -0.11000   -0.64028
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.16470    8.17090  -0.00620   -0.07588
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.95360   10.96190  -0.00830   -0.07572
統一經建基金                                                       49.76000   49.22000   0.54000    1.09711
統一龍馬基金                                                       72.09000   71.49000   0.60000    0.83928
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     21.72000   21.45000   0.27000    1.25874
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              50.20000   49.69000   0.51000    1.02636
野村中國機會基金                                                   15.24000   15.38000  -0.14000   -0.91027
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.41180   10.42480  -0.01300   -0.12470
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.36140   10.37270  -0.01130   -0.10894
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.43700   10.45600  -0.01900   -0.18171
野村巴西基金                                                        6.69000    6.69000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.56000   11.61000  -0.05000   -0.43066
野村台灣高股息基金                                                 25.75000   25.77000  -0.02000   -0.07761
野村台灣運籌基金                                                   39.01000   38.70000   0.31000    0.80103
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.91770    9.92110  -0.00340   -0.03427
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.78310    9.78390  -0.00080   -0.00818
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.83320    9.83400  -0.00080   -0.00814
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.54330   10.54730  -0.00400   -0.03792
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.29280   10.29350  -0.00070   -0.00680
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.04990   10.05060  -0.00070   -0.00696
野村平衡基金                                                       20.59000   20.50000   0.09000    0.43902
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.93440    9.94240  -0.00800   -0.08046
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.16220   10.16650  -0.00430   -0.04230
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.94880    9.95500  -0.00620   -0.06228
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.93470    9.94260  -0.00790   -0.07946
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.16230   10.16660  -0.00430   -0.04230
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.94950    9.95570  -0.00620   -0.06228
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.93020    9.93690  -0.00670   -0.06743
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.00590   10.01370  -0.00780   -0.07789
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.02570   10.03140  -0.00570   -0.05682
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.97630    9.98420  -0.00790   -0.07913
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.91000   10.01000  -0.10000   -0.99900
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.39000   10.51000  -0.12000   -1.14177
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.80000   14.95000  -0.15000   -1.00334
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.50000   12.65000  -0.15000   -1.18577
野村全球生技醫療基金                                               16.36000   16.53000  -0.17000   -1.02843
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.26690   10.29050  -0.02360   -0.22934
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.22730   10.24990  -0.02260   -0.22049
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.17840   10.20240  -0.02400   -0.23524
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.51120   10.53580  -0.02460   -0.23349
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.43410   10.45730  -0.02320   -0.22185
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.39000   10.41460  -0.02460   -0.23621
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.29200   10.31640  -0.02440   -0.23652
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.95350   10.97890  -0.02540   -0.23135
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.82590   10.85000  -0.02410   -0.22212
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.78280   10.80830  -0.02550   -0.23593
野村全球品牌基金                                                   28.81000   29.17000  -0.36000   -1.23414
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.55000   10.50000   0.05000    0.47619
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.81000   12.76000   0.05000    0.39185
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.75000   10.70000   0.05000    0.46729
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.45000   19.37000   0.08000    0.41301
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.16000   12.11000   0.05000    0.41288
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    11.02910   11.03480  -0.00570   -0.05165
野村全球短期收益基金-美元計價                                      11.03250   11.03540  -0.00290   -0.02628
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.80660   10.80960  -0.00300   -0.02775
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.52030    8.49540   0.02490    0.29310
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.35060    8.32590   0.02470    0.29666
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             7.94270    7.92070   0.02200    0.27775
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.02790   10.99550   0.03240    0.29467
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.52590   10.49470   0.03120    0.29729
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.11350   10.08540   0.02810    0.27862
野村成長基金                                                       33.02000   32.85000   0.17000    0.51750
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.28710    8.28830  -0.00120   -0.01448
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.30200    8.30070   0.00130    0.01566
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.54270    8.54480  -0.00210   -0.02458
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.65900    9.66070  -0.00170   -0.01760
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.52180    9.52030   0.00150    0.01576
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.77840    9.78080  -0.00240   -0.02454
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.11000    9.15000  -0.04000   -0.43716
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.20000   13.25000  -0.05000   -0.37736
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.07250   10.09340  -0.02090   -0.20707
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.00730   10.02850  -0.02120   -0.21140
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                            9.93500    9.96030  -0.02530   -0.25401
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.52080    9.54150  -0.02070   -0.21695
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.53350    9.55390  -0.02040   -0.21353
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.67120    9.69590  -0.02470   -0.25475
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.06960   10.09520  -0.02560   -0.25359
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.69510   10.71470  -0.01960   -0.18293
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.60280   10.62540  -0.02260   -0.21270
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.75510   10.78260  -0.02750   -0.25504
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                        9.79450    9.78910   0.00540    0.05516
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                          9.79320    9.78870   0.00450    0.04597
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                        9.73250    9.73120   0.00130    0.01336
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.28580    8.28490   0.00090    0.01086
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.88540    8.88090   0.00450    0.05067
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.74930    8.74530   0.00400    0.04574
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                        9.90070    9.89960   0.00110    0.01111
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.55830   13.55680   0.00150    0.01106
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.72540   12.71890   0.00650    0.05111
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.29080   10.28610   0.00470    0.04569
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.50190   10.51380  -0.01190   -0.11318
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.45530   10.46470  -0.00940   -0.08983
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.50030   10.50950  -0.00920   -0.08754
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.79910   10.81130  -0.01220   -0.11284
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.73040   10.74010  -0.00970   -0.09032
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.69430   10.70360  -0.00930   -0.08689
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.77800   10.78910  -0.01110   -0.10288
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.69820   10.70690  -0.00870   -0.08126
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.89100   10.90800  -0.01700   -0.15585
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.33020   10.32040   0.00980    0.09496
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.86280    9.85440   0.00840    0.08524
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.48780    9.47770   0.01010    0.10657
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.97980    8.97150   0.00830    0.09252
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.55540   11.54470   0.01070    0.09268
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.45440   10.49830  -0.04390   -0.41816
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.60850   11.65930  -0.05080   -0.43570
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  11.02090   11.06670  -0.04580   -0.41385
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.78710   10.83250  -0.04540   -0.41911
野村泰國基金                                                       43.78000   43.92000  -0.14000   -0.31876
野村高科技基金                                                     11.46000   11.33000   0.13000    1.14740
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.61430   10.65030  -0.03600   -0.33802
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.17680   10.21130  -0.03450   -0.33786
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.78350   10.81620  -0.03270   -0.30232
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.55660    9.58560  -0.02900   -0.30254
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.56080    9.59350  -0.03270   -0.34086
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.79020    9.81510  -0.02490   -0.25369
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.23450   12.27620  -0.04170   -0.33968
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.35440   14.39940  -0.04500   -0.31251
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.09090   11.12450  -0.03360   -0.30204
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        11.10340   11.14130  -0.03790   -0.34018
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.54590   11.57530  -0.02940   -0.25399
野村貨幣市場基金                                                   16.35310   16.35290   0.00020    0.00122
野村新馬基金                                                       14.72000   14.74000  -0.02000   -0.13569
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.39020   10.40310  -0.01290   -0.12400
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.96350    9.95440   0.00910    0.09142
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.13400   10.13150   0.00250    0.02468
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.31250   10.32200  -0.00950   -0.09204
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.25700   10.26260  -0.00560   -0.05457
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.25830   10.26460  -0.00630   -0.06138
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.72420   10.73400  -0.00980   -0.09130
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.62990   10.63640  -0.00650   -0.06111
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.67120   10.67770  -0.00650   -0.06087
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.08330   10.13790  -0.05460   -0.53857
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.08040   10.13330  -0.05290   -0.52204
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.99880   10.05340  -0.05460   -0.54310
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.78270   10.84100  -0.05830   -0.53777
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.72620   10.78240  -0.05620   -0.52122
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.64530   10.70340  -0.05810   -0.54282
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.63380   10.65100  -0.01720   -0.16149
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.94210    7.95500  -0.01290   -0.16216
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.36170   12.38190  -0.02020   -0.16314
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.10000    9.10000   0.00000    0.00000
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.41150   10.42110  -0.00960   -0.09212
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.66300   10.66880  -0.00580   -0.05436
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.34770   10.35440  -0.00670   -0.06471
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.47820   10.48910  -0.01090   -0.10392
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.39090   10.39610  -0.00520   -0.05002
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.41180   10.42150  -0.00970   -0.09308
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.66370   10.66950  -0.00580   -0.05436
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.34760   10.35420  -0.00660   -0.06374
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.48020   10.49340  -0.01320   -0.12579
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.39010   10.39520  -0.00510   -0.04906
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.41470   10.42290  -0.00820   -0.07867
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.67250   10.67690  -0.00440   -0.04121
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.34900   10.35430  -0.00530   -0.05119
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.47860   10.49070  -0.01210   -0.11534
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.39630   10.40000  -0.00370   -0.03558
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.41470   10.42290  -0.00820   -0.07867
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.67410   10.67850  -0.00440   -0.04120
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.35640   10.36170  -0.00530   -0.05115
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.49290   10.50510  -0.01220   -0.11613
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.39760   10.40130  -0.00370   -0.03557
野村精選貨幣市場基金                                               12.12130   12.12120   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.67000   11.86000  -0.19000   -1.60202
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.84000   11.00000  -0.16000   -1.45455
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.08000   10.24000  -0.16000   -1.56250
野村積極成長基金                                                   14.01000   13.93000   0.08000    0.57430
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       10.84000   10.76000   0.08000    0.74349
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    39.30000   39.01000   0.29000    0.74340
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.76320   10.75900   0.00420    0.03904
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.55580    8.55160   0.00420    0.04911
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.87040    7.86710   0.00330    0.04195
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.70700    7.70410   0.00290    0.03764
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.38520   12.37880   0.00640    0.05170
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              11.05900   11.05430   0.00470    0.04252
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.87170   10.86760   0.00410    0.03773
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.74000   11.91000  -0.17000   -1.42737
野村環球基金-人民幣計價                                            17.80000   18.05000  -0.25000   -1.38504
野村環球基金-美元計價                                              13.73000   13.91000  -0.18000   -1.29403
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.46000   19.74000  -0.28000   -1.41844
野村鴻利基金                                                       24.71000   24.61000   0.10000    0.40634
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.91170   16.91160   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       21.10000   20.94000   0.16000    0.76409
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.42000   10.45000  -0.03000   -0.28708
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.47000   15.52000  -0.05000   -0.32216
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.79180   10.82250  -0.03070   -0.28367
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.12930   14.16960  -0.04030   -0.28441
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.95620   10.96680  -0.01060   -0.09666
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.53840   10.53970  -0.00130   -0.01233
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.83530   10.84610  -0.01080   -0.09957
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.38640   10.38780  -0.00140   -0.01348
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.34320   10.35990  -0.01670   -0.16120
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.10140   10.11040  -0.00900   -0.08902
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                           10.00120   10.01690  -0.01570   -0.15674
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.38540   10.39780  -0.01240   -0.11926
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.55790   10.56870  -0.01080   -0.10219
凱基台商天下基金                                                   14.41000   14.55000  -0.14000   -0.96220
凱基台灣精五門基金                                                 22.89000   22.70000   0.19000    0.83700
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       46.51840   47.11780  -0.59940   -1.27213
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   48.86980   49.27880  -0.40900   -0.82997
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      41.59410   41.67770  -0.08360   -0.20059
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.35000   10.41000  -0.06000   -0.57637
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.46000    9.51000  -0.05000   -0.52576
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.49000   10.54910  -0.05910   -0.56024
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   46.64290   47.25790  -0.61500   -1.30137
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         47.75780   48.43240  -0.67460   -1.39287
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             48.01200   48.83790  -0.82590   -1.69110
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.42000   13.51000  -0.09000   -0.66617
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.72200   11.78320  -0.06120   -0.51938
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.71000   11.78000  -0.07000   -0.59423
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.60510   11.60490   0.00020    0.00172
凱基開創基金                                                       30.52000   30.31000   0.21000    0.69284
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.43000   22.61000  -0.18000   -0.79611
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.44120   21.60240  -0.16120   -0.74621
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.37000   17.42000  -0.05000   -0.28703
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.36890   16.40780  -0.03890   -0.23708
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.51000    7.52000  -0.01000   -0.13298
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    42.67880   43.22110  -0.54230   -1.25471
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    43.08390   43.63130  -0.54740   -1.25460
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   43.05380   43.66800  -0.61420   -1.40652
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                       10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.86000   11.96000  -0.10000   -0.83612
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.17040   11.25120  -0.08080   -0.71815
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.84000   10.92000  -0.08000   -0.73260
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.24880   12.36510  -0.11630   -0.94055
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.72000   12.85000  -0.13000   -1.01167
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.97000   13.04000  -0.07000   -0.53681
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.53880   12.59420  -0.05540   -0.43989
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.56140   10.60540  -0.04400   -0.41488
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.97910   10.00890  -0.02980   -0.29774
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.13230   10.16900  -0.03670   -0.36090
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.56130   10.60530  -0.04400   -0.41489
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.97910   10.00890  -0.02980   -0.29774
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.13230   10.16900  -0.03670   -0.36090
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.26000   12.24000   0.02000    0.16340
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         35.69000   35.86000  -0.17000   -0.47407
富邦NASDAQ-100基金                                                 33.08000   33.21000  -0.13000   -0.39145
富邦上証180基金                                                    31.81000   32.02000  -0.21000   -0.65584
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.20990    0.21160  -0.00170   -0.80340
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.56000    6.61000  -0.05000   -0.75643
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    5.97000    5.95000   0.02000    0.33613
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   48.59000   49.04000  -0.45000   -0.91762
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.95500   13.01440  -0.05940   -0.45642
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.85990   11.91070  -0.05080   -0.42651
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               11.28940   11.33630  -0.04690   -0.41372
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.95020   11.02040  -0.07020   -0.63700
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.93920    9.99980  -0.06060   -0.60601
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.47180    9.52820  -0.05640   -0.59193
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        19.88340   19.94310  -0.05970   -0.29935
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.69260   11.69170   0.00090    0.00770
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.46890   10.46250   0.00640    0.06117
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.86150   13.86190  -0.00040   -0.00289
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.00080    1.99960   0.00120    0.06001
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.36950    9.42410  -0.05460   -0.57937
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.40120    1.40840  -0.00720   -0.51122
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.60460   12.62810  -0.02350   -0.18609
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.81870    1.82140  -0.00270   -0.14824
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.48360   10.53280  -0.04920   -0.46711
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.53410    1.54050  -0.00640   -0.41545
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                11.03420   11.04820  -0.01400   -0.12672
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.96390   10.97580  -0.01190   -0.10842
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.01000   15.27000  -0.26000   -1.70269
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  18.93000   18.35000   0.58000    3.16076
富邦日本東証基金                                                   20.46000   20.13000   0.33000    1.63934
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    48.05000   47.97000   0.08000    0.16677
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    46.55000   46.33000   0.22000    0.47485
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    53.75000   53.51000   0.24000    0.44851
富邦台灣心基金                                                     22.93000   22.86000   0.07000    0.30621
富邦台灣釆吉50基金                                                 47.35000   47.15000   0.20000    0.42418
富邦台灣科技指數基金                                               58.17000   57.88000   0.29000    0.50104
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   49.02700   49.68720  -0.66020   -1.32871
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    42.27790   42.34380  -0.06590   -0.15563
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31270    0.31500  -0.00230   -0.73016
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.43000   10.51000  -0.08000   -0.76118
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.69640    2.70710  -0.01070   -0.39526
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.36150    0.36260  -0.00110   -0.30336
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.19550   11.23580  -0.04030   -0.35867
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.29590    2.30830  -0.01240   -0.53719
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33960    0.34120  -0.00160   -0.46893
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.46500    9.51330  -0.04830   -0.50771
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.72030   15.72010   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              18.38000   18.52000  -0.14000   -0.75594
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.82000   42.03280  -0.21280   -0.50627
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   45.47000   46.08830  -0.61830   -1.34156
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   41.03770   41.27840  -0.24070   -0.58311
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    40.48380   40.78250  -0.29870   -0.73242
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          40.01360   40.12470  -0.11110   -0.27689
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   46.89240   47.53680  -0.64440   -1.35558
富邦長紅基金                                                       63.74000   63.56000   0.18000    0.28320
富邦科技基金                                                       26.06000   25.82000   0.24000    0.92951
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.59050   41.71640  -0.12590   -0.30180
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        47.60680   48.41790  -0.81110   -1.67521
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          40.95600   41.27780  -0.32180   -0.77960
富邦恒生國企ETF基金                                                20.57000   20.30000   0.27000    1.33005
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.60000   13.80000  -0.20000   -1.44928
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              26.52000   25.83000   0.69000    2.67131
富邦高成長基金                                                     24.59000   24.52000   0.07000    0.28548
富邦基金A類型                                                      14.32000   14.23000   0.09000    0.63247
富邦基金I類型                                                      14.32000   14.23000   0.09000    0.63247
富邦深証100基金                                                    10.71000   10.89000  -0.18000   -1.65289
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.68000   20.67000   0.01000    0.04838
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42470    0.42470   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.45390   12.45110   0.00280    0.02249
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.20410    9.23400  -0.02990   -0.32380
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29770    0.29900  -0.00130   -0.43478
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.38020    8.42230  -0.04210   -0.49986
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.41000   18.31000   0.10000    0.54615
富邦精準基金                                                       45.79000   45.52000   0.27000    0.59315
富邦精銳中小基金                                                   12.35000   12.24000   0.11000    0.89869
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       19.03000   18.92000   0.11000    0.58140
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.83000   21.78000   0.05000    0.22957
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               6.95000    6.97000  -0.02000   -0.28694
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              16.66000   16.56000   0.10000    0.60386
富邦標普美國特別股ETF基金                                          20.03000   20.11000  -0.08000   -0.39781
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           11.19460   11.22800  -0.03340   -0.29747
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.42410   10.43310  -0.00900   -0.08626
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.69860   10.71620  -0.01760   -0.16424
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.57260   10.62820  -0.05560   -0.52314
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.79910    9.82960  -0.03050   -0.31029
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.04610   10.08410  -0.03800   -0.37683
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富達台灣成長基金                                                   31.92000   31.78000   0.14000    0.44053
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.94250    9.95760  -0.01510   -0.15164
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.90580    9.91900  -0.01320   -0.13308
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.69130    9.70270  -0.01140   -0.11749
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.35490   10.37060  -0.01570   -0.15139
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.32730   10.34100  -0.01370   -0.13248
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.10590   10.11790  -0.01200   -0.11860
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.30980    8.30720   0.00260    0.03130
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.01170    9.00760   0.00410    0.04552
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.53600    8.53100   0.00500    0.05861
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.19850   10.19520   0.00330    0.03237
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.28180   10.27720   0.00460    0.04476
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.77270    9.76690   0.00580    0.05938
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.93460    9.92890   0.00570    0.05741
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.59490    8.59530  -0.00040   -0.00465
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.90220    9.90140   0.00080    0.00808
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.13280    9.13080   0.00200    0.02190
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.53540   11.53610  -0.00070   -0.00607
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.35500   11.35410   0.00090    0.00793
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.60430   10.60220   0.00210    0.01981
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.34460    9.34250   0.00210    0.02248
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.39000   15.46000  -0.07000   -0.45278
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.77620    8.77700  -0.00080   -0.00911
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.68410    9.68370   0.00040    0.00413
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.14030    9.13840   0.00190    0.02079
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.71750   10.71840  -0.00090   -0.00840
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.75640   10.75600   0.00040    0.00372
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.22020   10.21840   0.00180    0.01762
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.29990    9.29810   0.00180    0.01936
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                    10.12000   10.28000  -0.16000   -1.55642
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.49000   10.65000  -0.16000   -1.50235
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     9.34000    9.48000  -0.14000   -1.47679
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        8.38000    8.44000  -0.06000   -0.71090
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.86000   10.94000  -0.08000   -0.73126
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型                  10.56000   10.72000  -0.16000   -1.49254
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          9.28000    9.34000  -0.06000   -0.64240
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        9.18000    9.25000  -0.07000   -0.75676
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                  10.39000   10.46000  -0.07000   -0.66922
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.21230   10.20640   0.00590    0.05781
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.43590    9.42780   0.00810    0.08592
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.96480    8.95980   0.00500    0.05580
富蘭克林華美中華基金                                               12.42000   12.57000  -0.15000   -1.19332
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               23.39000   23.30000   0.09000    0.38627
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.49000   22.45000   0.04000    0.17817
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.02000    9.92000   0.10000    1.00806
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.85000    9.76000   0.09000    0.92213
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.12880    8.16090  -0.03210   -0.39334
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.24710    9.27910  -0.03200   -0.34486
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.28700   10.32260  -0.03560   -0.34487
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.80900    9.84770  -0.03870   -0.39299
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.76230   11.76180   0.00050    0.00425
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.73650    8.73620   0.00030    0.00343
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.83140    8.83110   0.00030    0.00340
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.92140    9.92100   0.00040    0.00403
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.65670   14.66170  -0.00500   -0.03410
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.46680   10.47030  -0.00350   -0.03343
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.33910   10.34260  -0.00350   -0.03384
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.74160   10.74100   0.00060    0.00559
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.67280    7.67240   0.00040    0.00521
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.98900    8.98850   0.00050    0.00556
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.98350    9.98300   0.00050    0.00501
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.37960   11.38440  -0.00480   -0.04216
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.59100    7.59410  -0.00310   -0.04082
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.91020    8.91400  -0.00380   -0.04263
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.06150   10.06580  -0.00430   -0.04272
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         11.01140   11.01200  -0.00060   -0.00545
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.69450    7.69490  -0.00040   -0.00520
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.17930    8.19550  -0.01620   -0.19767
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.26120    9.27660  -0.01540   -0.16601
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.39910   10.41630  -0.01720   -0.16513
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.09370   13.11980  -0.02610   -0.19894
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   7.99000    8.06000  -0.07000   -0.86849
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.31000    8.39000  -0.08000   -0.95352
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.95000    8.99000  -0.04000   -0.44494
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          11.10000   11.16000  -0.06000   -0.53763
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           7.99000    8.09000  -0.10000   -1.23609
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.06000   12.21000  -0.15000   -1.22850
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.68000    8.71000  -0.03000   -0.34443
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.45000   10.49000  -0.04000   -0.38132
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.27000    8.30000  -0.03000   -0.36145
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.96000   10.01000  -0.05000   -0.49950
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.51000    9.55000  -0.04000   -0.41885
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.47000    9.52000  -0.05000   -0.52521
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.67000   10.72000  -0.05000   -0.46642
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.22000    9.27000  -0.05000   -0.53937
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.34000   10.39000  -0.05000   -0.48123
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.18730   13.26390  -0.07660   -0.57751
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.85000    9.89000  -0.04000   -0.40445
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.85000    9.89000  -0.04000   -0.40445
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.30000   10.35000  -0.05000   -0.48309
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.30000   10.34000  -0.04000   -0.38685
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.56000   10.60000  -0.04000   -0.37736
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.86000    9.90000  -0.04000   -0.40404
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.86000    9.90000  -0.04000   -0.40404
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.17000   11.21000  -0.04000   -0.35682
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.43000   10.48000  -0.05000   -0.47710
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.43000   10.47000  -0.04000   -0.38204
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                        10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.36000   10.39000  -0.03000   -0.28874
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.11000   10.13000  -0.02000   -0.19743
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.61000    9.63000  -0.02000   -0.20768
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
富蘭克林華美第一富基金                                             40.84000   40.58000   0.26000    0.64071
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.36140   10.36120   0.00020    0.00193
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.74000    8.69000   0.05000    0.57537
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.51000    9.45000   0.06000    0.63492
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.06000    9.01000   0.05000    0.55494
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.86000    9.80000   0.06000    0.61224
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.56000   14.69000  -0.13000   -0.88496
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.10000   13.20000  -0.10000   -0.75758
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.39000   15.52000  -0.13000   -0.83763
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.41670    9.40900   0.00770    0.08184
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.41670    9.40900   0.00770    0.08184
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.35960    9.36190  -0.00230   -0.02457
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.35960    9.36190  -0.00230   -0.02457
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.49770    9.48850   0.00920    0.09696
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.34880    9.33980   0.00900    0.09636
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.34880    9.33980   0.00900    0.09636
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.61110    9.60700   0.00410    0.04268
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.46060    9.45660   0.00400    0.04230
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.46060    9.45660   0.00400    0.04230
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.48090    6.46400   0.01690    0.26145
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.65250   10.68650  -0.03400   -0.31816
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.52040    9.54080  -0.02040   -0.21382
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.63810   11.66300  -0.02490   -0.21350
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.71830    6.73380  -0.01550   -0.23018
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.87240    8.88960  -0.01720   -0.19348
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.98450   11.00990  -0.02540   -0.23070
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    70.03000   70.80000  -0.77000   -1.08757
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    71.95000   72.90000  -0.95000   -1.30316
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.86260   63.05440  -0.19180   -0.30418
復華1至5年期高收益債券基金                                         21.05000   21.06000  -0.01000   -0.04748
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.75000   10.76000  -0.01000   -0.09294
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.70000   10.72000  -0.02000   -0.18657
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              69.25900   70.30950  -1.05050   -1.49411
復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元                              9.98000   10.01000  -0.03000   -0.29970
復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣                            9.94000    9.97000  -0.03000   -0.30090
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 68.03250   68.83540  -0.80290   -1.16641
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.91460   11.91380   0.00080    0.00671
復華人生目標基金                                                   41.14500   40.85300   0.29200    0.71476
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.23000   10.26000  -0.03000   -0.29240
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.24000   10.27000  -0.03000   -0.29211
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.37000   10.41000  -0.04000   -0.38425
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                            9.88000    9.92000  -0.04000   -0.40323
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                              9.88000    9.92000  -0.04000   -0.40323
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.93000    9.98000  -0.05000   -0.50100
復華大中華中小策略基金                                              9.08000    9.16000  -0.08000   -0.87336
復華已開發國家300股票指數基金-美元                                 10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
復華已開發國家300股票指數基金-新台幣                                9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
復華中小精選基金                                                   68.45000   68.09000   0.36000    0.52871
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             51.86160   51.76970   0.09190    0.17752
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.38710   62.28560   0.10150    0.16296
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.48000   10.57000  -0.09000   -0.85147
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        9.16000    9.23000  -0.07000   -0.75840
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     12.24000   12.30000  -0.06000   -0.48780
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.95000   11.01000  -0.06000   -0.54496
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.28000   10.32000  -0.04000   -0.38760
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.80000   10.81000  -0.01000   -0.09251
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                            9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                              9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
復華台灣智能基金                                                   12.06000   12.00000   0.06000    0.50000
復華全方位基金                                                     30.73000   30.40000   0.33000    1.08553
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.89000   12.96000  -0.07000   -0.54012
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.46000   20.60000  -0.14000   -0.67961
復華全球平衡基金-美元                                               9.17000    9.24000  -0.07000   -0.75758
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.67000   19.83000  -0.16000   -0.80686
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.23000   14.36000  -0.13000   -0.90529
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.84000   13.98000  -0.14000   -1.00143
復華全球原物料基金                                                  8.27000    8.25000   0.02000    0.24242
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.20000   13.31000  -0.11000   -0.82645
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.24230   12.26000  -0.01770   -0.14437
復華全球債券基金                                                   15.12230   15.17980  -0.05750   -0.37879
復華全球債券組合基金                                               15.44000   15.47000  -0.03000   -0.19392
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.38000   15.53000  -0.15000   -0.96587
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.58000   10.69000  -0.11000   -1.02900
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.76000    9.80000  -0.04000   -0.40816
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.98000   11.02000  -0.04000   -0.36298
復華有利貨幣市場基金                                               13.50510   13.50490   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.38000   11.46000  -0.08000   -0.69808
復華亞太成長基金                                                   12.50000   12.62000  -0.12000   -0.95087
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.08000    9.17000  -0.09000   -0.98146
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.72000    9.83000  -0.11000   -1.11902
復華東協世紀基金                                                   12.23000   12.26000  -0.03000   -0.24470
復華南非幣長期收益基金A                                            14.25000   14.25000   0.00000    0.00000
復華南非幣長期收益基金B                                             8.00000    8.00000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金A                                            14.71000   14.71000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                             8.93000    8.93000   0.00000    0.00000
復華美元高收益債券指數基金-美元                                    10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A                                  9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B                                  9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      73.06400   74.30400  -1.24000   -1.66882
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.92000   21.97000  -0.05000   -0.22758
復華美國新星基金-美元                                              12.66000   12.77000  -0.11000   -0.86139
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.96000   13.08000  -0.12000   -0.91743
復華恒生基金                                                       21.02000   20.68000   0.34000    1.64410
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.40000    8.55000  -0.15000   -1.75439
復華恒生單日正向二倍基金                                           29.29000   28.28000   1.01000    3.57143
復華神盾基金                                                       28.16170   27.91850   0.24320    0.87111
復華高成長基金                                                     70.79000   70.28000   0.51000    0.72567
復華高益策略組合基金                                               13.69000   13.71000  -0.02000   -0.14588
復華貨幣市場基金                                                   14.46930   14.46910   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           17.61000   17.43000   0.18000    1.03270
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.04000   49.03000   0.01000    0.02040
復華復華基金                                                       22.17000   22.02000   0.15000    0.68120
復華華人世紀基金                                                   17.85000   18.13000  -0.28000   -1.54440
復華傳家二號基金                                                   34.27270   34.07180   0.20090    0.58964
復華傳家基金                                                       23.97180   23.76480   0.20700    0.87104
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.97000   16.03000  -0.06000   -0.37430
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.79000   11.83000  -0.04000   -0.33812
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.48000   14.54000  -0.06000   -0.41265
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.44000    9.47000  -0.03000   -0.31679
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.99000   10.99000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            12.25000   12.26000  -0.01000   -0.08157
復華新興人民幣債券基金B                                             8.90000    8.90000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     23.20000   23.38000  -0.18000   -0.76989
復華新興市場企業債券ETF基金                                        71.46000   71.99000  -0.53000   -0.73621
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.27000    5.27000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.83000   11.84000  -0.01000   -0.08446
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.59000   11.62000  -0.03000   -0.25818
復華新興市場短期收益基金                                           11.40000   11.41000  -0.01000   -0.08764
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.26000    9.31000  -0.05000   -0.53706
復華滬深300 A股基金                                                23.91000   24.17000  -0.26000   -1.07571
復華數位經濟基金                                                   49.30000   48.75000   0.55000    1.12821
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.96130    9.97040  -0.00910   -0.09127
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.71340    9.72420  -0.01080   -0.11106
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.50120   10.51080  -0.00960   -0.09133
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.10160   10.11280  -0.01120   -0.11075
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                           10.10760   10.18570  -0.07810   -0.76676
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.10590   10.12740  -0.02150   -0.21230
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.16850   10.17480  -0.00630   -0.06192
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.83860   10.85230  -0.01370   -0.12624
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.04450   10.04580  -0.00130   -0.01294
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.72880   10.73700  -0.00820   -0.07637
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.40190   10.40310  -0.00120   -0.01154
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.09970   11.10820  -0.00850   -0.07652
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.62680   10.61710   0.00970    0.09136
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.56990   10.57540  -0.00550   -0.05201
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.71430   10.72670  -0.01240   -0.11560
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.61130   10.59570   0.01560    0.14723
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.81860   11.88230  -0.06370   -0.53609
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.52410   10.52360   0.00050    0.00475
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.79280   10.77700   0.01580    0.14661
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.11360   12.17880  -0.06520   -0.53536
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.66720   10.66660   0.00060    0.00563
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.86270   10.86900  -0.00630   -0.05796
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.13400   10.13900  -0.00500   -0.04931
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.11720   10.13650  -0.01930   -0.19040
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.06650   10.09220  -0.02570   -0.25465
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.44610   10.44100   0.00510    0.04885
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.73380   10.80480  -0.07100   -0.65712
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.44120   10.45120  -0.01000   -0.09568
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.44480   10.43980   0.00500    0.04789
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.73360   10.80470  -0.07110   -0.65805
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.43810   10.44810  -0.01000   -0.09571
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.32040   10.32040   0.00000    0.00000
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.29840   10.31230  -0.01390   -0.13479
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.31860   10.31860   0.00000    0.00000
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.29940   10.31330  -0.01390   -0.13478
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.94710   10.95560  -0.00850   -0.07759
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.92970   10.95350  -0.02380   -0.21728
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.06910   11.10020  -0.03110   -0.28018
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.12260   10.14190  -0.01930   -0.19030
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.10420   10.13750  -0.03330   -0.32848
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.05460   10.09420  -0.03960   -0.39230
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.25110    9.25220  -0.00110   -0.01189
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.04400    8.03900   0.00500    0.06220
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.11920    8.11930  -0.00010   -0.00123
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             12.16740   12.16870  -0.00130   -0.01068
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.60920   10.60260   0.00660    0.06225
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.83230   10.83250  -0.00020   -0.00185
景順主流基金                                                       19.18000   19.09000   0.09000    0.47145
景順台灣科技基金                                                   33.58000   33.38000   0.20000    0.59916
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.88000    9.92000  -0.04000   -0.40323
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.49000    9.53000  -0.04000   -0.41973
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.89000    8.93000  -0.04000   -0.44793
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.55000   11.61000  -0.06000   -0.51680
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.83000   10.88000  -0.05000   -0.45956
景順全球科技基金                                                   24.13000   24.28000  -0.15000   -0.61779
景順全球康健基金                                                   19.67000   19.77000  -0.10000   -0.50582
景順貨幣市場基金                                                   16.00320   16.00300   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       33.58000   33.44000   0.14000    0.41866
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.84000   14.90000  -0.06000   -0.40268
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         14.05000   14.11000  -0.06000   -0.42523
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.99000   10.98000   0.01000    0.09107
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.72000   11.71000   0.01000    0.08540
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.94000   11.94000   0.00000    0.00000
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.62870    8.65910  -0.03040   -0.35108
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.75290    7.77520  -0.02230   -0.28681
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.54410   11.54610  -0.00200   -0.01732
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.35910   10.35280   0.00630    0.06085
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.70000    8.76000  -0.06000   -0.68493
華南永昌中國A股基金(美元)                                           8.07000    8.10000  -0.03000   -0.37037
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        12.00000   12.06000  -0.06000   -0.49751
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.66800    9.66500   0.00300    0.03104
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.98920    9.99240  -0.00320   -0.03202
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.27590   10.27270   0.00320    0.03115
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.62110   10.62460  -0.00350   -0.03294
華南永昌永昌基金                                                   20.34000   20.23000   0.11000    0.54375
華南永昌全球亨利組合基金                                           15.00930   15.04400  -0.03470   -0.23066
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.94000    9.90000   0.04000    0.40404
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.74000    9.82000  -0.08000   -0.81466
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.17000   10.26000  -0.09000   -0.87719
華南永昌全球精品基金                                               17.24000   17.40000  -0.16000   -0.91954
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.63000   10.70000  -0.07000   -0.65421
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.74000   10.82000  -0.08000   -0.73937
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.53000   13.62000  -0.09000   -0.66079
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.59000   13.69000  -0.10000   -0.73046
華南永昌物聯網精選基金                                             12.49000   12.38000   0.11000    0.88853
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.29340   16.29320   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               25.31870   25.14760   0.17110    0.68038
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                           10.00000   10.03000  -0.03000   -0.29910
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.99000   10.03000  -0.04000   -0.39880
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.99890   11.99870   0.00020    0.00167
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.79450   10.78590   0.00860    0.07973
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.51040   10.49650   0.01390    0.13243
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                           10.00330    9.99540   0.00790    0.07904
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.68230    9.66950   0.01280    0.13237
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.63210   10.62410   0.00800    0.07530
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.28430   10.27090   0.01340    0.13047
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.97850    9.97100   0.00750    0.07522
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.59310    9.58070   0.01240    0.12943
華頓中小型基金                                                     21.86000   21.60000   0.26000    1.20370
華頓中國多重機會平衡基金                                           12.31930   12.46080  -0.14150   -1.13556
華頓台灣基金                                                       23.87000   23.81000   0.06000    0.25199
華頓平安貨幣市場基金                                               11.57990   11.57970   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               17.41000   17.75000  -0.34000   -1.91549
華頓全球高收益債券基金A                                            13.91190   13.92410  -0.01220   -0.08762
華頓全球高收益債券基金B                                             8.02150    8.02850  -0.00700   -0.08719
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.96190    2.97240  -0.01050   -0.35325
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          13.01190   13.05730  -0.04540   -0.34770
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.41670    0.41780  -0.00110   -0.26328
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.38340   12.40550  -0.02210   -0.17815
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.34010   12.36210  -0.02200   -0.17796
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.99780   11.01770  -0.01990   -0.18062
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.81510   10.83370  -0.01860   -0.17169
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.77690   10.79540  -0.01850   -0.17137
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.46820    9.48450  -0.01630   -0.17186
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.89930   10.91110  -0.01180   -0.10815
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.86140   10.87310  -0.01170   -0.10761
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.54660    9.55510  -0.00850   -0.08896
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       12.20000   12.39000  -0.19000   -1.53349
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                         10.32000   10.48000  -0.16000   -1.52672
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.93000   11.09000  -0.16000   -1.44274
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.69160    2.69010   0.00150    0.05576
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.12220    2.12110   0.00110    0.05186
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.01120   11.99830   0.01290    0.10752
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.23320    9.22320   0.01000    0.10842
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.37800    0.37750   0.00050    0.13245
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29310    0.29260   0.00050    0.17088
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.63000    3.66000  -0.03000   -0.81967
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.94000   16.09000  -0.15000   -0.93226
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.51000    0.51000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   25.30000   25.17000   0.13000    0.51649
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.82000   12.84000  -0.02000   -0.15576
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.40000    8.37000   0.03000    0.35842
匯豐安富基金                                                       26.41000   26.31000   0.10000    0.38008
匯豐成功基金                                                       43.11000   42.97000   0.14000    0.32581
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 10.54000   10.51000   0.03000    0.28544
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.43000    2.43000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.68000   10.68000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                    9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.68000   10.68000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.31000   11.31000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.53000   10.52000   0.01000    0.09506
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.31000   11.31000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.78200    2.78330  -0.00130   -0.04671
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.42550    2.42680  -0.00130   -0.05357
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.95920   11.96090  -0.00170   -0.01421
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.96980    7.97130  -0.00150   -0.01882
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39210    0.39200   0.00010    0.02551
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33440    0.33430   0.00010    0.02991
匯豐金磚動力基金                                                   14.86000   14.93000  -0.07000   -0.46885
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.01880   15.01870   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.16000    5.14000   0.02000    0.38911
匯豐新鑽動力基金                                                   10.56000   10.58000  -0.02000   -0.18904
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.51940    5.52750  -0.00810   -0.14654
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.41670    9.42490  -0.00820   -0.08700
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 54.65000   54.36000   0.29000    0.53348
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 54.65000   54.36000   0.29000    0.53348
匯豐龍騰電子基金                                                   39.27000   39.06000   0.21000    0.53763
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.87590   12.90590  -0.03000   -0.23245
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.95000   18.72000   0.23000    1.22863
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.75000    9.86000  -0.11000   -1.11562
新光中國成長基金(美元)                                              9.48000    9.54000  -0.06000   -0.62893
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.55000    9.62000  -0.07000   -0.72765
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.60070   11.66740  -0.06670   -0.57168
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.29280   10.29560  -0.00280   -0.02720
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.74430   10.75170  -0.00740   -0.06883
新光台灣富貴基金                                                   25.35000   25.18000   0.17000    0.67514
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.98000   22.00000  -0.02000   -0.09091
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.08020   39.97030   0.10990    0.27495
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    45.98540   46.48410  -0.49870   -1.07284
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.34000   10.44000  -0.10000   -0.95785
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.94000    9.99000  -0.05000   -0.50050
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.11000   10.17000  -0.06000   -0.58997
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.66000    8.68000  -0.02000   -0.23041
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.89000   10.95000  -0.06000   -0.54795
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.74000   10.81000  -0.07000   -0.64755
新光全球特別股收益基金(A累積)美元                                  10.05000   10.10000  -0.05000   -0.49505
新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣                                10.10000   10.15000  -0.05000   -0.49261
新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣                                10.10000   10.15000  -0.05000   -0.49261
新光全球債券基金(A累積)美元                                        11.08530   11.15660  -0.07130   -0.63908
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.96350   11.03870  -0.07520   -0.68124
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.41790   10.48500  -0.06710   -0.63996
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.29010   10.36060  -0.07050   -0.68046
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.77000    9.89000  -0.12000   -1.21335
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.90000   10.99000  -0.09000   -0.81893
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.80000    9.87000  -0.07000   -0.70922
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.35000    9.40000  -0.05000   -0.53191
新光吉星貨幣市場基金                                               15.51950   15.51930   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.75000    9.83000  -0.08000   -0.81384
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.62000    8.65000  -0.03000   -0.34682
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.10000    9.14000  -0.04000   -0.43764
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.70000    8.74000  -0.04000   -0.45767
新光亞洲精選基金-美金                                              21.01000   21.07000  -0.06000   -0.28477
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.54000   21.61000  -0.07000   -0.32392
新光店頭基金                                                       23.55000   23.30000   0.25000    1.07296
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.62000   11.71000  -0.09000   -0.76857
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  11.14000   11.22000  -0.08000   -0.71301
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.54000   10.62000  -0.08000   -0.75330
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                  10.08000   10.16000  -0.08000   -0.78740
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          42.09020   42.61750  -0.52730   -1.23729
新光特選內需收益ETF基金                                            21.10000   21.09000   0.01000    0.04742
新光創新科技基金                                                   13.81000   13.67000   0.14000    1.02414
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.26590   10.28560  -0.01970   -0.19153
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.61210   10.63380  -0.02170   -0.20407
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.08930   10.10760  -0.01830   -0.18105
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.31250    9.32950  -0.01700   -0.18222
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.60200    9.62160  -0.01960   -0.20371
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.11500    9.13220  -0.01720   -0.18834
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.98480   41.06190  -0.07710   -0.18777
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       46.99420   47.71110  -0.71690   -1.50259
新光澳幣八年期保本基金                                             11.01000   11.02000  -0.01000   -0.09074
新光澳幣十年期保本基金                                             11.00000   11.00000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.49000   12.49000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.93150   10.95370  -0.02220   -0.20267
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.50210    9.52130  -0.01920   -0.20165
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.48830    9.50930  -0.02100   -0.22084
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.66980   10.69340  -0.02360   -0.22070
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.72200   10.74210  -0.02010   -0.18711
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.51820    9.53600  -0.01780   -0.18666
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.46620    9.48290  -0.01670   -0.17611
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.65020   10.66900  -0.01880   -0.17621
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.34000    7.35000  -0.01000   -0.13605
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.22000   10.31000  -0.09000   -0.87294
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.83540   10.82780   0.00760    0.07019
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.51670    9.51020   0.00650    0.06835
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.56590   10.55820   0.00770    0.07293
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.45940    9.45250   0.00690    0.07300
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.52200    9.51420   0.00780    0.08198
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.63940   10.63100   0.00840    0.07901
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.91930   14.91440   0.00490    0.03285
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.57500    8.57220   0.00280    0.03266
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            40.47690   40.36520   0.11170    0.27672
群益10年期以上金融債ETF基金                                        44.39030   44.95050  -0.56020   -1.24626
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     45.12200   45.56930  -0.44730   -0.98158
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 45.42360   46.02910  -0.60550   -1.31547
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               46.78970   47.43160  -0.64190   -1.35332
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  44.96360   45.55280  -0.58920   -1.29344
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 48.50110   49.10600  -0.60490   -1.23183
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                50.88610   51.18770  -0.30160   -0.58920
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  48.32030   48.94500  -0.62470   -1.27633
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.85450   10.91170  -0.05720   -0.52421
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  47.55100   48.35730  -0.80630   -1.66738
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.14720   40.08310   0.06410    0.15992
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.52160   11.52060   0.00100    0.00868
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.02620    9.99460   0.03160    0.31617
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      14.24970   14.38400  -0.13430   -0.93368
群益大中華雙力優勢基金-美元                                        10.31620   10.37430  -0.05810   -0.56004
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.81000   10.88000  -0.07000   -0.64338
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.47140   12.53950  -0.06810   -0.54308
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.64940   11.66900  -0.01960   -0.16797
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.08000   11.10000  -0.02000   -0.18018
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.04220   11.10240  -0.06020   -0.54223
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.40950    9.42530  -0.01580   -0.16763
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.97000    8.99000  -0.02000   -0.22247
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.00950   10.06420  -0.05470   -0.54351
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.56490    8.57930  -0.01440   -0.16785
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.17000    9.19000  -0.02000   -0.21763
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.22000    9.27030  -0.05030   -0.54259
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.15400    8.16770  -0.01370   -0.16773
群益中小型股基金                                                   46.95000   46.65000   0.30000    0.64309
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.90950   10.96740  -0.05790   -0.52793
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.81050    9.82540  -0.01490   -0.15165
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.31740    9.33760  -0.02020   -0.21633
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               9.20250    9.25130  -0.04880   -0.52749
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.27420    8.28680  -0.01260   -0.15205
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.85930    7.87630  -0.01700   -0.21584
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.61450   10.61070   0.00380    0.03581
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.67580   11.67170   0.00410    0.03513
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.23810   11.23150   0.00660    0.05876
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.42710   10.42710   0.00000    0.00000
群益中國新機會基金N-人民幣                                          9.71000    9.83920  -0.12920   -1.31311
群益中國新機會基金N-美元                                            8.63650    8.71850  -0.08200   -0.94053
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          9.34000    9.43000  -0.09000   -0.95440
群益中國新機會基金-人民幣                                           8.61110    8.72570  -0.11460   -1.31336
群益中國新機會基金-美元                                             9.23390    9.32160  -0.08770   -0.94083
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.92000    9.01000  -0.09000   -0.99889
群益平衡王基金                                                     20.50210   20.30490   0.19720    0.97119
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.96060    9.97930  -0.01870   -0.18739
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                          10.00480   10.02990  -0.02510   -0.25025
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.96070    9.97930  -0.01860   -0.18639
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                          10.00480   10.02990  -0.02510   -0.25025
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.96080    9.97940  -0.01860   -0.18638
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                         10.00480   10.02990  -0.02510   -0.25025
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣)                           9.98880   10.01370  -0.02490   -0.24866
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.95270    9.99390  -0.04120   -0.41225
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.99690   10.04460  -0.04770   -0.47488
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.95270    9.99390  -0.04120   -0.41225
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.99690   10.04460  -0.04770   -0.47488
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.95280    9.99390  -0.04110   -0.41125
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.99690   10.04460  -0.04770   -0.47488
群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣)                          10.00100   10.04850  -0.04750   -0.47271
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                              9.95620    9.98920  -0.03300   -0.33036
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                           10.00030   10.03990  -0.03960   -0.39443
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                              9.95620    9.98920  -0.03300   -0.33036
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                           10.00030   10.03990  -0.03960   -0.39443
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                             9.95610    9.98910  -0.03300   -0.33036
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                          10.00030   10.03990  -0.03960   -0.39443
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)                            9.99630   10.03560  -0.03930   -0.39161
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.09000    9.19000  -0.10000   -1.08814
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.44000    6.51000  -0.07000   -1.07527
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.41660   12.62840  -0.21180   -1.67717
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.47900   11.63100  -0.15200   -1.30685
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.02000   11.17000  -0.15000   -1.34288
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.54800   10.72800  -0.18000   -1.67785
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.75050    9.87960  -0.12910   -1.30673
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.36000    9.49000  -0.13000   -1.36986
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.38150   10.55860  -0.17710   -1.67731
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.50180   10.53140  -0.02960   -0.28106
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.27410   10.30140  -0.02730   -0.26501
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.27000   10.31000  -0.04000   -0.38797
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.20210    9.22800  -0.02590   -0.28067
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.20350    9.22790  -0.02440   -0.26442
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.20000    9.23000  -0.03000   -0.32503
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.56280   10.59260  -0.02980   -0.28133
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.59670   10.62480  -0.02810   -0.26448
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.75000   10.79000  -0.04000   -0.37071
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.36460    9.39100  -0.02640   -0.28112
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.84750    9.87360  -0.02610   -0.26434
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.10000   10.13000  -0.03000   -0.29615
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.44530   11.48800  -0.04270   -0.37169
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.82910    7.85830  -0.02920   -0.37158
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.86120   10.87030  -0.00910   -0.08371
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.66060   10.66380  -0.00320   -0.03001
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.81050   10.82070  -0.01020   -0.09426
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.94880    9.95710  -0.00830   -0.08336
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.88860    9.89160  -0.00300   -0.03033
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.02820   10.03770  -0.00950   -0.09464
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.86130   10.87040  -0.00910   -0.08371
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.66050   10.66370  -0.00320   -0.03001
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.81040   10.82060  -0.01020   -0.09426
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.94890    9.95720  -0.00830   -0.08336
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.88850    9.89150  -0.00300   -0.03033
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.02820   10.03770  -0.00950   -0.09464
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.51650    9.65740  -0.14090   -1.45898
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.21000   11.38000  -0.17000   -1.49385
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.57100   15.80160  -0.23060   -1.45935
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.55000   15.79000  -0.24000   -1.51995
群益多利策略組合基金                                               11.99000   12.02000  -0.03000   -0.24958
群益多重收益組合基金                                               14.28000   14.32000  -0.04000   -0.27933
群益多重資產組合基金                                               15.52000   15.73000  -0.21000   -1.33503
群益安家基金                                                       26.10460   26.00850   0.09610    0.36949
群益安穩貨幣市場基金                                               16.17100   16.17070   0.00030    0.00186
群益那斯達克生技基金                                               21.16000   20.91000   0.25000    1.19560
群益亞太中小基金                                                   10.64000   10.72000  -0.08000   -0.74627
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.63000   16.72000  -0.09000   -0.53828
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.78980   10.82910  -0.03930   -0.36291
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.93220    7.96110  -0.02890   -0.36302
群益店頭市場基金                                                   99.63000   99.42000   0.21000    0.21123
群益東方盛世基金                                                    8.96000    9.06000  -0.10000   -1.10375
群益東協成長基金-人民幣                                            13.47820   13.57010  -0.09190   -0.67722
群益東協成長基金-美元                                              11.45910   11.49390  -0.03480   -0.30277
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.47000   11.52000  -0.05000   -0.43403
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               12.11860   12.23660  -0.11800   -0.96432
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.19390   11.26960  -0.07570   -0.67172
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.63930   10.71710  -0.07780   -0.72594
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.83170    9.92740  -0.09570   -0.96400
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.08450    9.14580  -0.06130   -0.67025
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.63250    8.69560  -0.06310   -0.72565
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              11.00150   11.08180  -0.08030   -0.72461
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.62120    9.71490  -0.09370   -0.96450
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.24580    9.30820  -0.06240   -0.67038
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.64370    9.71420  -0.07050   -0.72574
群益長安基金                                                       30.93000   30.78000   0.15000    0.48733
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.44290   10.50000  -0.05710   -0.54381
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.79780   15.88410  -0.08630   -0.54331
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.44000   15.54000  -0.10000   -0.64350
群益真善美基金                                                     15.96380   15.85740   0.10640    0.67098
群益馬拉松基金                                                    123.32000  122.74000   0.58000    0.47254
群益深証中小板基金                                                 12.47000   12.63000  -0.16000   -1.26683
群益創新科技基金                                                   34.40000   34.24000   0.16000    0.46729
群益華夏盛世基金N-人民幣                                           10.67450   10.82020  -0.14570   -1.34656
群益華夏盛世基金N-美元                                              9.51620    9.60990  -0.09370   -0.97504
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                           10.04000   10.14000  -0.10000   -0.98619
群益華夏盛世基金-人民幣                                            11.62460   11.78330  -0.15870   -1.34682
群益華夏盛世基金-美元                                              10.49270   10.59590  -0.10320   -0.97396
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            17.52000   17.70000  -0.18000   -1.01695
群益奧斯卡基金                                                     30.96000   30.82000   0.14000    0.45425
群益新興金鑽基金-美元                                              11.37350   11.43250  -0.05900   -0.51607
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.80000    8.85000  -0.05000   -0.56497
群益葛萊美基金                                                     24.50000   24.30000   0.20000    0.82305
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.74000   22.98000  -0.24000   -1.04439
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.58000    7.60000  -0.02000   -0.26316
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        14.63000   14.55000   0.08000    0.54983
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.55990   11.68350  -0.12360   -1.05790
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.03880   11.11490  -0.07610   -0.68467
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.19030   11.27460  -0.08430   -0.74770
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           11.09670   11.21530  -0.11860   -1.05748
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.59620   10.66920  -0.07300   -0.68421
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.74150   10.82240  -0.08090   -0.74752
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.55980   11.68340  -0.12360   -1.05791
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.03920   11.11530  -0.07610   -0.68464
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)                           9.87940    9.95390  -0.07450   -0.74845
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          11.09670   11.21540  -0.11870   -1.05837
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.59570   10.66870  -0.07300   -0.68424
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                           9.96110   10.03620  -0.07510   -0.74829
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.06290   13.19480  -0.13190   -0.99964
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.78930   11.90980  -0.12050   -1.01177
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.86000   10.98000  -0.12000   -1.09290
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.65550   11.77660  -0.12110   -1.02831
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.63710    8.72430  -0.08720   -0.99951
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.91750    9.00870  -0.09120   -1.01235
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.22000    8.31000  -0.09000   -1.08303
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.38520    8.47230  -0.08710   -1.02806
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.26230   10.36730  -0.10500   -1.01280
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.86530    9.96620  -0.10090   -1.01242
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                       9.98000   10.01000  -0.03000   -0.29970
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                      10.04000   10.08000  -0.04000   -0.39683
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                         9.99000   10.03000  -0.04000   -0.39880
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                      10.03000   10.07000  -0.04000   -0.39722
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                         9.97000   10.01000  -0.04000   -0.39960
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                       9.98000   10.01000  -0.03000   -0.29970
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                      10.04000   10.07000  -0.03000   -0.29791
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                         9.99000   10.03000  -0.04000   -0.39880
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                      10.03000   10.07000  -0.04000   -0.39722
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                         9.96000   10.00000  -0.04000   -0.40000
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.07000    9.07000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.75000   10.74000   0.01000    0.09311
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.21000   11.21000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.69000   10.69000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.67000   10.67000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.10000   10.13000  -0.03000   -0.29615
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.11000   10.13000  -0.02000   -0.19743
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.72000   10.75000  -0.03000   -0.27907
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.97000   11.00000  -0.03000   -0.27273
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.72000   10.75000  -0.03000   -0.27907
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.65000   10.68000  -0.03000   -0.28090
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.63000   10.66000  -0.03000   -0.28143
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.10000   10.13000  -0.03000   -0.29615
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.10000   10.13000  -0.03000   -0.29615
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.72000   10.75000  -0.03000   -0.27907
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.97000   11.00000  -0.03000   -0.27273
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.73000   10.75000  -0.02000   -0.18605
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.65000   10.68000  -0.03000   -0.28090
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.63000   10.66000  -0.03000   -0.28143
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                       10.28010   10.33000  -0.04990   -0.48306
德信大發基金                                                       31.50000   31.33000   0.17000    0.54261
德信中國精選成長基金                                               12.18000   12.20000  -0.02000   -0.16393
德信台灣主流中小基金                                               20.95000   20.76000   0.19000    0.91522
德信萬保貨幣市場基金                                               11.99370   11.99360   0.00010    0.00083
德信數位時代基金                                                   34.55000   34.49000   0.06000    0.17396
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       11.06580   11.08310  -0.01730   -0.15609
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.92310   10.93880  -0.01570   -0.14353
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.72420   11.72400   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            17.44000   17.37000   0.07000    0.40299
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.72000   17.49000   0.23000    1.31504
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.92910   10.93430  -0.00520   -0.04756
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.62830   16.65420  -0.02590   -0.15552
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.25750    8.25630   0.00120    0.01453
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.12930   11.12060   0.00870    0.07823
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.21800   12.20760   0.01040    0.08519
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.14690   14.14490   0.00200    0.01414
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摩根大歐洲基金                                                     16.94000   17.03000  -0.09000   -0.52848
摩根中小基金                                                       23.01000   22.85000   0.16000    0.70022
摩根中國A股基金                                                    15.87000   15.94000  -0.07000   -0.43915
摩根中國A股基金(美元)                                              12.31000   12.35000  -0.04000   -0.32389
摩根中國亮點基金                                                   13.31000   13.42000  -0.11000   -0.81967
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.42090   11.45290  -0.03200   -0.27941
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.91230   12.94200  -0.02970   -0.22949
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.66930    9.69150  -0.02220   -0.22907
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.39770   13.43530  -0.03760   -0.27986
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.77680   15.81310  -0.03630   -0.22956
摩根台灣金磚基金-累積型                                            20.03000   19.96000   0.07000    0.35070
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        20.03000   19.96000   0.07000    0.35070
摩根台灣增長基金                                                   51.19000   50.95000   0.24000    0.47105
摩根平衡基金                                                       28.09000   28.07000   0.02000    0.07125
摩根全球α基金                                                     18.49000   18.53000  -0.04000   -0.21587
摩根全球平衡基金                                                   16.32960   16.42560  -0.09600   -0.58445
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.49650    9.50590  -0.00940   -0.09889
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.70320   10.71170  -0.00850   -0.07935
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.05770   10.06580  -0.00810   -0.08047
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.77000   11.78170  -0.01170   -0.09931
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.52680   10.53530  -0.00850   -0.08068
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.50820   10.50600   0.00220    0.02094
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.99400   13.99100   0.00300    0.02144
摩根亞洲基金                                                       59.36000   59.65000  -0.29000   -0.48617
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.39090    8.38680   0.00410    0.04889
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.95420    9.94700   0.00720    0.07238
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.77810    8.77180   0.00630    0.07182
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.88370   12.87740   0.00630    0.04892
摩根東方內需機會基金                                               18.77000   18.87000  -0.10000   -0.52994
摩根東方科技基金                                                   32.94000   33.34000  -0.40000   -1.19976
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.16000    9.15000   0.01000    0.10929
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.67000   11.67000   0.00000    0.00000
摩根金龍收成基金                                                   22.71000   22.93000  -0.22000   -0.95944
摩根第一貨幣市場基金                                               15.14070   15.14050   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   14.19000   14.39000  -0.20000   -1.38985
摩根新金磚五國基金                                                 12.49000   12.51000  -0.02000   -0.15987
摩根新絲路基金                                                      9.27000    9.28000  -0.01000   -0.10776
摩根新興35基金                                                     13.58000   13.62000  -0.04000   -0.29369
摩根新興日本基金                                                   23.57000   23.68000  -0.11000   -0.46453
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.19390    7.19710  -0.00320   -0.04446
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.60770    9.61010  -0.00240   -0.02497
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.38240    9.38490  -0.00250   -0.02664
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.23900   11.24400  -0.00500   -0.04447
摩根新興科技基金                                                   55.17000   54.85000   0.32000    0.58341
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.77180    8.79750  -0.02570   -0.29213
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.46590    9.48830  -0.02240   -0.23608
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.90620    8.92700  -0.02080   -0.23300
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.52330   10.55420  -0.03090   -0.29277
摩根龍揚基金                                                       33.93000   34.26000  -0.33000   -0.96322
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.45000   10.45000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.05000   11.05000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.13000   12.14000  -0.01000   -0.08237
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.34510    9.34740  -0.00230   -0.02461
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.60010   11.60290  -0.00280   -0.02413
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.20000   10.18000   0.02000    0.19646
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.12000   10.10000   0.02000    0.19802
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                  10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                  10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.81000   20.92000  -0.11000   -0.52581
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.62120   12.62110   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.48000   11.42000   0.06000    0.52539
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.90580   10.92950  -0.02370   -0.21684
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.58370   10.58420  -0.00050   -0.00472
聯邦中國龍基金                                                     27.17000   27.11000   0.06000    0.22132
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.54510   12.53140   0.01370    0.10933
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.76290   11.75650   0.00640    0.05444
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.68820   10.68650   0.00170    0.01591
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.26940   10.25790   0.01150    0.11211
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.68190    9.67670   0.00520    0.05374
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.79030    8.78890   0.00140    0.01593
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.81810    9.80840   0.00970    0.09889
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.09560   10.09220   0.00340    0.03369
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.29620    9.28700   0.00920    0.09906
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.55500    9.55170   0.00330    0.03455
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.67250   11.71900  -0.04650   -0.39679
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.53550   11.58910  -0.05360   -0.46250
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.77770   10.83400  -0.05630   -0.51966
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.74580   10.78860  -0.04280   -0.39672
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.60560   10.65490  -0.04930   -0.46270
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.90790    9.95960  -0.05170   -0.51910
聯邦金鑽平衡基金                                                   24.23380   24.18440   0.04940    0.20426
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.53540    9.60140  -0.06600   -0.68740
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.97130   10.04670  -0.07540   -0.75050
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.48200    9.54760  -0.06560   -0.68708
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.90270    9.97760  -0.07490   -0.75068
聯邦貨幣市場基金                                                   13.23250   13.23230   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   13.60000   13.58000   0.02000    0.14728
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.81770   16.83430  -0.01660   -0.09861
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.88640   12.98470  -0.09830   -0.75704
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.57060   12.65150  -0.08090   -0.63945
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.94400   12.02150  -0.07750   -0.64468
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.47210   12.48820  -0.01610   -0.12892
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.71670   11.74080  -0.02410   -0.20527
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.58110   10.59450  -0.01340   -0.12648
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.77400    8.79200  -0.01800   -0.20473
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       37.50000   37.25000   0.25000    0.67114
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     19.36000   19.47000  -0.11000   -0.56497
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.85000   18.92000  -0.07000   -0.36998
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.62000   12.67000  -0.05000   -0.39463
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.45000   16.47000  -0.02000   -0.12143
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.80000   10.81000  -0.01000   -0.09251
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.96000   11.97000  -0.01000   -0.08354
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.81000   12.82000  -0.01000   -0.07800
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.93000   11.94000  -0.01000   -0.08375
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.58000    7.59000  -0.01000   -0.13175
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.47000   11.48000  -0.01000   -0.08711
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.27000   15.35000  -0.08000   -0.52117
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.01000   11.07000  -0.06000   -0.54201
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.70000    8.75000  -0.05000   -0.57143
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.52000   11.54000  -0.02000   -0.17331
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.40000   14.43000  -0.03000   -0.20790
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.32000   14.34000  -0.02000   -0.13947
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.34000   14.36000  -0.02000   -0.13928
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.17000    9.19000  -0.02000   -0.21763
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.99000   15.01000  -0.02000   -0.13324
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.68000    9.70000  -0.02000   -0.20619
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          21.07000   21.10000  -0.03000   -0.14218
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.11000   19.14000  -0.03000   -0.15674
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.19000   13.22000  -0.03000   -0.22693
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.83000   14.85000  -0.02000   -0.13468
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.81000   15.83000  -0.02000   -0.12634
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.77000   14.79000  -0.02000   -0.13523
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.76000   14.78000  -0.02000   -0.13532
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.61000   12.63000  -0.02000   -0.15835
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          14.88000   14.90000  -0.02000   -0.13423
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.73000   12.75000  -0.02000   -0.15686
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.68000    8.69000  -0.01000   -0.11507
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.20000   13.22000  -0.02000   -0.15129
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.71000   19.74000  -0.03000   -0.15198
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.41000   18.44000  -0.03000   -0.16269
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.31000   11.33000  -0.02000   -0.17652
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.14000   13.16000  -0.02000   -0.15198
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.13000   14.15000  -0.02000   -0.14134
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.10000   13.12000  -0.02000   -0.15244
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.87000    7.89000  -0.02000   -0.25349
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.92000   12.94000  -0.02000   -0.15456
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.62000   10.62000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.15000   14.14000   0.01000    0.07072
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.25000   14.24000   0.01000    0.07022
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                   15.04490   15.04480   0.00010    0.00066
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.13790   11.16840  -0.03050   -0.27309
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.85590   13.88960  -0.03370   -0.24263
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.47420    7.49460  -0.02040   -0.27220
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.61000   10.64000  -0.03000   -0.28195
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.26000   14.29000  -0.03000   -0.20994
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.42000   14.45000  -0.03000   -0.20761
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.45000    9.48000  -0.03000   -0.31646
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.32430   10.37380  -0.04950   -0.47716
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.77770   10.83950  -0.06180   -0.57014
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.20470   10.22750  -0.02280   -0.22293
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.24410   10.27140  -0.02730   -0.26579
瀚亞中小型股基金                                                   21.79000   21.59000   0.20000    0.92635
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             13.17000   13.17000   0.00000    0.00000
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.52000   13.48000   0.04000    0.29674
瀚亞巴西基金                                                        5.79000    5.81000  -0.02000   -0.34423
瀚亞外銷基金                                                       40.93000   40.75000   0.18000    0.44172
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.97930   10.03070  -0.05140   -0.51243
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.93040    9.99250  -0.06210   -0.62147
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.94020    9.96550  -0.02530   -0.25388
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.91450    9.94310  -0.02860   -0.28764
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.97620   10.02540  -0.04920   -0.49075
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.95890   10.01790  -0.05900   -0.58895
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.93390    9.95600  -0.02210   -0.22198
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.90790    9.93340  -0.02550   -0.25671
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.61210   11.64450  -0.03240   -0.27824
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       11.01950   11.01800   0.00150    0.01361
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.94130   12.94430  -0.00300   -0.02318
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.94620   10.92990   0.01630    0.14913
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.36480    7.38620  -0.02140   -0.28973
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        8.00310    8.00200   0.00110    0.01375
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.20270    8.20450  -0.00180   -0.02194
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.08650    7.07600   0.01050    0.14839
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.74280    8.74480  -0.00200   -0.02287
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.05740    9.08380  -0.02640   -0.29063
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.35840    9.35700   0.00140    0.01496
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.11270    9.11480  -0.00210   -0.02304
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.48000   12.48000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.69000   11.65000   0.04000    0.34335
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.50000   11.47000   0.03000    0.26155
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   11.04000   11.04000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.56000   10.52000   0.04000    0.38023
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.41000   10.38000   0.03000    0.28902
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.33000   10.35000  -0.02000   -0.19324
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.41000   10.43000  -0.02000   -0.19175
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.88000    9.94000  -0.06000   -0.60362
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.32000    9.38000  -0.06000   -0.63966
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.88000    9.94000  -0.06000   -0.60362
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.38000   13.44000  -0.06000   -0.44643
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.72000   10.76000  -0.04000   -0.37175
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.87000   11.88000  -0.01000   -0.08418
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.32000   10.28000   0.04000    0.38911
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.70000   14.66000   0.04000    0.27285
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.87000    8.87000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.73000    6.71000   0.02000    0.29806
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.61000    8.59000   0.02000    0.23283
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.50000   11.49000   0.01000    0.08703
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.65930   12.71180  -0.05250   -0.41300
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.46380   14.55250  -0.08870   -0.60952
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.26950   11.27420  -0.00470   -0.04169
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.06700   11.07650  -0.00950   -0.08577
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.83170   12.81580   0.01590    0.12407
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.07920    9.11450  -0.03530   -0.38729
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.76220    9.82210  -0.05990   -0.60985
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.89460    8.89830  -0.00370   -0.04158
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.72420    8.73170  -0.00750   -0.08589
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.31710    9.30500   0.01210    0.13004
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       15.03920   15.05770  -0.01850   -0.12286
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.82500   10.87310  -0.04810   -0.44238
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.29020   10.29680  -0.00660   -0.06410
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.67850   12.69410  -0.01560   -0.12289
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.35000   10.41000  -0.06000   -0.57637
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.61000   18.62000  -0.01000   -0.05371
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.63450   13.63430   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 29.50000   29.74000  -0.24000   -0.80699
瀚亞高科技基金                                                     61.61000   60.75000   0.86000    1.41564
瀚亞理財通基金                                                     26.75000   26.71000   0.04000    0.14976
瀚亞菁華基金                                                       22.33000   22.17000   0.16000    0.72170
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.28370   14.27690   0.00680    0.04763
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.31670    9.31230   0.00440    0.04725
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.27080   11.33610  -0.06530   -0.57604
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.82690   11.91710  -0.09020   -0.75690
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.27580   10.30220  -0.02640   -0.25626
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.71450   10.71370   0.00080    0.00747
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.32730    8.37560  -0.04830   -0.57668
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.20560    8.26840  -0.06280   -0.75952
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.72230    8.73820  -0.01590   -0.18196
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.23570    8.25680  -0.02110   -0.25555
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.07550    8.07500   0.00050    0.00619
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.24960   14.26980  -0.02020   -0.14156
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.85420   10.90790  -0.05370   -0.49230
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.97230    9.98280  -0.01050   -0.10518
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.59000   11.60640  -0.01640   -0.14130
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.35760   10.40860  -0.05100   -0.48998
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.07080   10.08510  -0.01430   -0.14179
瀚亞歐洲基金                                                       10.62000   10.48000   0.14000    1.33588
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