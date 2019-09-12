[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/09/11 108/09/10 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.34320 10.35260 -0.00940 -0.09080 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.09560 10.10480 -0.00920 -0.09105 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.43750 10.44480 -0.00730 -0.06989 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.19660 10.20360 -0.00700 -0.06860 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.09780 10.11340 -0.01560 -0.15425 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.20460 10.21930 -0.01470 -0.14385 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.09990 10.11460 -0.01470 -0.14533 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.14600 10.15610 -0.01010 -0.09945 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.82030 9.84020 -0.01990 -0.20223 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.82030 9.84020 -0.01990 -0.20223 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.81230 9.83150 -0.01920 -0.19529 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.81230 9.83150 -0.01920 -0.19529 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 9.99270 10.01050 -0.01780 -0.17781 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 9.99270 10.01050 -0.01780 -0.17781 大華銀多元特別收益平衡基金 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.78730 10.81020 -0.02290 -0.21184 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.58590 10.60840 -0.02250 -0.21210 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.70090 10.72110 -0.02020 -0.18841 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.58600 10.60600 -0.02000 -0.18857 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.53000 22.72000 -0.19000 -0.83627 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 23.66000 23.64000 0.02000 0.08460 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 42.28070 42.56940 -0.28870 -0.67819 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 39.61780 39.56730 0.05050 0.12763 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.93550 9.94840 -0.01290 -0.12967 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.48830 10.50330 -0.01500 -0.14281 中國信託台灣活力基金 13.54000 13.42000 0.12000 0.89419 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 11.13000 11.26000 -0.13000 -1.15453 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.75000 10.86000 -0.11000 -1.01289 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.71000 9.81000 -0.10000 -1.01937 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.03000 10.13000 -0.10000 -0.98717 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.79000 9.01000 -0.22000 -2.44173 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.56000 9.80000 -0.24000 -2.44898 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.36580 10.37720 -0.01140 -0.10986 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.21960 10.22520 -0.00560 -0.05477 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.09640 9.10150 -0.00510 -0.05603 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.48120 10.48030 0.00090 0.00859 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.30040 9.29960 0.00080 0.00860 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.31480 11.57110 -0.25630 -2.21500 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.56170 9.77820 -0.21650 -2.21411 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.18040 11.21310 -0.03270 -0.29162 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.71540 9.74390 -0.02850 -0.29249 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 45.89020 46.61410 -0.72390 -1.55296 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 42.69600 43.22240 -0.52640 -1.21789 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 47.47120 48.06660 -0.59540 -1.23870 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 48.13120 48.75260 -0.62140 -1.27460 中國信託智能運動基金-台幣 10.78000 10.89000 -0.11000 -1.01010 中國信託智能運動基金-美元 10.35000 10.45000 -0.10000 -0.95694 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.79000 9.94000 -0.15000 -1.50905 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.53000 9.67000 -0.14000 -1.44778 中國信託華盈貨幣市場基金 11.04510 11.04490 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.46020 10.49630 -0.03610 -0.34393 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.57960 9.61260 -0.03300 -0.34330 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.66320 10.69420 -0.03100 -0.28988 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.76530 9.79360 -0.02830 -0.28896 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 40.53520 40.59310 -0.05790 -0.14264 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 41.42250 41.69630 -0.27380 -0.65665 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.00000 11.10000 -0.10000 -0.90090 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.43000 10.51000 -0.08000 -0.76118 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.02000 11.11000 -0.09000 -0.81008 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.50000 10.58000 -0.08000 -0.75614 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 44.58040 45.23720 -0.65680 -1.45190 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 45.13020 45.75800 -0.62780 -1.37200 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 45.04620 45.61110 -0.56490 -1.23851 元大2001基金 66.22000 65.89000 0.33000 0.50083 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 47.86150 48.59420 -0.73270 -1.50779 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 45.39560 46.08320 -0.68760 -1.49208 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.53000 21.57000 -0.04000 -0.18544 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.75260 11.75180 0.00080 0.00681 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.61090 10.60440 0.00650 0.06130 元大上證50基金 33.14000 33.40000 -0.26000 -0.77844 元大大中華TMT基金-人民幣 11.92000 12.13000 -0.21000 -1.73124 元大大中華TMT基金-新台幣 10.41000 10.59000 -0.18000 -1.69972 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.31000 13.31000 0.00000 0.00000 元大大中華價值指數基金-美元 12.06600 12.04600 0.02000 0.16603 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.49500 16.47700 0.01800 0.10924 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.59200 11.67700 -0.08500 -0.72793 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.92500 11.00000 -0.07500 -0.68182 元大中國平衡基金-人民幣 3.05000 3.06000 -0.01000 -0.32680 元大中國平衡基金-新台幣 13.36000 13.39000 -0.03000 -0.22405 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.58010 45.49180 0.08830 0.19410 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.12320 11.14190 -0.01870 -0.16783 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.09900 10.13000 -0.03100 -0.30602 元大中國機會債券基金-新台幣 10.02410 10.03550 -0.01140 -0.11360 元大巴西指數基金 6.93800 6.93200 0.00600 0.08656 元大日經225基金 27.47000 27.20000 0.27000 0.99265 元大台商收成基金 23.23000 23.09000 0.14000 0.60632 元大台灣50單日反向1倍基金 11.30000 11.34000 -0.04000 -0.35273 元大台灣50單日正向2倍基金 41.57000 41.36000 0.21000 0.50774 元大台灣中型100基金 34.25000 34.07000 0.18000 0.52832 元大台灣加權股價指數基金 26.37500 26.29100 0.08400 0.31950 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.62000 10.58000 0.04000 0.37807 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.53000 10.49000 0.04000 0.38132 元大台灣卓越50基金 83.79000 83.45000 0.34000 0.40743 元大台灣金融基金 18.91000 18.89000 0.02000 0.10588 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.69000 10.65000 0.04000 0.37559 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.69000 10.65000 0.04000 0.37559 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.77000 32.70000 0.07000 0.21407 元大台灣高股息基金 27.96000 27.87000 0.09000 0.32293 元大台灣電子科技基金 37.34000 37.15000 0.19000 0.51144 元大全球ETF成長組合基金 10.71000 10.74000 -0.03000 -0.27933 元大全球ETF穩健組合基金 15.11000 15.18000 -0.07000 -0.46113 元大全球人工智慧ETF基金 24.36000 24.42000 -0.06000 -0.24570 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.58000 13.75000 -0.17000 -1.23636 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.30000 9.42000 -0.12000 -1.27389 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.61000 13.80000 -0.19000 -1.37681 元大全球不動產證券化基金-美元 12.36300 12.51500 -0.15200 -1.21454 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.55000 8.57000 -0.02000 -0.23337 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.43000 6.44000 -0.01000 -0.15528 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.02000 9.12000 -0.10000 -1.09649 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.92000 6.99000 -0.07000 -1.00143 元大全球股票入息基金-美元配息 8.30700 8.30600 0.00100 0.01204 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.33000 8.33000 0.00000 0.00000 元大全球新興市場精選組合基金 13.44000 13.53000 -0.09000 -0.66519 元大全球農業商機基金 17.98000 17.96000 0.02000 0.11136 元大印尼指數基金 9.69700 9.69400 0.00300 0.03095 元大多多基金 17.75000 17.61000 0.14000 0.79500 元大多福基金 54.52000 54.26000 0.26000 0.47917 元大亞太成長基金 8.56000 8.61000 -0.05000 -0.58072 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.50810 9.53000 -0.02190 -0.22980 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.57350 7.60990 -0.03640 -0.47832 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.95900 8.90600 0.05300 0.59510 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.28000 9.23000 0.05000 0.54171 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.06100 9.99800 0.06300 0.63013 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.24260 10.24480 -0.00220 -0.02147 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.47250 10.47380 -0.00130 -0.01241 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.22410 10.22540 -0.00130 -0.01271 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.59080 10.59890 -0.00810 -0.07642 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.34090 10.34880 -0.00790 -0.07634 元大卓越基金 43.37000 43.26000 0.11000 0.25428 元大店頭基金 8.91000 8.87000 0.04000 0.45096 元大美元貨幣市場基金-美元 10.51420 10.51360 0.00060 0.00571 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.92030 9.92290 -0.00260 -0.02620 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.81580 32.92130 -0.10550 -0.32046 元大美國政府20年期(以上)債券基金 45.32910 46.10830 -0.77920 -1.68993 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 15.70560 15.47560 0.23000 1.48621 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 25.70950 26.52870 -0.81920 -3.08798 元大美國政府7至10年期債券基金 43.33730 43.68290 -0.34560 -0.79116 元大高科技基金 20.49000 20.36000 0.13000 0.63851 元大得利貨幣市場基金 16.34340 16.34310 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 12.04500 12.04480 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.87000 10.82000 0.05000 0.46211 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.87000 10.82000 0.05000 0.46211 元大富櫃50基金 13.11000 13.05000 0.06000 0.45977 元大華夏中小基金 7.63000 7.69000 -0.06000 -0.78023 元大新中國基金-人民幣 10.35000 10.43000 -0.08000 -0.76702 元大新中國基金-美元 9.38800 9.44800 -0.06000 -0.63506 元大新中國基金-新台幣 9.47000 9.53000 -0.06000 -0.62959 元大新主流基金 26.06000 25.89000 0.17000 0.65662 元大新東協平衡基金-美元 9.39300 9.41700 -0.02400 -0.25486 元大新東協平衡基金-新台幣 9.27000 9.30000 -0.03000 -0.32258 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.25370 11.30720 -0.05350 -0.47315 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.04300 10.08370 -0.04070 -0.40362 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.60630 11.60870 -0.00240 -0.02067 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.47210 9.51910 -0.04700 -0.49374 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.67160 10.68970 -0.01810 -0.16932 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.87400 9.89080 -0.01680 -0.16985 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.97680 11.00250 -0.02570 -0.23358 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.16580 10.18960 -0.02380 -0.23357 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.18770 10.20510 -0.01740 -0.17050 元大新興亞洲基金 10.91000 10.98000 -0.07000 -0.63752 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.77130 9.77660 -0.00530 -0.05421 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.05470 9.05960 -0.00490 -0.05409 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.16850 10.18060 -0.01210 -0.11885 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.43760 9.44870 -0.01110 -0.11748 元大萬泰貨幣市場基金 15.17940 15.17920 0.00020 0.00132 元大經貿基金 38.12000 37.94000 0.18000 0.47443 元大實質多重資產基金-人民幣 9.17000 9.24000 -0.07000 -0.75758 元大實質多重資產基金-美元 8.16400 8.21500 -0.05100 -0.62082 元大實質多重資產基金-新台幣 8.72000 8.78000 -0.06000 -0.68337 元大滬深300單日反向1倍基金 12.02000 11.98000 0.04000 0.33389 元大滬深300單日正向2倍基金 18.59000 18.78000 -0.19000 -1.01171 元大臺灣ESG永續ETF基金 20.62000 20.56000 0.06000 0.29183 元大摩臺基金 39.24000 39.07000 0.17000 0.43512 元大標普500基金 28.22000 28.26000 -0.04000 -0.14154 元大標普500單日反向1倍基金 12.05000 12.05000 0.00000 0.00000 元大標普500單日正向2倍基金 36.81000 36.82000 -0.01000 -0.02716 元大標普美國高息特別股ETF基金 21.07000 21.17000 -0.10000 -0.47237 元大標智滬深300基金 18.40000 18.53000 -0.13000 -0.70157 元大歐洲50基金 25.59000 25.57000 0.02000 0.07822 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.22460 9.21980 0.00480 0.05206 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.30600 10.30580 0.00020 0.00194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.96000 15.85000 0.11000 0.69401 日盛上選基金 37.39000 37.26000 0.13000 0.34890 日盛小而美基金 19.31000 19.20000 0.11000 0.57292 日盛中國內需動力基金 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.36130 12.39240 -0.03110 -0.25096 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.80050 9.82510 -0.02460 -0.25038 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.48290 12.48520 -0.00230 -0.01842 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.89280 9.89460 -0.00180 -0.01819 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.31950 11.32550 -0.00600 -0.05298 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.95320 8.95790 -0.00470 -0.05247 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.37000 11.43000 -0.06000 -0.52493 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.96000 10.99000 -0.03000 -0.27298 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.95000 11.01000 -0.06000 -0.54496 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.47000 10.49000 -0.02000 -0.19066 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.67000 10.70000 -0.03000 -0.28037 日盛日盛基金 12.33000 12.28000 0.05000 0.40717 日盛目標收益組合基金(美元) 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.51000 9.54000 -0.03000 -0.31447 日盛全球抗暖化基金 11.32000 11.36000 -0.04000 -0.35211 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.66310 10.67200 -0.00890 -0.08340 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.46750 9.47550 -0.00800 -0.08443 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.44390 10.45550 -0.01160 -0.11095 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.27300 9.28320 -0.01020 -0.10988 日盛全球智能車基金(美元) 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.53250 2.53760 -0.00510 -0.20098 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65250 1.65580 -0.00330 -0.19930 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38730 0.38730 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25330 0.25330 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.80150 12.80550 -0.00400 -0.03124 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.24600 8.24860 -0.00260 -0.03152 日盛亞洲機會基金 7.11000 7.14000 -0.03000 -0.42017 日盛首選基金 18.18000 18.04000 0.14000 0.77605 日盛高科技基金 19.56000 19.42000 0.14000 0.72091 日盛貨幣市場基金 14.85150 14.85130 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 42.53000 42.33000 0.20000 0.47248 日盛精選五虎基金 37.76000 37.62000 0.14000 0.37214 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.56100 13.56080 0.00020 0.00147 台新2000高科技基金 34.20000 34.20000 0.00000 0.00000 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.81000 9.89000 -0.08000 -0.80890 台新MSCI中國基金 19.97000 20.08000 -0.11000 -0.54781 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 20.31000 20.34000 -0.03000 -0.14749 台新大眾貨幣市場基金 14.23780 14.23760 0.00020 0.00140 台新中國通基金 49.17000 49.18000 -0.01000 -0.02033 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.59050 0.59310 -0.00260 -0.43837 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 18.41100 18.50400 -0.09300 -0.50259 台新中國精選中小基金-美元 0.33840 0.34080 -0.00240 -0.70423 台新中國精選中小基金-新台幣 10.20000 10.28000 -0.08000 -0.77821 台新主流基金 25.88000 25.78000 0.10000 0.38790 台新北美收益資產證券化基金(A) 24.17000 24.56000 -0.39000 -1.58795 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.77880 0.79080 -0.01200 -1.51745 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.04000 17.31000 -0.27000 -1.55979 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.54790 0.55640 -0.00850 -1.52768 台新台灣中小基金 39.60000 39.33000 0.27000 0.68650 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.12240 11.27570 -0.15330 -1.35956 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.97430 10.09830 -0.12400 -1.22793 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.50000 9.62000 -0.12000 -1.24740 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.58030 11.72440 -0.14410 -1.22906 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 11.07000 11.21000 -0.14000 -1.24888 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.06420 10.12720 -0.06300 -0.62209 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.74000 9.81000 -0.07000 -0.71356 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.30480 11.37560 -0.07080 -0.62238 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.95000 11.02000 -0.07000 -0.63521 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.64530 8.65880 -0.01350 -0.15591 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28200 0.28220 -0.00020 -0.07087 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.75920 12.77910 -0.01990 -0.15572 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41110 0.41150 -0.00040 -0.09721 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 39.41000 39.33000 0.08000 0.20341 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 42.53000 43.06000 -0.53000 -1.23084 台新真吉利貨幣市場基金 11.13890 11.13870 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 33.61910 33.54000 0.07910 0.23584 台新智慧生活基金-美元 10.58830 10.63040 -0.04210 -0.39603 台新智慧生活基金-新台幣 11.03000 11.08000 -0.05000 -0.45126 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.03480 8.05870 -0.02390 -0.29657 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.31720 8.34730 -0.03010 -0.36060 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.16980 9.19720 -0.02740 -0.29792 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.50350 9.53790 -0.03440 -0.36067 台新新興市場債券基金(A類型) 11.53740 11.57080 -0.03340 -0.28866 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36360 0.36450 -0.00090 -0.24691 台新新興市場債券基金(B類型) 8.14390 8.16750 -0.02360 -0.28895 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27110 0.27170 -0.00060 -0.22083 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.43000 5.44000 -0.01000 -0.18382 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 23.09000 23.21000 -0.12000 -0.51702 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.70270 10.71670 -0.01400 -0.13064 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.13910 10.14040 -0.00130 -0.01282 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.25500 10.25990 -0.00490 -0.04776 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.75680 10.77090 -0.01410 -0.13091 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.18330 10.18450 -0.00120 -0.01178 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.30220 10.30710 -0.00490 -0.04754 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 44.18680 44.74700 -0.56020 -1.25193 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 43.74450 44.34600 -0.60150 -1.35638 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.24040 39.18310 0.05730 0.14624 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.40360 11.40290 0.00070 0.00614 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.95600 9.93470 0.02130 0.21440 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.32420 9.33520 -0.01100 -0.11783 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 11.02430 11.03740 -0.01310 -0.11869 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.70090 7.69390 0.00700 0.09098 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.17370 9.16530 0.00840 0.09165 永豐中小基金 55.33000 55.00000 0.33000 0.60000 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.83110 1.83490 -0.00380 -0.20710 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.57750 2.58280 -0.00530 -0.20520 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.16560 8.16550 0.00010 0.00122 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.13740 11.13720 0.00020 0.00180 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.06000 5.10000 -0.04000 -0.78431 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.25000 22.42000 -0.17000 -0.75825 永豐主流品牌基金 19.14000 19.37000 -0.23000 -1.18740 永豐永豐基金 34.15000 34.00000 0.15000 0.44118 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.03760 9.07920 -0.04160 -0.45819 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.59300 9.63720 -0.04420 -0.45864 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 8.97130 9.01780 -0.04650 -0.51565 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.52510 9.57440 -0.04930 -0.51491 永豐亞洲民生消費基金 11.90000 11.93000 -0.03000 -0.25147 永豐南非幣2021保本基金 14.26720 14.26870 -0.00150 -0.01051 永豐貨幣市場基金 13.95280 13.95260 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.16630 2.17250 -0.00620 -0.28539 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.69550 2.70320 -0.00770 -0.28485 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.78080 7.78690 -0.00610 -0.07834 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.98730 10.99600 -0.00870 -0.07912 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.17680 7.19690 -0.02010 -0.27929 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.59450 11.62690 -0.03240 -0.27866 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.67000 10.73000 -0.06000 -0.55918 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.16000 8.19000 -0.03000 -0.36630 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.87000 18.94000 -0.07000 -0.36959 永豐臺灣加權ETF基金 55.33000 55.14000 0.19000 0.34458 永豐領航科技基金 40.32000 40.05000 0.27000 0.67416 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.70000 11.69000 0.01000 0.08554 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.15000 11.15000 0.00000 0.00000 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 永豐趨勢平衡基金 42.82000 42.58000 0.24000 0.56364 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.93830 11.93750 0.00080 0.00670 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.77190 9.77460 -0.00270 -0.02762 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.42430 10.42710 -0.00280 -0.02685 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.86110 9.86240 -0.00130 -0.01318 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.35100 10.35260 -0.00160 -0.01546 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.82680 9.82930 -0.00250 -0.02543 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.60930 10.61200 -0.00270 -0.02544 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.86740 9.86850 -0.00110 -0.01115 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.43060 10.43170 -0.00110 -0.01054 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.29000 11.32000 -0.03000 -0.26502 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.46000 15.50000 -0.04000 -0.25806 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.77000 19.81000 -0.04000 -0.20192 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.63000 19.66000 -0.03000 -0.15259 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 兆豐國際中國內需A股基金(美金) 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.05630 10.06260 -0.00630 -0.06261 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.05630 10.06260 -0.00630 -0.06261 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 9.96900 9.97530 -0.00630 -0.06316 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 9.96900 9.97530 -0.00630 -0.06316 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.19710 10.20480 -0.00770 -0.07545 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.19700 10.20470 -0.00770 -0.07546 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.04600 10.05140 -0.00540 -0.05372 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.04600 10.05140 -0.00540 -0.05372 兆豐國際生命科學基金 14.34000 14.47000 -0.13000 -0.89841 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.50380 10.52380 -0.02000 -0.19005 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.71710 10.73250 -0.01540 -0.14349 兆豐國際全球基金 30.84000 31.03000 -0.19000 -0.61231 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.52600 10.52540 0.00060 0.00570 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.28240 10.28490 -0.00250 -0.02431 兆豐國際國民基金 23.23000 23.08000 0.15000 0.64991 兆豐國際第一基金 13.70000 13.63000 0.07000 0.51357 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.76900 10.78340 -0.01440 -0.13354 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.19230 8.20320 -0.01090 -0.13287 兆豐國際萬全基金 21.15000 21.08000 0.07000 0.33207 兆豐國際電子基金 26.93000 26.81000 0.12000 0.44759 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.46000 22.36000 0.10000 0.44723 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.26000 15.30000 -0.04000 -0.26144 兆豐國際豐台灣基金 36.62000 36.39000 0.23000 0.63204 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.56890 12.56870 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.77570 9.79540 -0.01970 -0.20111 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.79600 9.81370 -0.01770 -0.18036 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.87480 9.89850 -0.02370 -0.23943 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.81080 9.82960 -0.01880 -0.19126 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.92470 9.94080 -0.01610 -0.16196 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.77590 9.79560 -0.01970 -0.20111 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.79810 9.81580 -0.01770 -0.18032 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.88290 9.90660 -0.02370 -0.23923 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.81530 9.83400 -0.01870 -0.19016 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.93270 9.94880 -0.01610 -0.16183 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.87790 10.90670 -0.02880 -0.26406 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.60450 10.63280 -0.02830 -0.26616 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.86550 10.89500 -0.02950 -0.27077 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.55710 10.58510 -0.02800 -0.26452 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.66990 10.69840 -0.02850 -0.26639 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.66270 10.69170 -0.02900 -0.27124 合庫台灣基金 12.18000 12.08000 0.10000 0.82781 合庫全球高收益債券基金A類型 11.85910 11.86110 -0.00200 -0.01686 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.87530 12.87180 0.00350 0.02719 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.45330 11.45060 0.00270 0.02358 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.23320 12.22760 0.00560 0.04580 合庫全球高收益債券基金B類型 8.17060 8.17200 -0.00140 -0.01713 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.45080 9.44860 0.00220 0.02328 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.16290 9.16070 0.00220 0.02402 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.82480 8.82220 0.00260 0.02947 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.29690 9.29470 0.00220 0.02367 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.63000 10.58000 0.05000 0.47259 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.26000 11.20000 0.06000 0.53571 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.41000 9.37000 0.04000 0.42689 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.14000 10.09000 0.05000 0.49554 合庫全球新興市場基金 9.27000 9.30000 -0.03000 -0.32258 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.52000 10.55000 -0.03000 -0.28436 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.06000 9.09000 -0.03000 -0.33003 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.38000 9.40000 -0.02000 -0.21277 合庫貨幣市場基金 10.18250 10.18230 0.00020 0.00196 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.94450 9.96690 -0.02240 -0.22474 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.35890 10.38180 -0.02290 -0.22058 合庫新興多重收益基金A類型 10.60920 10.63710 -0.02790 -0.26229 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.15310 12.17060 -0.01750 -0.14379 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.46830 15.49650 -0.02820 -0.18198 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.66020 8.67980 -0.01960 -0.22581 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.52570 9.54680 -0.02110 -0.22102 合庫新興多重收益基金B類型 7.90180 7.92260 -0.02080 -0.26254 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.64720 8.66030 -0.01310 -0.15126 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.54460 10.56350 -0.01890 -0.17892 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.67000 10.70000 -0.03000 -0.28037 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.70000 10.74000 -0.04000 -0.37244 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.50000 10.53000 -0.03000 -0.28490 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.68000 9.71000 -0.03000 -0.30896 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474 安本標準兩岸價值基金 人民幣 12.03000 12.12000 -0.09000 -0.74257 安本標準兩岸價值基金 美元 11.44000 11.52000 -0.08000 -0.69444 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.69000 11.78000 -0.09000 -0.76401 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.17880 10.18620 -0.00740 -0.07265 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.15970 10.16630 -0.00660 -0.06492 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.94590 9.96220 -0.01630 -0.16362 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.12950 10.13660 -0.00710 -0.07004 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.22350 10.23090 -0.00740 -0.07233 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.20220 10.20890 -0.00670 -0.06563 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.97950 9.99580 -0.01630 -0.16307 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.16370 10.17090 -0.00720 -0.07079 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.20000 10.23000 -0.03000 -0.29326 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.55000 10.59000 -0.04000 -0.37771 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.12000 10.16000 -0.04000 -0.39370 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.24710 11.25130 -0.00420 -0.03733 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.79650 9.76180 0.03470 0.35547 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.80380 9.77540 0.02840 0.29053 安聯中國東協基金 15.20000 15.26000 -0.06000 -0.39318 安聯中國策略基金-美元 12.74000 12.76000 -0.02000 -0.15674 安聯中國策略基金-新臺幣 16.76000 16.79000 -0.03000 -0.17868 安聯中華新思路基金-人民幣 16.23000 16.40000 -0.17000 -1.03659 安聯中華新思路基金-美元 14.63000 14.72000 -0.09000 -0.61141 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.91000 14.01000 -0.10000 -0.71378 安聯台灣大壩基金 33.24000 33.14000 0.10000 0.30175 安聯台灣科技基金 55.57000 55.54000 0.03000 0.05402 安聯台灣貨幣市場基金 12.55950 12.55940 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 38.26000 38.01000 0.25000 0.65772 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.88570 10.91140 -0.02570 -0.23553 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 16.01810 16.05960 -0.04150 -0.25841 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.92920 9.95490 -0.02570 -0.25816 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 10.01410 10.03990 -0.02580 -0.25697 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 12.05000 12.13000 -0.08000 -0.65952 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 10.05000 10.12000 -0.07000 -0.69170 安聯四季成長組合基金-美元 11.61000 11.68000 -0.07000 -0.59932 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.35920 13.39790 -0.03870 -0.28885 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.91780 10.94460 -0.02680 -0.24487 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.99130 13.02490 -0.03360 -0.25797 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.61080 9.63710 -0.02630 -0.27290 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.54140 9.56480 -0.02340 -0.24465 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.06550 9.08900 -0.02350 -0.25855 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.26210 10.29030 -0.02820 -0.27404 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.26650 10.29310 -0.02660 -0.25843 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.51000 11.56000 -0.05000 -0.43253 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.58000 11.63000 -0.05000 -0.42992 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.23000 11.32000 -0.09000 -0.79505 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.60000 9.64000 -0.04000 -0.41494 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 10.01000 10.06000 -0.05000 -0.49702 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.39000 11.43000 -0.04000 -0.34996 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 11.00000 11.05000 -0.05000 -0.45249 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.66000 9.69000 -0.03000 -0.30960 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.37000 9.41000 -0.04000 -0.42508 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.57960 12.58420 -0.00460 -0.03655 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.38460 11.38530 -0.00070 -0.00615 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.99510 10.99680 -0.00170 -0.01546 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.58420 8.58570 -0.00150 -0.01747 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.44460 8.44510 -0.00050 -0.00592 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.12930 8.13050 -0.00120 -0.01476 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.22190 10.22450 -0.00260 -0.02543 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.10310 10.10470 -0.00160 -0.01583 安聯全球人口趨勢基金 12.22000 12.32000 -0.10000 -0.81169 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.57000 8.54000 0.03000 0.35129 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.66000 32.55000 0.11000 0.33794 安聯全球油礦金趨勢基金 7.82000 7.74000 0.08000 1.03359 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.58120 12.60180 -0.02060 -0.16347 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.60280 10.62020 -0.01740 -0.16384 安聯全球新興市場基金 16.86000 16.94000 -0.08000 -0.47226 安聯全球農金趨勢基金 9.12000 9.15000 -0.03000 -0.32787 安聯全球綠能趨勢基金 9.15000 9.21000 -0.06000 -0.65147 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 安聯亞洲動態策略基金 22.42000 22.54000 -0.12000 -0.53239 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣 10.10900 10.11180 -0.00280 -0.02769 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.14760 10.14880 -0.00120 -0.01182 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.07640 10.07910 -0.00270 -0.02679 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.04880 10.05010 -0.00130 -0.01294 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.09000 10.09320 -0.00320 -0.03170 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.05470 10.05600 -0.00130 -0.01293 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.02060 10.02310 -0.00250 -0.02494 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.08470 10.08720 -0.00250 -0.02478 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.02060 10.02310 -0.00250 -0.02494 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.62640 10.62920 -0.00280 -0.02634 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.15790 10.16060 -0.00270 -0.02657 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 91.38510 91.39730 -0.01220 -0.01335 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.36360 13.35440 0.00920 0.06889 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.60650 68.60510 0.00140 0.00204 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.90080 9.89390 0.00690 0.06974 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.78620 2.79000 -0.00380 -0.13620 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.94660 10.95620 -0.00960 -0.08762 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.34820 2.35430 -0.00610 -0.25910 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.83600 8.84370 -0.00770 -0.08707 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.37030 10.40230 -0.03200 -0.30762 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.27090 10.29450 -0.02360 -0.22925 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.75420 10.77820 -0.02400 -0.22267 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.22290 10.24660 -0.02370 -0.23130 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.24970 10.27420 -0.02450 -0.23846 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.26960 10.30140 -0.03180 -0.30870 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.13760 10.16090 -0.02330 -0.22931 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.52890 10.55250 -0.02360 -0.22364 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.12160 10.14510 -0.02350 -0.23164 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.15540 10.17960 -0.02420 -0.23773 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 9.98170 9.99440 -0.01270 -0.12707 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.16150 10.17380 -0.01230 -0.12090 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 9.96260 9.97560 -0.01300 -0.13032 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 9.88420 9.89810 -0.01390 -0.14043 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 9.99790 10.01060 -0.01270 -0.12687 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.11180 10.12410 -0.01230 -0.12149 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 9.96230 9.97530 -0.01300 -0.13032 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.88470 9.89860 -0.01390 -0.14042 宏利台灣動力基金A類型 31.72000 31.61000 0.11000 0.34799 宏利台灣動力基金I類型 31.72000 31.61000 0.11000 0.34799 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.00020 10.04980 -0.04960 -0.49354 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.94120 9.99810 -0.05690 -0.56911 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.50730 7.54450 -0.03720 -0.49307 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.50050 7.54170 -0.04120 -0.54630 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.65000 11.65000 0.00000 0.00000 宏利全球債券組合基金 13.88750 13.90690 -0.01940 -0.13950 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 3.01560 3.02060 -0.00500 -0.16553 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.49040 12.51390 -0.02350 -0.18779 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.95510 8.97220 -0.01710 -0.19059 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.63370 2.64350 -0.00980 -0.37072 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.57110 11.59830 -0.02720 -0.23452 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.30210 3.30420 -0.00210 -0.06356 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53940 0.53970 -0.00030 -0.05559 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.21000 15.23000 -0.02000 -0.13132 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.51400 12.51860 -0.00460 -0.03675 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 11.05590 11.05810 -0.00220 -0.01989 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.58980 10.59550 -0.00570 -0.05380 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.77670 8.77890 -0.00220 -0.02506 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.40520 8.40690 -0.00170 -0.02022 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.26910 8.27330 -0.00420 -0.05077 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.41510 8.41730 -0.00220 -0.02614 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.46000 10.28000 0.18000 1.75097 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.59000 10.42000 0.17000 1.63148 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.45000 10.27000 0.18000 1.75268 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 11.05000 11.07000 -0.02000 -0.18067 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.80000 10.82000 -0.02000 -0.18484 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.84000 10.86000 -0.02000 -0.18416 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.99190 2.99270 -0.00080 -0.02673 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42950 0.43080 -0.00130 -0.30176 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.93530 12.97890 -0.04360 -0.33593 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.97930 0.98240 -0.00310 -0.31555 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.35910 7.38380 -0.02470 -0.33452 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04710 2.05310 -0.00600 -0.29224 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29500 0.29590 -0.00090 -0.30416 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.94660 8.97660 -0.03000 -0.33420 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32420 0.32520 -0.00100 -0.30750 宏利萬利貨幣市場基金 13.69710 13.69690 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.46000 2.47000 -0.01000 -0.40486 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.18000 11.25000 -0.07000 -0.62222 宏利臺灣股息收益基金A類型 27.24000 27.11000 0.13000 0.47953 宏利臺灣股息收益基金I類型 27.24000 27.11000 0.13000 0.47953 宏利澳幣保本基金 12.71120 12.71060 0.00060 0.00472 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.30000 10.33000 -0.03000 -0.29042 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.75000 10.77000 -0.02000 -0.18570 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.98000 11.01000 -0.03000 -0.27248 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.95000 12.00000 -0.05000 -0.41667 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.63000 11.66000 -0.03000 -0.25729 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.41000 11.46000 -0.05000 -0.43630 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.02000 11.05000 -0.03000 -0.27149 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.86000 11.87000 -0.01000 -0.08425 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.48830 10.49470 -0.00640 -0.06098 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.38680 9.38140 0.00540 0.05756 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.94480 8.94540 -0.00060 -0.00671 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.39230 11.39300 -0.00070 -0.00614 貝萊德亞美利加收益基金 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.38000 10.41000 -0.03000 -0.28818 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 貝萊德新台幣基金 12.97900 12.97890 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 27.74000 27.67000 0.07000 0.25298 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46650 11.46470 0.00180 0.01570 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.94540 9.94040 0.00500 0.05030 保德信大中華基金-人民幣 10.66000 10.78000 -0.12000 -1.11317 保德信大中華基金-美元 10.19000 10.29000 -0.10000 -0.97182 保德信大中華基金-新台幣 30.68000 31.00000 -0.32000 -1.03226 保德信中小型股基金 53.01000 52.15000 0.86000 1.64909 保德信中國中小基金-人民幣 9.69000 9.80000 -0.11000 -1.12245 保德信中國中小基金-美元 9.03000 9.13000 -0.10000 -1.09529 保德信中國中小基金-新臺幣 8.83000 8.93000 -0.10000 -1.11982 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.13580 10.17600 -0.04020 -0.39505 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.22960 10.27170 -0.04210 -0.40986 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.25870 10.29930 -0.04060 -0.39420 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.40570 11.45080 -0.04510 -0.39386 保德信中國品牌基金-人民幣 10.72000 10.79000 -0.07000 -0.64875 保德信中國品牌基金-美元 10.70000 10.77000 -0.07000 -0.64995 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.53000 11.61000 -0.08000 -0.68906 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.38000 28.41000 -0.03000 -0.10560 保德信全球消費商機基金 19.74000 19.87000 -0.13000 -0.65425 保德信全球基礎建設基金 13.98000 14.06000 -0.08000 -0.56899 保德信全球資源基金 7.15000 7.06000 0.09000 1.27479 保德信全球醫療生化基金-美元 9.58000 9.49000 0.09000 0.94837 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.15000 31.86000 0.29000 0.91023 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.70030 9.70620 -0.00590 -0.06079 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.90320 10.91000 -0.00680 -0.06233 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.32820 9.34000 -0.01180 -0.12634 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.46610 10.47930 -0.01320 -0.12596 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.23700 8.27040 -0.03340 -0.40385 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.39720 11.44360 -0.04640 -0.40547 保德信亞太基金 20.07000 20.13000 -0.06000 -0.29806 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.81240 8.82810 -0.01570 -0.17784 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.26470 12.28650 -0.02180 -0.17743 保德信店頭市場基金 38.34000 37.84000 0.50000 1.32135 保德信拉丁美洲基金 7.06000 7.09000 -0.03000 -0.42313 保德信金平衡基金 31.22000 31.06000 0.16000 0.51513 保德信金滿意基金 44.46000 44.06000 0.40000 0.90785 保德信科技島基金 29.22000 28.94000 0.28000 0.96752 保德信高成長基金 100.27000 99.21000 1.06000 1.06844 保德信貨幣市場基金 15.85480 15.85450 0.00030 0.00189 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.66730 10.67480 -0.00750 -0.07026 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.98210 10.99680 -0.01470 -0.13368 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.06250 11.09010 -0.02760 -0.24887 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.66380 10.69730 -0.03350 -0.31316 保德信新世紀基金 10.56000 10.53000 0.03000 0.28490 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.27250 8.28410 -0.01160 -0.14003 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.49440 10.50860 -0.01420 -0.13513 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.83250 11.84910 -0.01660 -0.14010 保德信新興趨勢組合基金 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285 保德信瑞騰基金 15.66190 15.66230 -0.00040 -0.00255 保德信歐洲組合基金 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.43350 9.43970 -0.00620 -0.06568 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.98380 9.99030 -0.00650 -0.06506 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.38870 9.39850 -0.00980 -0.10427 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.69580 9.70670 -0.01090 -0.11229 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.66680 9.67910 -0.01230 -0.12708 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.10430 10.11730 -0.01300 -0.12849 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.51720 9.52350 -0.00630 -0.06615 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.88260 9.88910 -0.00650 -0.06573 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.18480 10.19630 -0.01150 -0.11279 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.80050 9.81760 -0.01710 -0.17418 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.18760 10.20550 -0.01790 -0.17540 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.72520 9.73860 -0.01340 -0.13760 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.04240 10.05620 -0.01380 -0.13723 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.78010 9.79730 -0.01720 -0.17556 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.32270 10.34330 -0.02060 -0.19916 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.65090 9.66450 -0.01360 -0.14072 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.03650 10.05060 -0.01410 -0.14029 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.93950 9.95020 -0.01070 -0.10754 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.94300 9.95370 -0.01070 -0.10750 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.20060 10.20390 -0.00330 -0.03234 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.90170 9.90550 -0.00380 -0.03836 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.90210 9.90590 -0.00380 -0.03836 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.12480 10.12050 0.00430 0.04249 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.19280 10.21650 -0.02370 -0.23198 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.88940 9.90640 -0.01700 -0.17161 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.98040 10.00610 -0.02570 -0.25684 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.35360 10.38050 -0.02690 -0.25914 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.10350 10.12170 -0.01820 -0.17981 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.75090 10.77070 -0.01980 -0.18383 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.97350 9.99290 -0.01940 -0.19414 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.27270 10.29270 -0.02000 -0.19431 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.40230 10.42700 -0.02470 -0.23689 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.41750 10.43550 -0.01800 -0.17249 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.50690 10.53190 -0.02500 -0.23737 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型 10.00420 10.02990 -0.02570 -0.25623 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型 10.00680 10.03250 -0.02570 -0.25617 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型 9.90790 9.92960 -0.02170 -0.21854 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型 9.91090 9.93220 -0.02130 -0.21445 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型 9.99450 10.01190 -0.01740 -0.17379 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型 9.99580 10.01310 -0.01730 -0.17277 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型 9.84870 9.85140 -0.00270 -0.02741 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型 9.84920 9.85190 -0.00270 -0.02741 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.15580 10.18520 -0.02940 -0.28865 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.15280 10.18170 -0.02890 -0.28384 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.22860 10.25210 -0.02350 -0.22922 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.41270 10.43620 -0.02350 -0.22518 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.94270 9.96410 -0.02140 -0.21477 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.03790 10.05950 -0.02160 -0.21472 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.96460 1.96750 -0.00290 -0.14740 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.83660 2.84060 -0.00400 -0.14082 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28790 0.28800 -0.00010 -0.03472 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45430 0.45430 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.19440 8.19820 -0.00380 -0.04635 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.06170 12.06670 -0.00500 -0.04144 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.73100 9.74620 -0.01520 -0.15596 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.47610 12.49630 -0.02020 -0.16165 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.61810 8.62230 -0.00420 -0.04871 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.09200 11.09740 -0.00540 -0.04866 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.54660 10.56330 -0.01670 -0.15809 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.37150 10.39250 -0.02100 -0.20207 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.85000 19.72000 0.13000 0.65923 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4603.33000 4575.00000 28.33000 0.61923 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.12740 10.13750 -0.01010 -0.09963 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.01870 11.02970 -0.01100 -0.09973 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.03800 10.05190 -0.01390 -0.13828 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.31440 9.32460 -0.01020 -0.10939 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.90430 9.91510 -0.01080 -0.10892 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.33900 9.35310 -0.01410 -0.15075 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.68730 9.70150 -0.01420 -0.14637 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.28800 10.34320 -0.05520 -0.53368 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.87060 5.89330 -0.02270 -0.38518 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.88600 10.92820 -0.04220 -0.38616 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.75000 10.78000 -0.03000 -0.27829 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.75000 10.78000 -0.03000 -0.27829 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.69200 10.66980 0.02220 0.20806 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.66760 11.63820 0.02940 0.25262 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.88330 10.85540 0.02790 0.25701 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.16240 9.14340 0.01900 0.20780 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.45180 9.42810 0.02370 0.25138 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.33800 9.31400 0.02400 0.25768 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.52400 10.50220 0.02180 0.20758 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.96180 10.93420 0.02760 0.25242 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.94940 10.92130 0.02810 0.25730 柏瑞巨人基金 13.23000 13.16000 0.07000 0.53191 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.70840 13.70820 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.48000 16.61000 -0.13000 -0.78266 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.43660 14.44980 -0.01320 -0.09135 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.79160 12.79930 -0.00770 -0.06016 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.34550 13.35160 -0.00610 -0.04569 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.54830 8.55610 -0.00780 -0.09116 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.78990 6.79600 -0.00610 -0.08976 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.68430 8.68960 -0.00530 -0.06099 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.51440 8.51880 -0.00440 -0.05165 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.75840 10.76320 -0.00480 -0.04460 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.41370 8.41920 -0.00550 -0.06533 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.98140 12.98910 -0.00770 -0.05928 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.50490 12.51630 -0.01140 -0.09108 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.39980 13.40660 -0.00680 -0.05072 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.14880 12.15430 -0.00550 -0.04525 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.99260 9.00080 -0.00820 -0.09110 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.70760 9.71340 -0.00580 -0.05971 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.72920 9.73410 -0.00490 -0.05034 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.56420 9.56860 -0.00440 -0.04598 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.43080 9.43700 -0.00620 -0.06570 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.79360 10.79610 -0.00250 -0.02316 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.77110 10.77840 -0.00730 -0.06773 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.53660 10.53470 0.00190 0.01804 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.64330 10.64450 -0.00120 -0.01127 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.85660 9.85890 -0.00230 -0.02333 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.58100 9.58750 -0.00650 -0.06780 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.69880 10.71090 -0.01210 -0.11297 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.60280 9.60110 0.00170 0.01771 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.70820 9.70930 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-0.18232 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.73000 11.76000 -0.03000 -0.25510 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 11.28000 11.30000 -0.02000 -0.17699 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.93000 10.96000 -0.03000 -0.27372 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.44000 11.47000 -0.03000 -0.26155 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 11.06000 11.07000 -0.01000 -0.09033 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.36170 12.36550 -0.00380 -0.03073 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 12.09390 12.09480 -0.00090 -0.00744 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 11.05060 11.04910 0.00150 0.01358 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.55290 8.55550 -0.00260 -0.03039 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.61860 9.61930 -0.00070 -0.00728 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.64870 9.64750 0.00120 0.01244 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.63390 11.63480 -0.00090 -0.00774 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.85520 10.85860 -0.00340 -0.03131 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 11.03200 11.03060 0.00140 0.01269 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.96110 9.96190 -0.00080 -0.00803 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.24120 9.24410 -0.00290 -0.03137 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.15270 9.15340 -0.00070 -0.00765 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.67520 9.67400 0.00120 0.01240 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.65680 12.66650 -0.00970 -0.07658 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.17630 12.18730 -0.01100 -0.09026 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.46200 11.46590 -0.00390 -0.03401 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.03060 7.03600 -0.00540 -0.07675 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.75250 8.76050 -0.00800 -0.09132 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.39770 9.40090 -0.00320 -0.03404 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.88030 10.88870 -0.00840 -0.07714 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.47990 11.48380 -0.00390 -0.03396 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.48080 9.48940 -0.00860 -0.09063 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.97200 8.97890 -0.00690 -0.07685 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.59870 9.60200 -0.00330 -0.03437 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.20450 12.22910 -0.02460 -0.20116 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 13.01110 13.03690 -0.02580 -0.19790 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.82740 11.84650 -0.01910 -0.16123 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.43010 9.44910 -0.01900 -0.20108 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.07940 10.09940 -0.02000 -0.19803 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.05470 10.07090 -0.01620 -0.16086 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.26400 12.28820 -0.02420 -0.19694 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.88880 10.91070 -0.02190 -0.20072 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.26920 11.28740 -0.01820 -0.16124 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.04660 10.06690 -0.02030 -0.20165 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.59770 9.61710 -0.01940 -0.20172 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.32310 10.34350 -0.02040 -0.19723 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.79320 9.80900 -0.01580 -0.16108 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 19.08000 19.20000 -0.12000 -0.62500 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.82000 17.96000 -0.14000 -0.77951 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.49910 13.52660 -0.02750 -0.20330 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.32650 10.31820 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-0.08828 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.14590 10.16270 -0.01680 -0.16531 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.25140 10.27490 -0.02350 -0.22871 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.78000 26.53000 0.25000 0.94233 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.30000 12.43000 -0.13000 -1.04586 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 32.56000 31.93000 0.63000 1.97307 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35830 0.35840 -0.00010 -0.02790 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33510 0.33520 -0.00010 -0.02983 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33600 0.33600 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.19900 11.20880 -0.00980 -0.08743 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.48430 10.49360 -0.00930 -0.08863 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.51660 10.52580 -0.00920 -0.08740 國泰台灣貨幣市場基金 12.46910 12.46900 0.00010 0.00080 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42250 0.42390 -0.00140 -0.33027 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37210 0.37320 -0.00110 -0.29475 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.45140 0.45280 -0.00140 -0.30919 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.14000 11.18000 -0.04000 -0.35778 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.66000 9.70000 -0.04000 -0.41237 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.55670 0.55840 -0.00170 -0.30444 國泰全球高股息基金-人民幣 2.62080 2.60670 0.01410 0.54091 國泰全球高股息基金-美元 0.36900 0.36650 0.00250 0.68213 國泰全球高股息基金-新台幣 11.53000 11.47000 0.06000 0.52310 國泰全球高股息基金-澳幣 0.54040 0.53680 0.00360 0.67064 國泰全球基礎建設基金-美元 0.49420 0.49550 -0.00130 -0.26236 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.52000 14.57000 -0.05000 -0.34317 國泰全球資源基金-美元 0.16190 0.16200 -0.00010 -0.06173 國泰全球資源基金-新台幣 5.13000 5.14000 -0.01000 -0.19455 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.60460 0.60710 -0.00250 -0.41179 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.88000 18.97000 -0.09000 -0.47443 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.29000 18.37000 -0.08000 -0.43549 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.88110 0.88460 -0.00350 -0.39566 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.42000 21.20000 0.22000 1.03774 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 22.82000 22.80000 0.02000 0.08772 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.58390 2.60000 -0.01610 -0.61923 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36480 0.36660 -0.00180 -0.49100 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31070 0.31230 -0.00160 -0.51233 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.33430 11.39740 -0.06310 -0.55364 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.65550 9.70920 -0.05370 -0.55308 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53070 0.53320 -0.00250 -0.46887 國泰亞洲成長基金-美元 0.38830 0.39020 -0.00190 -0.48693 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.74000 11.80000 -0.06000 -0.50847 國泰科技生化基金 35.92000 35.63000 0.29000 0.81392 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.85000 29.78000 0.07000 0.23506 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.23000 12.25000 -0.02000 -0.16327 國泰美國費城半導體基金 15.59000 15.53000 0.06000 0.38635 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 47.33350 48.08280 -0.74930 -1.55835 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 16.06460 15.83180 0.23280 1.47046 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 26.33470 27.17070 -0.83600 -3.07684 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 46.20190 46.77120 -0.56930 -1.21720 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 47.36180 47.66200 -0.30020 -0.62985 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.65780 43.64900 0.00880 0.02016 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.32000 0.32150 -0.00150 -0.46656 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 9.97280 10.02240 -0.04960 -0.49489 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 10.03480 10.08460 -0.04980 -0.49382 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.32020 0.32180 -0.00160 -0.49720 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 9.97630 10.03070 -0.05440 -0.54234 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 10.05440 10.10910 -0.05470 -0.54110 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.32030 0.32210 -0.00180 -0.55883 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 9.98010 10.03970 -0.05960 -0.59364 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 10.06720 10.12720 -0.06000 -0.59246 國泰紐幣2021保本基金 12.92040 12.92570 -0.00530 -0.04100 國泰紐幣八年期保本基金 13.30040 13.30840 -0.00800 -0.06011 國泰紐幣保本基金 12.78940 12.78810 0.00130 0.01017 國泰國泰基金-新台幣A 23.96000 23.79000 0.17000 0.71459 國泰富時中國A50基金 21.90000 22.09000 -0.19000 -0.86012 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 48.75730 49.37340 -0.61610 -1.24784 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.35000 0.35100 -0.00100 -0.28490 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.89000 10.92000 -0.03000 -0.27473 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.29000 10.33000 -0.04000 -0.38722 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.52010 0.52150 -0.00140 -0.26846 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 41.67800 41.59480 0.08320 0.20003 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.48000 21.64000 -0.16000 -0.73937 國泰新興市場基金-美元 0.38770 0.38830 -0.00060 -0.15452 國泰新興市場基金-新台幣 12.11000 12.13000 -0.02000 -0.16488 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.46170 2.46470 -0.00300 -0.12172 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.50140 1.50320 -0.00180 -0.11974 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35720 0.35720 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22000 0.22000 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.81650 10.82080 -0.00430 -0.03974 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.47210 6.47470 -0.00260 -0.04016 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 15.93000 15.87000 0.06000 0.37807 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 46.43190 47.08900 -0.65710 -1.39544 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 46.69310 47.32430 -0.63120 -1.33378 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 43.49890 43.77500 -0.27610 -0.63073 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 12.83000 12.87000 -0.04000 -0.31080 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 38.26000 38.04000 0.22000 0.57834 國泰標普北美科技ETF基金 23.64000 23.79000 -0.15000 -0.63052 國泰歐洲精選基金-美元 0.34570 0.34980 -0.00410 -1.17210 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.26000 10.39000 -0.13000 -1.25120 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.93150 38.81370 0.11780 0.30350 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.02000 22.05000 -0.03000 -0.13605 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.62000 19.70000 -0.08000 -0.40609 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.57000 18.52000 0.05000 0.26998 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41820 0.41900 -0.00080 -0.19093 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.61240 12.64050 -0.02810 -0.22230 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.57950 10.57400 0.00550 0.05201 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.48250 10.48440 -0.00190 -0.01812 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.66640 10.67520 -0.00880 -0.08243 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.24940 10.24400 0.00540 0.05271 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.18930 10.19110 -0.00180 -0.01766 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.31300 10.32150 -0.00850 -0.08235 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.95610 9.96210 -0.00600 -0.06023 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.85060 9.86510 -0.01450 -0.14698 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.93590 9.95270 -0.01680 -0.16880 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.81650 9.83940 -0.02290 -0.23274 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.95600 9.96200 -0.00600 -0.06023 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.84570 9.86020 -0.01450 -0.14706 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.93580 9.95260 -0.01680 -0.16880 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.81650 9.83940 -0.02290 -0.23274 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46990 11.46870 0.00120 0.01046 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.87000 9.83910 0.03090 0.31405 第一金大中華基金 27.04000 26.95000 0.09000 0.33395 第一金小型精選基金 34.18000 33.97000 0.21000 0.61819 第一金中國世紀基金-人民幣 14.46000 14.64000 -0.18000 -1.22951 第一金中國世紀基金-美元 8.73680 8.82980 -0.09300 -1.05325 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.40000 10.52000 -0.12000 -1.14068 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.40000 10.52000 -0.12000 -1.14068 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.85920 9.86400 -0.00480 -0.04866 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.25220 8.25500 -0.00280 -0.03392 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.49180 11.49740 -0.00560 -0.04871 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.80080 9.80400 -0.00320 -0.03264 第一金中概平衡基金 28.77000 28.61000 0.16000 0.55925 第一金台灣貨幣市場基金 15.33740 15.33720 0.00020 0.00130 第一金全家福貨幣市場基金 178.81900 178.81600 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.40660 15.70920 -0.30260 -1.92626 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.40550 15.70800 -0.30250 -1.92577 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.98000 15.28000 -0.30000 -1.96335 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.99000 15.29000 -0.30000 -1.96207 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.41010 10.51100 -0.10090 -0.95995 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.40840 10.50920 -0.10080 -0.95916 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.52000 10.63000 -0.11000 -1.03481 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.52000 10.63000 -0.11000 -1.03481 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.89210 9.95310 -0.06100 -0.61287 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.89220 9.95310 -0.06090 -0.61187 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.20000 10.27000 -0.07000 -0.68160 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.20000 10.27000 -0.07000 -0.68160 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.47930 13.37250 0.10680 0.79865 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.49720 13.39030 0.10690 0.79834 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.88000 12.79000 0.09000 0.70367 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.91000 12.81000 0.10000 0.78064 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.83850 9.86460 -0.02610 -0.26458 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.83210 9.85820 -0.02610 -0.26475 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.46980 9.49760 -0.02780 -0.29271 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.49400 9.52190 -0.02790 -0.29301 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.78560 10.81420 -0.02860 -0.26447 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.42140 10.45200 -0.03060 -0.29277 第一金全球大趨勢基金 25.19000 25.38000 -0.19000 -0.74862 第一金全球不動產證券化基金A 9.26120 9.32650 -0.06530 -0.70016 第一金全球不動產證券化基金B 6.39340 6.43840 -0.04500 -0.69893 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.01750 10.04180 -0.02430 -0.24199 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.01770 10.04210 -0.02440 -0.24298 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.55000 9.58000 -0.03000 -0.31315 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.55000 9.58000 -0.03000 -0.31315 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.97950 11.00620 -0.02670 -0.24259 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.98140 11.00800 -0.02660 -0.24164 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.47000 10.50000 -0.03000 -0.28571 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.47000 10.50000 -0.03000 -0.28571 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.59440 8.59060 0.00380 0.04423 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.60880 10.60400 0.00480 0.04527 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.25810 9.25530 0.00280 0.03025 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.25650 9.25370 0.00280 0.03026 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.66430 7.65930 0.00500 0.06528 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.65940 7.65430 0.00510 0.06663 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.43350 8.43040 0.00310 0.03677 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.43410 8.43090 0.00320 0.03796 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.72160 11.71810 0.00350 0.02987 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.72220 11.71870 0.00350 0.02987 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.26430 10.25760 0.00670 0.06532 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.26510 10.25840 0.00670 0.06531 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.05910 15.05340 0.00570 0.03787 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣-N 15.05850 15.05290 0.00560 0.03720 第一金亞洲科技基金 18.58000 18.74000 -0.16000 -0.85379 第一金亞洲新興市場基金 12.88000 12.90000 -0.02000 -0.15504 第一金店頭市場基金 8.23000 8.21000 0.02000 0.24361 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.21840 10.29020 -0.07180 -0.69775 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.21850 10.29020 -0.07170 -0.69678 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.26080 10.33960 -0.07880 -0.76212 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.26080 10.33950 -0.07870 -0.76116 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.21850 10.29030 -0.07180 -0.69774 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.23040 10.30210 -0.07170 -0.69597 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.21840 10.29020 -0.07180 -0.69775 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.26080 10.33950 -0.07870 -0.76116 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.27280 10.35150 -0.07870 -0.76028 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.26080 10.33950 -0.07870 -0.76116 第一金創新趨勢基金 22.68000 22.55000 0.13000 0.57650 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 44.63860 45.20610 -0.56750 -1.25536 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 44.55810 45.13870 -0.58060 -1.28626 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 45.69070 46.42660 -0.73590 -1.58508 第一金電子基金 35.86000 35.62000 0.24000 0.67378 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.07000 18.97000 0.10000 0.52715 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.47000 20.47000 0.00000 0.00000 統一大中華中小基金(人民幣) 9.31000 9.39000 -0.08000 -0.85197 統一大中華中小基金(美元) 8.23000 8.27000 -0.04000 -0.48368 統一大中華中小基金(新台幣) 12.32000 12.40000 -0.08000 -0.64516 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.03000 10.08000 -0.05000 -0.49603 統一大東協高股息基金(美元) 9.02000 9.03000 -0.01000 -0.11074 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616 統一大滿貫基金-A類型 37.02000 36.70000 0.32000 0.87193 統一大滿貫基金-I類型 37.02000 36.70000 0.32000 0.87193 統一大龍印基金 15.03000 15.14000 -0.11000 -0.72655 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.88000 11.05000 -0.17000 -1.53846 統一大龍騰中國基金(美元) 9.64000 9.76000 -0.12000 -1.22951 統一大龍騰中國基金(新台幣) 11.09000 11.23000 -0.14000 -1.24666 統一中小基金 25.43000 25.23000 0.20000 0.79271 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.99410 10.01860 -0.02450 -0.24455 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 8.99920 8.99660 0.00260 0.02890 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.78020 8.78240 -0.00220 -0.02505 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.64380 12.67490 -0.03110 -0.24537 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.34280 11.33940 0.00340 0.02998 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.02250 11.02530 -0.00280 -0.02540 統一台灣動力基金 19.89000 19.80000 0.09000 0.45455 統一全天候基金-A類型 117.48000 116.14000 1.34000 1.15378 統一全天候基金-I類型 118.23000 116.88000 1.35000 1.15503 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.48650 8.56220 -0.07570 -0.88412 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.93320 7.98210 -0.04890 -0.61262 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.01150 8.06600 -0.05450 -0.67568 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.21810 9.30040 -0.08230 -0.88491 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.62500 8.67810 -0.05310 -0.61189 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.70260 8.76180 -0.05920 -0.67566 統一全球債券組合基金 12.47330 12.49590 -0.02260 -0.18086 統一全球新科技基金(人民幣) 16.34000 16.60000 -0.26000 -1.56627 統一全球新科技基金(美元) 14.88000 15.07000 -0.19000 -1.26078 統一全球新科技基金(新台幣) 14.44000 14.63000 -0.19000 -1.29870 統一亞太基金 25.88000 26.07000 -0.19000 -0.72881 統一亞洲大金磚基金 12.48000 12.55000 -0.07000 -0.55777 統一奔騰基金 62.27000 61.70000 0.57000 0.92382 統一強棒貨幣市場基金 16.74990 16.74960 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 12.27000 12.30000 -0.03000 -0.24390 統一強漢基金(美元) 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000 統一強漢基金(新台幣) 28.47000 28.48000 -0.01000 -0.03511 統一統信基金 31.75000 31.46000 0.29000 0.92181 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 38.40000 38.88120 -0.48120 -1.23762 統一黑馬基金 62.63000 62.06000 0.57000 0.91847 統一新亞洲科技能源基金 17.07000 17.18000 -0.11000 -0.64028 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.16470 8.17090 -0.00620 -0.07588 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.95360 10.96190 -0.00830 -0.07572 統一經建基金 49.76000 49.22000 0.54000 1.09711 統一龍馬基金 72.09000 71.49000 0.60000 0.83928 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 21.72000 21.45000 0.27000 1.25874 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 50.20000 49.69000 0.51000 1.02636 野村中國機會基金 15.24000 15.38000 -0.14000 -0.91027 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.41180 10.42480 -0.01300 -0.12470 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.36140 10.37270 -0.01130 -0.10894 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.43700 10.45600 -0.01900 -0.18171 野村巴西基金 6.69000 6.69000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.56000 11.61000 -0.05000 -0.43066 野村台灣高股息基金 25.75000 25.77000 -0.02000 -0.07761 野村台灣運籌基金 39.01000 38.70000 0.31000 0.80103 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.91770 9.92110 -0.00340 -0.03427 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.78310 9.78390 -0.00080 -0.00818 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.83320 9.83400 -0.00080 -0.00814 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.54330 10.54730 -0.00400 -0.03792 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.29280 10.29350 -0.00070 -0.00680 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.04990 10.05060 -0.00070 -0.00696 野村平衡基金 20.59000 20.50000 0.09000 0.43902 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.93440 9.94240 -0.00800 -0.08046 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.16220 10.16650 -0.00430 -0.04230 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.94880 9.95500 -0.00620 -0.06228 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.93470 9.94260 -0.00790 -0.07946 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.16230 10.16660 -0.00430 -0.04230 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.94950 9.95570 -0.00620 -0.06228 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.93020 9.93690 -0.00670 -0.06743 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.00590 10.01370 -0.00780 -0.07789 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.02570 10.03140 -0.00570 -0.05682 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.97630 9.98420 -0.00790 -0.07913 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.91000 10.01000 -0.10000 -0.99900 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.39000 10.51000 -0.12000 -1.14177 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.80000 14.95000 -0.15000 -1.00334 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.50000 12.65000 -0.15000 -1.18577 野村全球生技醫療基金 16.36000 16.53000 -0.17000 -1.02843 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.26690 10.29050 -0.02360 -0.22934 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.22730 10.24990 -0.02260 -0.22049 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.17840 10.20240 -0.02400 -0.23524 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.51120 10.53580 -0.02460 -0.23349 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.43410 10.45730 -0.02320 -0.22185 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.39000 10.41460 -0.02460 -0.23621 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.29200 10.31640 -0.02440 -0.23652 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.95350 10.97890 -0.02540 -0.23135 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.82590 10.85000 -0.02410 -0.22212 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.78280 10.80830 -0.02550 -0.23593 野村全球品牌基金 28.81000 29.17000 -0.36000 -1.23414 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.55000 10.50000 0.05000 0.47619 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.81000 12.76000 0.05000 0.39185 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.75000 10.70000 0.05000 0.46729 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.45000 19.37000 0.08000 0.41301 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.16000 12.11000 0.05000 0.41288 野村全球短期收益基金-人民幣計價 11.02910 11.03480 -0.00570 -0.05165 野村全球短期收益基金-美元計價 11.03250 11.03540 -0.00290 -0.02628 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.80660 10.80960 -0.00300 -0.02775 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.52030 8.49540 0.02490 0.29310 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.35060 8.32590 0.02470 0.29666 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 7.94270 7.92070 0.02200 0.27775 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.02790 10.99550 0.03240 0.29467 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.52590 10.49470 0.03120 0.29729 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.11350 10.08540 0.02810 0.27862 野村成長基金 33.02000 32.85000 0.17000 0.51750 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.28710 8.28830 -0.00120 -0.01448 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.30200 8.30070 0.00130 0.01566 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.54270 8.54480 -0.00210 -0.02458 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.65900 9.66070 -0.00170 -0.01760 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.52180 9.52030 0.00150 0.01576 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.77840 9.78080 -0.00240 -0.02454 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.11000 9.15000 -0.04000 -0.43716 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.20000 13.25000 -0.05000 -0.37736 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.07250 10.09340 -0.02090 -0.20707 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.00730 10.02850 -0.02120 -0.21140 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 9.93500 9.96030 -0.02530 -0.25401 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.52080 9.54150 -0.02070 -0.21695 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.53350 9.55390 -0.02040 -0.21353 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.67120 9.69590 -0.02470 -0.25475 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.06960 10.09520 -0.02560 -0.25359 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.69510 10.71470 -0.01960 -0.18293 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.60280 10.62540 -0.02260 -0.21270 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.75510 10.78260 -0.02750 -0.25504 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 9.79450 9.78910 0.00540 0.05516 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 9.79320 9.78870 0.00450 0.04597 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 9.73250 9.73120 0.00130 0.01336 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.28580 8.28490 0.00090 0.01086 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.88540 8.88090 0.00450 0.05067 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.74930 8.74530 0.00400 0.04574 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 9.90070 9.89960 0.00110 0.01111 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.55830 13.55680 0.00150 0.01106 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.72540 12.71890 0.00650 0.05111 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.29080 10.28610 0.00470 0.04569 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.50190 10.51380 -0.01190 -0.11318 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.45530 10.46470 -0.00940 -0.08983 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.50030 10.50950 -0.00920 -0.08754 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.79910 10.81130 -0.01220 -0.11284 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.73040 10.74010 -0.00970 -0.09032 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.69430 10.70360 -0.00930 -0.08689 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.77800 10.78910 -0.01110 -0.10288 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.69820 10.70690 -0.00870 -0.08126 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.89100 10.90800 -0.01700 -0.15585 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.33020 10.32040 0.00980 0.09496 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.86280 9.85440 0.00840 0.08524 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.48780 9.47770 0.01010 0.10657 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.97980 8.97150 0.00830 0.09252 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.55540 11.54470 0.01070 0.09268 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.45440 10.49830 -0.04390 -0.41816 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.60850 11.65930 -0.05080 -0.43570 野村核心配置多重資產基金-美元計價 11.02090 11.06670 -0.04580 -0.41385 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.78710 10.83250 -0.04540 -0.41911 野村泰國基金 43.78000 43.92000 -0.14000 -0.31876 野村高科技基金 11.46000 11.33000 0.13000 1.14740 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.61430 10.65030 -0.03600 -0.33802 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.17680 10.21130 -0.03450 -0.33786 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.78350 10.81620 -0.03270 -0.30232 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.55660 9.58560 -0.02900 -0.30254 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.56080 9.59350 -0.03270 -0.34086 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.79020 9.81510 -0.02490 -0.25369 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.23450 12.27620 -0.04170 -0.33968 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.35440 14.39940 -0.04500 -0.31251 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.09090 11.12450 -0.03360 -0.30204 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.10340 11.14130 -0.03790 -0.34018 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.54590 11.57530 -0.02940 -0.25399 野村貨幣市場基金 16.35310 16.35290 0.00020 0.00122 野村新馬基金 14.72000 14.74000 -0.02000 -0.13569 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.39020 10.40310 -0.01290 -0.12400 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.96350 9.95440 0.00910 0.09142 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.13400 10.13150 0.00250 0.02468 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.31250 10.32200 -0.00950 -0.09204 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.25700 10.26260 -0.00560 -0.05457 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.25830 10.26460 -0.00630 -0.06138 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.72420 10.73400 -0.00980 -0.09130 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.62990 10.63640 -0.00650 -0.06111 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.67120 10.67770 -0.00650 -0.06087 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.08330 10.13790 -0.05460 -0.53857 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.08040 10.13330 -0.05290 -0.52204 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.99880 10.05340 -0.05460 -0.54310 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.78270 10.84100 -0.05830 -0.53777 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.72620 10.78240 -0.05620 -0.52122 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.64530 10.70340 -0.05810 -0.54282 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.63380 10.65100 -0.01720 -0.16149 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.94210 7.95500 -0.01290 -0.16216 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.36170 12.38190 -0.02020 -0.16314 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.10000 9.10000 0.00000 0.00000 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.41150 10.42110 -0.00960 -0.09212 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.66300 10.66880 -0.00580 -0.05436 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.34770 10.35440 -0.00670 -0.06471 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.47820 10.48910 -0.01090 -0.10392 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.39090 10.39610 -0.00520 -0.05002 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.41180 10.42150 -0.00970 -0.09308 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.66370 10.66950 -0.00580 -0.05436 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.34760 10.35420 -0.00660 -0.06374 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.48020 10.49340 -0.01320 -0.12579 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.39010 10.39520 -0.00510 -0.04906 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.41470 10.42290 -0.00820 -0.07867 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.67250 10.67690 -0.00440 -0.04121 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.34900 10.35430 -0.00530 -0.05119 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.47860 10.49070 -0.01210 -0.11534 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.39630 10.40000 -0.00370 -0.03558 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.41470 10.42290 -0.00820 -0.07867 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.67410 10.67850 -0.00440 -0.04120 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.35640 10.36170 -0.00530 -0.05115 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.49290 10.50510 -0.01220 -0.11613 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.39760 10.40130 -0.00370 -0.03557 野村精選貨幣市場基金 12.12130 12.12120 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.67000 11.86000 -0.19000 -1.60202 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.84000 11.00000 -0.16000 -1.45455 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.08000 10.24000 -0.16000 -1.56250 野村積極成長基金 14.01000 13.93000 0.08000 0.57430 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.84000 10.76000 0.08000 0.74349 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 39.30000 39.01000 0.29000 0.74340 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.76320 10.75900 0.00420 0.03904 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.55580 8.55160 0.00420 0.04911 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.87040 7.86710 0.00330 0.04195 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.70700 7.70410 0.00290 0.03764 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.38520 12.37880 0.00640 0.05170 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 11.05900 11.05430 0.00470 0.04252 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.87170 10.86760 0.00410 0.03773 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.74000 11.91000 -0.17000 -1.42737 野村環球基金-人民幣計價 17.80000 18.05000 -0.25000 -1.38504 野村環球基金-美元計價 13.73000 13.91000 -0.18000 -1.29403 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.46000 19.74000 -0.28000 -1.41844 野村鴻利基金 24.71000 24.61000 0.10000 0.40634 野村鴻揚貨幣市場基金 16.91170 16.91160 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 21.10000 20.94000 0.16000 0.76409 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.42000 10.45000 -0.03000 -0.28708 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.47000 15.52000 -0.05000 -0.32216 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.79180 10.82250 -0.03070 -0.28367 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.12930 14.16960 -0.04030 -0.28441 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.95620 10.96680 -0.01060 -0.09666 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.53840 10.53970 -0.00130 -0.01233 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.83530 10.84610 -0.01080 -0.09957 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.38640 10.38780 -0.00140 -0.01348 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.34320 10.35990 -0.01670 -0.16120 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.10140 10.11040 -0.00900 -0.08902 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 10.00120 10.01690 -0.01570 -0.15674 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.38540 10.39780 -0.01240 -0.11926 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.55790 10.56870 -0.01080 -0.10219 凱基台商天下基金 14.41000 14.55000 -0.14000 -0.96220 凱基台灣精五門基金 22.89000 22.70000 0.19000 0.83700 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 46.51840 47.11780 -0.59940 -1.27213 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 48.86980 49.27880 -0.40900 -0.82997 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 41.59410 41.67770 -0.08360 -0.20059 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.35000 10.41000 -0.06000 -0.57637 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.46000 9.51000 -0.05000 -0.52576 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.49000 10.54910 -0.05910 -0.56024 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 46.64290 47.25790 -0.61500 -1.30137 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 47.75780 48.43240 -0.67460 -1.39287 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 48.01200 48.83790 -0.82590 -1.69110 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.42000 13.51000 -0.09000 -0.66617 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.72200 11.78320 -0.06120 -0.51938 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.71000 11.78000 -0.07000 -0.59423 凱基凱旋貨幣市場基金 11.60510 11.60490 0.00020 0.00172 凱基開創基金 30.52000 30.31000 0.21000 0.69284 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.43000 22.61000 -0.18000 -0.79611 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.44120 21.60240 -0.16120 -0.74621 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.37000 17.42000 -0.05000 -0.28703 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.36890 16.40780 -0.03890 -0.23708 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.51000 7.52000 -0.01000 -0.13298 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 42.67880 43.22110 -0.54230 -1.25471 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 43.08390 43.63130 -0.54740 -1.25460 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 43.05380 43.66800 -0.61420 -1.40652 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.86000 11.96000 -0.10000 -0.83612 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.17040 11.25120 -0.08080 -0.71815 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.84000 10.92000 -0.08000 -0.73260 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.24880 12.36510 -0.11630 -0.94055 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.72000 12.85000 -0.13000 -1.01167 凱基護城河基金-台幣計價A 12.97000 13.04000 -0.07000 -0.53681 凱基護城河基金-美元計價B 12.53880 12.59420 -0.05540 -0.43989 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.56140 10.60540 -0.04400 -0.41488 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.97910 10.00890 -0.02980 -0.29774 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.13230 10.16900 -0.03670 -0.36090 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.56130 10.60530 -0.04400 -0.41489 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.97910 10.00890 -0.02980 -0.29774 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.13230 10.16900 -0.03670 -0.36090 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.26000 12.24000 0.02000 0.16340 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.69000 35.86000 -0.17000 -0.47407 富邦NASDAQ-100基金 33.08000 33.21000 -0.13000 -0.39145 富邦上証180基金 31.81000 32.02000 -0.21000 -0.65584 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20990 0.21160 -0.00170 -0.80340 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.56000 6.61000 -0.05000 -0.75643 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 5.97000 5.95000 0.02000 0.33613 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 48.59000 49.04000 -0.45000 -0.91762 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.95500 13.01440 -0.05940 -0.45642 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.85990 11.91070 -0.05080 -0.42651 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.28940 11.33630 -0.04690 -0.41372 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.95020 11.02040 -0.07020 -0.63700 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.93920 9.99980 -0.06060 -0.60601 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.47180 9.52820 -0.05640 -0.59193 富邦中國政策金融債券ETF基金 19.88340 19.94310 -0.05970 -0.29935 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.69260 11.69170 0.00090 0.00770 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.46890 10.46250 0.00640 0.06117 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.86150 13.86190 -0.00040 -0.00289 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.00080 1.99960 0.00120 0.06001 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.36950 9.42410 -0.05460 -0.57937 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40120 1.40840 -0.00720 -0.51122 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.60460 12.62810 -0.02350 -0.18609 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.81870 1.82140 -0.00270 -0.14824 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.48360 10.53280 -0.04920 -0.46711 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53410 1.54050 -0.00640 -0.41545 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 11.03420 11.04820 -0.01400 -0.12672 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.96390 10.97580 -0.01190 -0.10842 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.01000 15.27000 -0.26000 -1.70269 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.93000 18.35000 0.58000 3.16076 富邦日本東証基金 20.46000 20.13000 0.33000 1.63934 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 48.05000 47.97000 0.08000 0.16677 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.55000 46.33000 0.22000 0.47485 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 53.75000 53.51000 0.24000 0.44851 富邦台灣心基金 22.93000 22.86000 0.07000 0.30621 富邦台灣釆吉50基金 47.35000 47.15000 0.20000 0.42418 富邦台灣科技指數基金 58.17000 57.88000 0.29000 0.50104 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 49.02700 49.68720 -0.66020 -1.32871 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 42.27790 42.34380 -0.06590 -0.15563 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31270 0.31500 -0.00230 -0.73016 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.43000 10.51000 -0.08000 -0.76118 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.69640 2.70710 -0.01070 -0.39526 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.36150 0.36260 -0.00110 -0.30336 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.19550 11.23580 -0.04030 -0.35867 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.29590 2.30830 -0.01240 -0.53719 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33960 0.34120 -0.00160 -0.46893 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.46500 9.51330 -0.04830 -0.50771 富邦吉祥貨幣市場基金 15.72030 15.72010 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 18.38000 18.52000 -0.14000 -0.75594 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.82000 42.03280 -0.21280 -0.50627 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 45.47000 46.08830 -0.61830 -1.34156 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 41.03770 41.27840 -0.24070 -0.58311 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 40.48380 40.78250 -0.29870 -0.73242 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.01360 40.12470 -0.11110 -0.27689 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 46.89240 47.53680 -0.64440 -1.35558 富邦長紅基金 63.74000 63.56000 0.18000 0.28320 富邦科技基金 26.06000 25.82000 0.24000 0.92951 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.59050 41.71640 -0.12590 -0.30180 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 47.60680 48.41790 -0.81110 -1.67521 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.95600 41.27780 -0.32180 -0.77960 富邦恒生國企ETF基金 20.57000 20.30000 0.27000 1.33005 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.60000 13.80000 -0.20000 -1.44928 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.52000 25.83000 0.69000 2.67131 富邦高成長基金 24.59000 24.52000 0.07000 0.28548 富邦基金A類型 14.32000 14.23000 0.09000 0.63247 富邦基金I類型 14.32000 14.23000 0.09000 0.63247 富邦深証100基金 10.71000 10.89000 -0.18000 -1.65289 富邦富時歐洲ETF基金 20.68000 20.67000 0.01000 0.04838 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42470 0.42470 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.45390 12.45110 0.00280 0.02249 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.20410 9.23400 -0.02990 -0.32380 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29770 0.29900 -0.00130 -0.43478 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.38020 8.42230 -0.04210 -0.49986 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.41000 18.31000 0.10000 0.54615 富邦精準基金 45.79000 45.52000 0.27000 0.59315 富邦精銳中小基金 12.35000 12.24000 0.11000 0.89869 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.03000 18.92000 0.11000 0.58140 富邦臺灣公司治理100基金 21.83000 21.78000 0.05000 0.22957 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 6.95000 6.97000 -0.02000 -0.28694 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.66000 16.56000 0.10000 0.60386 富邦標普美國特別股ETF基金 20.03000 20.11000 -0.08000 -0.39781 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.19460 11.22800 -0.03340 -0.29747 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.42410 10.43310 -0.00900 -0.08626 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.69860 10.71620 -0.01760 -0.16424 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.57260 10.62820 -0.05560 -0.52314 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.79910 9.82960 -0.03050 -0.31029 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.04610 10.08410 -0.03800 -0.37683 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.92000 31.78000 0.14000 0.44053 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.94250 9.95760 -0.01510 -0.15164 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.90580 9.91900 -0.01320 -0.13308 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.69130 9.70270 -0.01140 -0.11749 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.35490 10.37060 -0.01570 -0.15139 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.32730 10.34100 -0.01370 -0.13248 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.10590 10.11790 -0.01200 -0.11860 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.30980 8.30720 0.00260 0.03130 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.01170 9.00760 0.00410 0.04552 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.53600 8.53100 0.00500 0.05861 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.19850 10.19520 0.00330 0.03237 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.28180 10.27720 0.00460 0.04476 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.77270 9.76690 0.00580 0.05938 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.93460 9.92890 0.00570 0.05741 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.59490 8.59530 -0.00040 -0.00465 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.90220 9.90140 0.00080 0.00808 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.13280 9.13080 0.00200 0.02190 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.53540 11.53610 -0.00070 -0.00607 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.35500 11.35410 0.00090 0.00793 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.60430 10.60220 0.00210 0.01981 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.34460 9.34250 0.00210 0.02248 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.39000 15.46000 -0.07000 -0.45278 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.77620 8.77700 -0.00080 -0.00911 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.68410 9.68370 0.00040 0.00413 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.14030 9.13840 0.00190 0.02079 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.71750 10.71840 -0.00090 -0.00840 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.75640 10.75600 0.00040 0.00372 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.22020 10.21840 0.00180 0.01762 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.29990 9.29810 0.00180 0.01936 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.12000 10.28000 -0.16000 -1.55642 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.49000 10.65000 -0.16000 -1.50235 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.34000 9.48000 -0.14000 -1.47679 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.38000 8.44000 -0.06000 -0.71090 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.86000 10.94000 -0.08000 -0.73126 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型 10.56000 10.72000 -0.16000 -1.49254 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.28000 9.34000 -0.06000 -0.64240 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.18000 9.25000 -0.07000 -0.75676 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 10.39000 10.46000 -0.07000 -0.66922 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.21230 10.20640 0.00590 0.05781 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.43590 9.42780 0.00810 0.08592 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.96480 8.95980 0.00500 0.05580 富蘭克林華美中華基金 12.42000 12.57000 -0.15000 -1.19332 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 23.39000 23.30000 0.09000 0.38627 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.49000 22.45000 0.04000 0.17817 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.02000 9.92000 0.10000 1.00806 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.85000 9.76000 0.09000 0.92213 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.12880 8.16090 -0.03210 -0.39334 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.24710 9.27910 -0.03200 -0.34486 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.28700 10.32260 -0.03560 -0.34487 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.80900 9.84770 -0.03870 -0.39299 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.76230 11.76180 0.00050 0.00425 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.73650 8.73620 0.00030 0.00343 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.83140 8.83110 0.00030 0.00340 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.92140 9.92100 0.00040 0.00403 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.65670 14.66170 -0.00500 -0.03410 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.46680 10.47030 -0.00350 -0.03343 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.33910 10.34260 -0.00350 -0.03384 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.74160 10.74100 0.00060 0.00559 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.67280 7.67240 0.00040 0.00521 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.98900 8.98850 0.00050 0.00556 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.98350 9.98300 0.00050 0.00501 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.37960 11.38440 -0.00480 -0.04216 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.59100 7.59410 -0.00310 -0.04082 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.91020 8.91400 -0.00380 -0.04263 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.06150 10.06580 -0.00430 -0.04272 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 11.01140 11.01200 -0.00060 -0.00545 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.69450 7.69490 -0.00040 -0.00520 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.17930 8.19550 -0.01620 -0.19767 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.26120 9.27660 -0.01540 -0.16601 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.39910 10.41630 -0.01720 -0.16513 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.09370 13.11980 -0.02610 -0.19894 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.99000 8.06000 -0.07000 -0.86849 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.31000 8.39000 -0.08000 -0.95352 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.95000 8.99000 -0.04000 -0.44494 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 11.10000 11.16000 -0.06000 -0.53763 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 7.99000 8.09000 -0.10000 -1.23609 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.06000 12.21000 -0.15000 -1.22850 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.68000 8.71000 -0.03000 -0.34443 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.45000 10.49000 -0.04000 -0.38132 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.27000 8.30000 -0.03000 -0.36145 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.51000 9.55000 -0.04000 -0.41885 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.47000 9.52000 -0.05000 -0.52521 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.67000 10.72000 -0.05000 -0.46642 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.22000 9.27000 -0.05000 -0.53937 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.34000 10.39000 -0.05000 -0.48123 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.18730 13.26390 -0.07660 -0.57751 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.85000 9.89000 -0.04000 -0.40445 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.85000 9.89000 -0.04000 -0.40445 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.30000 10.35000 -0.05000 -0.48309 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.30000 10.34000 -0.04000 -0.38685 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.56000 10.60000 -0.04000 -0.37736 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.17000 11.21000 -0.04000 -0.35682 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.43000 10.48000 -0.05000 -0.47710 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.43000 10.47000 -0.04000 -0.38204 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.36000 10.39000 -0.03000 -0.28874 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 富蘭克林華美第一富基金 40.84000 40.58000 0.26000 0.64071 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.36140 10.36120 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.74000 8.69000 0.05000 0.57537 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.51000 9.45000 0.06000 0.63492 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.06000 9.01000 0.05000 0.55494 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.86000 9.80000 0.06000 0.61224 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.56000 14.69000 -0.13000 -0.88496 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.10000 13.20000 -0.10000 -0.75758 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.39000 15.52000 -0.13000 -0.83763 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.41670 9.40900 0.00770 0.08184 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.41670 9.40900 0.00770 0.08184 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.35960 9.36190 -0.00230 -0.02457 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.35960 9.36190 -0.00230 -0.02457 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.49770 9.48850 0.00920 0.09696 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.34880 9.33980 0.00900 0.09636 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.34880 9.33980 0.00900 0.09636 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.61110 9.60700 0.00410 0.04268 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.46060 9.45660 0.00400 0.04230 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.46060 9.45660 0.00400 0.04230 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.48090 6.46400 0.01690 0.26145 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.65250 10.68650 -0.03400 -0.31816 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.52040 9.54080 -0.02040 -0.21382 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.63810 11.66300 -0.02490 -0.21350 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.71830 6.73380 -0.01550 -0.23018 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.87240 8.88960 -0.01720 -0.19348 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.98450 11.00990 -0.02540 -0.23070 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 70.03000 70.80000 -0.77000 -1.08757 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 71.95000 72.90000 -0.95000 -1.30316 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.86260 63.05440 -0.19180 -0.30418 復華1至5年期高收益債券基金 21.05000 21.06000 -0.01000 -0.04748 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.70000 10.72000 -0.02000 -0.18657 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 69.25900 70.30950 -1.05050 -1.49411 復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 68.03250 68.83540 -0.80290 -1.16641 復華人民幣貨幣市場基金 11.91460 11.91380 0.00080 0.00671 復華人生目標基金 41.14500 40.85300 0.29200 0.71476 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.24000 10.27000 -0.03000 -0.29211 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.37000 10.41000 -0.04000 -0.38425 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 9.93000 9.98000 -0.05000 -0.50100 復華大中華中小策略基金 9.08000 9.16000 -0.08000 -0.87336 復華已開發國家300股票指數基金-美元 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 復華已開發國家300股票指數基金-新台幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 復華中小精選基金 68.45000 68.09000 0.36000 0.52871 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 51.86160 51.76970 0.09190 0.17752 復華中國特選信用債券ETF基金 62.38710 62.28560 0.10150 0.16296 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.48000 10.57000 -0.09000 -0.85147 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.16000 9.23000 -0.07000 -0.75840 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.24000 12.30000 -0.06000 -0.48780 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.95000 11.01000 -0.06000 -0.54496 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.28000 10.32000 -0.04000 -0.38760 復華六年到期新興市場債券基金 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 復華台灣智能基金 12.06000 12.00000 0.06000 0.50000 復華全方位基金 30.73000 30.40000 0.33000 1.08553 復華全球大趨勢基金-美元 12.89000 12.96000 -0.07000 -0.54012 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.46000 20.60000 -0.14000 -0.67961 復華全球平衡基金-美元 9.17000 9.24000 -0.07000 -0.75758 復華全球平衡基金-新臺幣 19.67000 19.83000 -0.16000 -0.80686 復華全球物聯網科技基金-美元 14.23000 14.36000 -0.13000 -0.90529 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.84000 13.98000 -0.14000 -1.00143 復華全球原物料基金 8.27000 8.25000 0.02000 0.24242 復華全球消費基金-新臺幣 13.20000 13.31000 -0.11000 -0.82645 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.24230 12.26000 -0.01770 -0.14437 復華全球債券基金 15.12230 15.17980 -0.05750 -0.37879 復華全球債券組合基金 15.44000 15.47000 -0.03000 -0.19392 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.38000 15.53000 -0.15000 -0.96587 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.58000 10.69000 -0.11000 -1.02900 復華全球戰略配置強基金-美元 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.98000 11.02000 -0.04000 -0.36298 復華有利貨幣市場基金 13.50510 13.50490 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.38000 11.46000 -0.08000 -0.69808 復華亞太成長基金 12.50000 12.62000 -0.12000 -0.95087 復華亞太神龍科技基金-美元 9.08000 9.17000 -0.09000 -0.98146 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.72000 9.83000 -0.11000 -1.11902 復華東協世紀基金 12.23000 12.26000 -0.03000 -0.24470 復華南非幣長期收益基金A 14.25000 14.25000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金B 8.00000 8.00000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金A 14.71000 14.71000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 8.93000 8.93000 0.00000 0.00000 復華美元高收益債券指數基金-美元 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 復華美國20年期以上公債ETF基金 73.06400 74.30400 -1.24000 -1.66882 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.92000 21.97000 -0.05000 -0.22758 復華美國新星基金-美元 12.66000 12.77000 -0.11000 -0.86139 復華美國新星基金-新臺幣 12.96000 13.08000 -0.12000 -0.91743 復華恒生基金 21.02000 20.68000 0.34000 1.64410 復華恒生單日反向一倍基金 8.40000 8.55000 -0.15000 -1.75439 復華恒生單日正向二倍基金 29.29000 28.28000 1.01000 3.57143 復華神盾基金 28.16170 27.91850 0.24320 0.87111 復華高成長基金 70.79000 70.28000 0.51000 0.72567 復華高益策略組合基金 13.69000 13.71000 -0.02000 -0.14588 復華貨幣市場基金 14.46930 14.46910 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 17.61000 17.43000 0.18000 1.03270 復華富時台灣高股息低波動基金 49.04000 49.03000 0.01000 0.02040 復華復華基金 22.17000 22.02000 0.15000 0.68120 復華華人世紀基金 17.85000 18.13000 -0.28000 -1.54440 復華傳家二號基金 34.27270 34.07180 0.20090 0.58964 復華傳家基金 23.97180 23.76480 0.20700 0.87104 復華奧林匹克全球組合基金 15.97000 16.03000 -0.06000 -0.37430 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.79000 11.83000 -0.04000 -0.33812 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.48000 14.54000 -0.06000 -0.41265 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.44000 9.47000 -0.03000 -0.31679 復華新興人民幣短期收益基金 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 12.25000 12.26000 -0.01000 -0.08157 復華新興人民幣債券基金B 8.90000 8.90000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 23.20000 23.38000 -0.18000 -0.76989 復華新興市場企業債券ETF基金 71.46000 71.99000 -0.53000 -0.73621 復華新興市場高收益債券基金A 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 復華新興市場高收益債券基金B 5.27000 5.27000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.83000 11.84000 -0.01000 -0.08446 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.59000 11.62000 -0.03000 -0.25818 復華新興市場短期收益基金 11.40000 11.41000 -0.01000 -0.08764 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.26000 9.31000 -0.05000 -0.53706 復華滬深300 A股基金 23.91000 24.17000 -0.26000 -1.07571 復華數位經濟基金 49.30000 48.75000 0.55000 1.12821 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.96130 9.97040 -0.00910 -0.09127 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.71340 9.72420 -0.01080 -0.11106 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.50120 10.51080 -0.00960 -0.09133 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.10160 10.11280 -0.01120 -0.11075 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.10760 10.18570 -0.07810 -0.76676 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.10590 10.12740 -0.02150 -0.21230 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.16850 10.17480 -0.00630 -0.06192 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.83860 10.85230 -0.01370 -0.12624 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.04450 10.04580 -0.00130 -0.01294 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.72880 10.73700 -0.00820 -0.07637 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.40190 10.40310 -0.00120 -0.01154 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.09970 11.10820 -0.00850 -0.07652 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.62680 10.61710 0.00970 0.09136 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.56990 10.57540 -0.00550 -0.05201 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.71430 10.72670 -0.01240 -0.11560 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.61130 10.59570 0.01560 0.14723 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.81860 11.88230 -0.06370 -0.53609 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.52410 10.52360 0.00050 0.00475 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.79280 10.77700 0.01580 0.14661 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.11360 12.17880 -0.06520 -0.53536 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.66720 10.66660 0.00060 0.00563 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.86270 10.86900 -0.00630 -0.05796 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.13400 10.13900 -0.00500 -0.04931 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.11720 10.13650 -0.01930 -0.19040 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.06650 10.09220 -0.02570 -0.25465 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.44610 10.44100 0.00510 0.04885 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.73380 10.80480 -0.07100 -0.65712 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.44120 10.45120 -0.01000 -0.09568 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.44480 10.43980 0.00500 0.04789 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.73360 10.80470 -0.07110 -0.65805 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.43810 10.44810 -0.01000 -0.09571 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.32040 10.32040 0.00000 0.00000 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.29840 10.31230 -0.01390 -0.13479 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.31860 10.31860 0.00000 0.00000 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.29940 10.31330 -0.01390 -0.13478 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.94710 10.95560 -0.00850 -0.07759 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.92970 10.95350 -0.02380 -0.21728 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.06910 11.10020 -0.03110 -0.28018 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.12260 10.14190 -0.01930 -0.19030 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.10420 10.13750 -0.03330 -0.32848 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.05460 10.09420 -0.03960 -0.39230 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.25110 9.25220 -0.00110 -0.01189 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.04400 8.03900 0.00500 0.06220 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.11920 8.11930 -0.00010 -0.00123 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.16740 12.16870 -0.00130 -0.01068 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.60920 10.60260 0.00660 0.06225 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.83230 10.83250 -0.00020 -0.00185 景順主流基金 19.18000 19.09000 0.09000 0.47145 景順台灣科技基金 33.58000 33.38000 0.20000 0.59916 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.49000 9.53000 -0.04000 -0.41973 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.89000 8.93000 -0.04000 -0.44793 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.55000 11.61000 -0.06000 -0.51680 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.83000 10.88000 -0.05000 -0.45956 景順全球科技基金 24.13000 24.28000 -0.15000 -0.61779 景順全球康健基金 19.67000 19.77000 -0.10000 -0.50582 景順貨幣市場基金 16.00320 16.00300 0.00020 0.00125 景順潛力基金 33.58000 33.44000 0.14000 0.41866 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.84000 14.90000 -0.06000 -0.40268 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.05000 14.11000 -0.06000 -0.42523 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.34000 11.34000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.72000 11.71000 0.01000 0.08540 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.94000 11.94000 0.00000 0.00000 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.62870 8.65910 -0.03040 -0.35108 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.75290 7.77520 -0.02230 -0.28681 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.54410 11.54610 -0.00200 -0.01732 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.35910 10.35280 0.00630 0.06085 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.70000 8.76000 -0.06000 -0.68493 華南永昌中國A股基金(美元) 8.07000 8.10000 -0.03000 -0.37037 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.00000 12.06000 -0.06000 -0.49751 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.66800 9.66500 0.00300 0.03104 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.98920 9.99240 -0.00320 -0.03202 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.27590 10.27270 0.00320 0.03115 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.62110 10.62460 -0.00350 -0.03294 華南永昌永昌基金 20.34000 20.23000 0.11000 0.54375 華南永昌全球亨利組合基金 15.00930 15.04400 -0.03470 -0.23066 華南永昌全球神農水資源基金 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.74000 9.82000 -0.08000 -0.81466 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.17000 10.26000 -0.09000 -0.87719 華南永昌全球精品基金 17.24000 17.40000 -0.16000 -0.91954 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.63000 10.70000 -0.07000 -0.65421 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.74000 10.82000 -0.08000 -0.73937 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.53000 13.62000 -0.09000 -0.66079 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.59000 13.69000 -0.10000 -0.73046 華南永昌物聯網精選基金 12.49000 12.38000 0.11000 0.88853 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.29340 16.29320 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 25.31870 25.14760 0.17110 0.68038 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.99890 11.99870 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.79450 10.78590 0.00860 0.07973 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.51040 10.49650 0.01390 0.13243 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.00330 9.99540 0.00790 0.07904 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.68230 9.66950 0.01280 0.13237 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.63210 10.62410 0.00800 0.07530 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.28430 10.27090 0.01340 0.13047 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.97850 9.97100 0.00750 0.07522 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.59310 9.58070 0.01240 0.12943 華頓中小型基金 21.86000 21.60000 0.26000 1.20370 華頓中國多重機會平衡基金 12.31930 12.46080 -0.14150 -1.13556 華頓台灣基金 23.87000 23.81000 0.06000 0.25199 華頓平安貨幣市場基金 11.57990 11.57970 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 17.41000 17.75000 -0.34000 -1.91549 華頓全球高收益債券基金A 13.91190 13.92410 -0.01220 -0.08762 華頓全球高收益債券基金B 8.02150 8.02850 -0.00700 -0.08719 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.96190 2.97240 -0.01050 -0.35325 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.01190 13.05730 -0.04540 -0.34770 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.41670 0.41780 -0.00110 -0.26328 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.38340 12.40550 -0.02210 -0.17815 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.34010 12.36210 -0.02200 -0.17796 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.99780 11.01770 -0.01990 -0.18062 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.81510 10.83370 -0.01860 -0.17169 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.77690 10.79540 -0.01850 -0.17137 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.46820 9.48450 -0.01630 -0.17186 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.89930 10.91110 -0.01180 -0.10815 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.86140 10.87310 -0.01170 -0.10761 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.54660 9.55510 -0.00850 -0.08896 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.20000 12.39000 -0.19000 -1.53349 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.32000 10.48000 -0.16000 -1.52672 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.93000 11.09000 -0.16000 -1.44274 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.69160 2.69010 0.00150 0.05576 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.12220 2.12110 0.00110 0.05186 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.01120 11.99830 0.01290 0.10752 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.23320 9.22320 0.01000 0.10842 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37800 0.37750 0.00050 0.13245 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29310 0.29260 0.00050 0.17088 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.63000 3.66000 -0.03000 -0.81967 匯豐中國動力基金(台幣) 15.94000 16.09000 -0.15000 -0.93226 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 0.51000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 25.30000 25.17000 0.13000 0.51649 匯豐全球趨勢組合基金 12.82000 12.84000 -0.02000 -0.15576 匯豐全球關鍵資源基金 8.40000 8.37000 0.03000 0.35842 匯豐安富基金 26.41000 26.31000 0.10000 0.38008 匯豐成功基金 43.11000 42.97000 0.14000 0.32581 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.43000 2.43000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.31000 11.31000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.31000 11.31000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.78200 2.78330 -0.00130 -0.04671 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.42550 2.42680 -0.00130 -0.05357 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.95920 11.96090 -0.00170 -0.01421 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.96980 7.97130 -0.00150 -0.01882 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39210 0.39200 0.00010 0.02551 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33440 0.33430 0.00010 0.02991 匯豐金磚動力基金 14.86000 14.93000 -0.07000 -0.46885 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01880 15.01870 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.16000 5.14000 0.02000 0.38911 匯豐新鑽動力基金 10.56000 10.58000 -0.02000 -0.18904 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.51940 5.52750 -0.00810 -0.14654 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.41670 9.42490 -0.00820 -0.08700 匯豐龍鳳基金-A類型 54.65000 54.36000 0.29000 0.53348 匯豐龍鳳基金-I類型 54.65000 54.36000 0.29000 0.53348 匯豐龍騰電子基金 39.27000 39.06000 0.21000 0.53763 匯豐雙高收益債券組合基金 12.87590 12.90590 -0.03000 -0.23245 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.95000 18.72000 0.23000 1.22863 新光中國成長基金(人民幣) 9.75000 9.86000 -0.11000 -1.11562 新光中國成長基金(美元) 9.48000 9.54000 -0.06000 -0.62893 新光中國成長基金(新臺幣) 9.55000 9.62000 -0.07000 -0.72765 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.60070 11.66740 -0.06670 -0.57168 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.29280 10.29560 -0.00280 -0.02720 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.74430 10.75170 -0.00740 -0.06883 新光台灣富貴基金 25.35000 25.18000 0.17000 0.67514 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.98000 22.00000 -0.02000 -0.09091 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.08020 39.97030 0.10990 0.27495 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 45.98540 46.48410 -0.49870 -1.07284 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.34000 10.44000 -0.10000 -0.95785 新光全球AI新創產業基金美元 9.94000 9.99000 -0.05000 -0.50050 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.11000 10.17000 -0.06000 -0.58997 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.66000 8.68000 -0.02000 -0.23041 新光全球生技醫療基金(美元) 10.89000 10.95000 -0.06000 -0.54795 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.74000 10.81000 -0.07000 -0.64755 新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.05000 10.10000 -0.05000 -0.49505 新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.10000 10.15000 -0.05000 -0.49261 新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.10000 10.15000 -0.05000 -0.49261 新光全球債券基金(A累積)美元 11.08530 11.15660 -0.07130 -0.63908 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.96350 11.03870 -0.07520 -0.68124 新光全球債券基金(B配息)美元 10.41790 10.48500 -0.06710 -0.63996 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.29010 10.36060 -0.07050 -0.68046 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.77000 9.89000 -0.12000 -1.21335 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.90000 10.99000 -0.09000 -0.81893 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.80000 9.87000 -0.07000 -0.70922 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.35000 9.40000 -0.05000 -0.53191 新光吉星貨幣市場基金 15.51950 15.51930 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.75000 9.83000 -0.08000 -0.81384 新光多重資產基金(A累積)美元 8.62000 8.65000 -0.03000 -0.34682 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.10000 9.14000 -0.04000 -0.43764 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.70000 8.74000 -0.04000 -0.45767 新光亞洲精選基金-美金 21.01000 21.07000 -0.06000 -0.28477 新光亞洲精選基金-新台幣 21.54000 21.61000 -0.07000 -0.32392 新光店頭基金 23.55000 23.30000 0.25000 1.07296 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.62000 11.71000 -0.09000 -0.76857 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 11.14000 11.22000 -0.08000 -0.71301 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.54000 10.62000 -0.08000 -0.75330 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 10.08000 10.16000 -0.08000 -0.78740 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 42.09020 42.61750 -0.52730 -1.23729 新光特選內需收益ETF基金 21.10000 21.09000 0.01000 0.04742 新光創新科技基金 13.81000 13.67000 0.14000 1.02414 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.26590 10.28560 -0.01970 -0.19153 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.61210 10.63380 -0.02170 -0.20407 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.08930 10.10760 -0.01830 -0.18105 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.31250 9.32950 -0.01700 -0.18222 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.60200 9.62160 -0.01960 -0.20371 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.11500 9.13220 -0.01720 -0.18834 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.98480 41.06190 -0.07710 -0.18777 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 46.99420 47.71110 -0.71690 -1.50259 新光澳幣八年期保本基金 11.01000 11.02000 -0.01000 -0.09074 新光澳幣十年期保本基金 11.00000 11.00000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.49000 12.49000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.93150 10.95370 -0.02220 -0.20267 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.50210 9.52130 -0.01920 -0.20165 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.48830 9.50930 -0.02100 -0.22084 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.66980 10.69340 -0.02360 -0.22070 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.72200 10.74210 -0.02010 -0.18711 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.51820 9.53600 -0.01780 -0.18666 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.46620 9.48290 -0.01670 -0.17611 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.65020 10.66900 -0.01880 -0.17621 瑞銀全球創新趨勢基金 7.34000 7.35000 -0.01000 -0.13605 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.22000 10.31000 -0.09000 -0.87294 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.83540 10.82780 0.00760 0.07019 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.51670 9.51020 0.00650 0.06835 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.56590 10.55820 0.00770 0.07293 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.45940 9.45250 0.00690 0.07300 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.52200 9.51420 0.00780 0.08198 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.63940 10.63100 0.00840 0.07901 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.91930 14.91440 0.00490 0.03285 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.57500 8.57220 0.00280 0.03266 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 40.47690 40.36520 0.11170 0.27672 群益10年期以上金融債ETF基金 44.39030 44.95050 -0.56020 -1.24626 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 45.12200 45.56930 -0.44730 -0.98158 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 45.42360 46.02910 -0.60550 -1.31547 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 46.78970 47.43160 -0.64190 -1.35332 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 44.96360 45.55280 -0.58920 -1.29344 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 48.50110 49.10600 -0.60490 -1.23183 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 50.88610 51.18770 -0.30160 -0.58920 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 48.32030 48.94500 -0.62470 -1.27633 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.85450 10.91170 -0.05720 -0.52421 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 47.55100 48.35730 -0.80630 -1.66738 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.14720 40.08310 0.06410 0.15992 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.52160 11.52060 0.00100 0.00868 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.02620 9.99460 0.03160 0.31617 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 14.24970 14.38400 -0.13430 -0.93368 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.31620 10.37430 -0.05810 -0.56004 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.81000 10.88000 -0.07000 -0.64338 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.47140 12.53950 -0.06810 -0.54308 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.64940 11.66900 -0.01960 -0.16797 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.08000 11.10000 -0.02000 -0.18018 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.04220 11.10240 -0.06020 -0.54223 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.40950 9.42530 -0.01580 -0.16763 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.97000 8.99000 -0.02000 -0.22247 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.00950 10.06420 -0.05470 -0.54351 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.56490 8.57930 -0.01440 -0.16785 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.17000 9.19000 -0.02000 -0.21763 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.22000 9.27030 -0.05030 -0.54259 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.15400 8.16770 -0.01370 -0.16773 群益中小型股基金 46.95000 46.65000 0.30000 0.64309 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.90950 10.96740 -0.05790 -0.52793 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.81050 9.82540 -0.01490 -0.15165 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.31740 9.33760 -0.02020 -0.21633 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.20250 9.25130 -0.04880 -0.52749 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.27420 8.28680 -0.01260 -0.15205 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.85930 7.87630 -0.01700 -0.21584 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.61450 10.61070 0.00380 0.03581 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.67580 11.67170 0.00410 0.03513 群益中國高收益債券基金-美元 11.23810 11.23150 0.00660 0.05876 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.42710 10.42710 0.00000 0.00000 群益中國新機會基金N-人民幣 9.71000 9.83920 -0.12920 -1.31311 群益中國新機會基金N-美元 8.63650 8.71850 -0.08200 -0.94053 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.34000 9.43000 -0.09000 -0.95440 群益中國新機會基金-人民幣 8.61110 8.72570 -0.11460 -1.31336 群益中國新機會基金-美元 9.23390 9.32160 -0.08770 -0.94083 群益中國新機會基金-新臺幣 8.92000 9.01000 -0.09000 -0.99889 群益平衡王基金 20.50210 20.30490 0.19720 0.97119 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 9.96060 9.97930 -0.01870 -0.18739 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 10.00480 10.02990 -0.02510 -0.25025 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 9.96070 9.97930 -0.01860 -0.18639 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 10.00480 10.02990 -0.02510 -0.25025 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.96080 9.97940 -0.01860 -0.18638 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 10.00480 10.02990 -0.02510 -0.25025 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.98880 10.01370 -0.02490 -0.24866 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 9.95270 9.99390 -0.04120 -0.41225 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.99690 10.04460 -0.04770 -0.47488 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 9.95270 9.99390 -0.04120 -0.41225 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.99690 10.04460 -0.04770 -0.47488 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.95280 9.99390 -0.04110 -0.41125 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.99690 10.04460 -0.04770 -0.47488 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) 10.00100 10.04850 -0.04750 -0.47271 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 9.95620 9.98920 -0.03300 -0.33036 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 10.00030 10.03990 -0.03960 -0.39443 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 9.95620 9.98920 -0.03300 -0.33036 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 10.00030 10.03990 -0.03960 -0.39443 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 9.95610 9.98910 -0.03300 -0.33036 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 10.00030 10.03990 -0.03960 -0.39443 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 9.99630 10.03560 -0.03930 -0.39161 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.09000 9.19000 -0.10000 -1.08814 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.44000 6.51000 -0.07000 -1.07527 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.41660 12.62840 -0.21180 -1.67717 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.47900 11.63100 -0.15200 -1.30685 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.02000 11.17000 -0.15000 -1.34288 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.54800 10.72800 -0.18000 -1.67785 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.75050 9.87960 -0.12910 -1.30673 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.36000 9.49000 -0.13000 -1.36986 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.38150 10.55860 -0.17710 -1.67731 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.50180 10.53140 -0.02960 -0.28106 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.27410 10.30140 -0.02730 -0.26501 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.27000 10.31000 -0.04000 -0.38797 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.20210 9.22800 -0.02590 -0.28067 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.20350 9.22790 -0.02440 -0.26442 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.20000 9.23000 -0.03000 -0.32503 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.56280 10.59260 -0.02980 -0.28133 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.59670 10.62480 -0.02810 -0.26448 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.75000 10.79000 -0.04000 -0.37071 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.36460 9.39100 -0.02640 -0.28112 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.84750 9.87360 -0.02610 -0.26434 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.44530 11.48800 -0.04270 -0.37169 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.82910 7.85830 -0.02920 -0.37158 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.86120 10.87030 -0.00910 -0.08371 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.66060 10.66380 -0.00320 -0.03001 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.81050 10.82070 -0.01020 -0.09426 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.94880 9.95710 -0.00830 -0.08336 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.88860 9.89160 -0.00300 -0.03033 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.02820 10.03770 -0.00950 -0.09464 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.86130 10.87040 -0.00910 -0.08371 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.66050 10.66370 -0.00320 -0.03001 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.81040 10.82060 -0.01020 -0.09426 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.94890 9.95720 -0.00830 -0.08336 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.88850 9.89150 -0.00300 -0.03033 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.02820 10.03770 -0.00950 -0.09464 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.51650 9.65740 -0.14090 -1.45898 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.21000 11.38000 -0.17000 -1.49385 群益全球關鍵生技基金-美元 15.57100 15.80160 -0.23060 -1.45935 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.55000 15.79000 -0.24000 -1.51995 群益多利策略組合基金 11.99000 12.02000 -0.03000 -0.24958 群益多重收益組合基金 14.28000 14.32000 -0.04000 -0.27933 群益多重資產組合基金 15.52000 15.73000 -0.21000 -1.33503 群益安家基金 26.10460 26.00850 0.09610 0.36949 群益安穩貨幣市場基金 16.17100 16.17070 0.00030 0.00186 群益那斯達克生技基金 21.16000 20.91000 0.25000 1.19560 群益亞太中小基金 10.64000 10.72000 -0.08000 -0.74627 群益亞太新趨勢平衡基金 16.63000 16.72000 -0.09000 -0.53828 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.78980 10.82910 -0.03930 -0.36291 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.93220 7.96110 -0.02890 -0.36302 群益店頭市場基金 99.63000 99.42000 0.21000 0.21123 群益東方盛世基金 8.96000 9.06000 -0.10000 -1.10375 群益東協成長基金-人民幣 13.47820 13.57010 -0.09190 -0.67722 群益東協成長基金-美元 11.45910 11.49390 -0.03480 -0.30277 群益東協成長基金-新臺幣 11.47000 11.52000 -0.05000 -0.43403 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 12.11860 12.23660 -0.11800 -0.96432 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.19390 11.26960 -0.07570 -0.67172 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.63930 10.71710 -0.07780 -0.72594 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.83170 9.92740 -0.09570 -0.96400 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.08450 9.14580 -0.06130 -0.67025 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.63250 8.69560 -0.06310 -0.72565 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 11.00150 11.08180 -0.08030 -0.72461 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.62120 9.71490 -0.09370 -0.96450 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.24580 9.30820 -0.06240 -0.67038 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.64370 9.71420 -0.07050 -0.72574 群益長安基金 30.93000 30.78000 0.15000 0.48733 群益美國新創亮點基金N-美元 10.44290 10.50000 -0.05710 -0.54381 群益美國新創亮點基金-美元 15.79780 15.88410 -0.08630 -0.54331 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.44000 15.54000 -0.10000 -0.64350 群益真善美基金 15.96380 15.85740 0.10640 0.67098 群益馬拉松基金 123.32000 122.74000 0.58000 0.47254 群益深証中小板基金 12.47000 12.63000 -0.16000 -1.26683 群益創新科技基金 34.40000 34.24000 0.16000 0.46729 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.67450 10.82020 -0.14570 -1.34656 群益華夏盛世基金N-美元 9.51620 9.60990 -0.09370 -0.97504 群益華夏盛世基金N-新臺幣 10.04000 10.14000 -0.10000 -0.98619 群益華夏盛世基金-人民幣 11.62460 11.78330 -0.15870 -1.34682 群益華夏盛世基金-美元 10.49270 10.59590 -0.10320 -0.97396 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.52000 17.70000 -0.18000 -1.01695 群益奧斯卡基金 30.96000 30.82000 0.14000 0.45425 群益新興金鑽基金-美元 11.37350 11.43250 -0.05900 -0.51607 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.80000 8.85000 -0.05000 -0.56497 群益葛萊美基金 24.50000 24.30000 0.20000 0.82305 群益道瓊美國地產ETF基金 22.74000 22.98000 -0.24000 -1.04439 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.58000 7.60000 -0.02000 -0.26316 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.63000 14.55000 0.08000 0.54983 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.55990 11.68350 -0.12360 -1.05790 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.03880 11.11490 -0.07610 -0.68467 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.19030 11.27460 -0.08430 -0.74770 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 11.09670 11.21530 -0.11860 -1.05748 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.59620 10.66920 -0.07300 -0.68421 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.74150 10.82240 -0.08090 -0.74752 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.55980 11.68340 -0.12360 -1.05791 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.03920 11.11530 -0.07610 -0.68464 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) 9.87940 9.95390 -0.07450 -0.74845 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 11.09670 11.21540 -0.11870 -1.05837 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.59570 10.66870 -0.07300 -0.68424 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 9.96110 10.03620 -0.07510 -0.74829 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.06290 13.19480 -0.13190 -0.99964 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.78930 11.90980 -0.12050 -1.01177 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.86000 10.98000 -0.12000 -1.09290 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.65550 11.77660 -0.12110 -1.02831 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.63710 8.72430 -0.08720 -0.99951 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.91750 9.00870 -0.09120 -1.01235 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.22000 8.31000 -0.09000 -1.08303 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.38520 8.47230 -0.08710 -1.02806 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.26230 10.36730 -0.10500 -1.01280 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.86530 9.96620 -0.10090 -1.01242 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683 路博邁5G股票基金N累積(美元) 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 10.03000 10.07000 -0.04000 -0.39722 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 路博邁5G股票基金T累積(美元) 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 10.03000 10.07000 -0.04000 -0.39722 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.07000 9.07000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.21000 11.21000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.72000 10.75000 -0.03000 -0.27907 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.97000 11.00000 -0.03000 -0.27273 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.72000 10.75000 -0.03000 -0.27907 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.65000 10.68000 -0.03000 -0.28090 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.63000 10.66000 -0.03000 -0.28143 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.72000 10.75000 -0.03000 -0.27907 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.97000 11.00000 -0.03000 -0.27273 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.73000 10.75000 -0.02000 -0.18605 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.65000 10.68000 -0.03000 -0.28090 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.63000 10.66000 -0.03000 -0.28143 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 10.28010 10.33000 -0.04990 -0.48306 德信大發基金 31.50000 31.33000 0.17000 0.54261 德信中國精選成長基金 12.18000 12.20000 -0.02000 -0.16393 德信台灣主流中小基金 20.95000 20.76000 0.19000 0.91522 德信萬保貨幣市場基金 11.99370 11.99360 0.00010 0.00083 德信數位時代基金 34.55000 34.49000 0.06000 0.17396 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 11.06580 11.08310 -0.01730 -0.15609 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.92310 10.93880 -0.01570 -0.14353 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.72420 11.72400 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.44000 17.37000 0.07000 0.40299 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.72000 17.49000 0.23000 1.31504 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.92910 10.93430 -0.00520 -0.04756 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.62830 16.65420 -0.02590 -0.15552 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.25750 8.25630 0.00120 0.01453 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.12930 11.12060 0.00870 0.07823 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.21800 12.20760 0.01040 0.08519 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.14690 14.14490 0.00200 0.01414 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.94000 17.03000 -0.09000 -0.52848 摩根中小基金 23.01000 22.85000 0.16000 0.70022 摩根中國A股基金 15.87000 15.94000 -0.07000 -0.43915 摩根中國A股基金(美元) 12.31000 12.35000 -0.04000 -0.32389 摩根中國亮點基金 13.31000 13.42000 -0.11000 -0.81967 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.42090 11.45290 -0.03200 -0.27941 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.91230 12.94200 -0.02970 -0.22949 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.66930 9.69150 -0.02220 -0.22907 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.39770 13.43530 -0.03760 -0.27986 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.77680 15.81310 -0.03630 -0.22956 摩根台灣金磚基金-累積型 20.03000 19.96000 0.07000 0.35070 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.03000 19.96000 0.07000 0.35070 摩根台灣增長基金 51.19000 50.95000 0.24000 0.47105 摩根平衡基金 28.09000 28.07000 0.02000 0.07125 摩根全球α基金 18.49000 18.53000 -0.04000 -0.21587 摩根全球平衡基金 16.32960 16.42560 -0.09600 -0.58445 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.49650 9.50590 -0.00940 -0.09889 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.70320 10.71170 -0.00850 -0.07935 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.05770 10.06580 -0.00810 -0.08047 摩根多元入息成長基金-累積型 11.77000 11.78170 -0.01170 -0.09931 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.52680 10.53530 -0.00850 -0.08068 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.50820 10.50600 0.00220 0.02094 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.99400 13.99100 0.00300 0.02144 摩根亞洲基金 59.36000 59.65000 -0.29000 -0.48617 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.39090 8.38680 0.00410 0.04889 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.95420 9.94700 0.00720 0.07238 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.77810 8.77180 0.00630 0.07182 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.88370 12.87740 0.00630 0.04892 摩根東方內需機會基金 18.77000 18.87000 -0.10000 -0.52994 摩根東方科技基金 32.94000 33.34000 -0.40000 -1.19976 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.16000 9.15000 0.01000 0.10929 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.67000 11.67000 0.00000 0.00000 摩根金龍收成基金 22.71000 22.93000 -0.22000 -0.95944 摩根第一貨幣市場基金 15.14070 15.14050 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 14.19000 14.39000 -0.20000 -1.38985 摩根新金磚五國基金 12.49000 12.51000 -0.02000 -0.15987 摩根新絲路基金 9.27000 9.28000 -0.01000 -0.10776 摩根新興35基金 13.58000 13.62000 -0.04000 -0.29369 摩根新興日本基金 23.57000 23.68000 -0.11000 -0.46453 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.19390 7.19710 -0.00320 -0.04446 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.60770 9.61010 -0.00240 -0.02497 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.38240 9.38490 -0.00250 -0.02664 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.23900 11.24400 -0.00500 -0.04447 摩根新興科技基金 55.17000 54.85000 0.32000 0.58341 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.77180 8.79750 -0.02570 -0.29213 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.46590 9.48830 -0.02240 -0.23608 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.90620 8.92700 -0.02080 -0.23300 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.52330 10.55420 -0.03090 -0.29277 摩根龍揚基金 33.93000 34.26000 -0.33000 -0.96322 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-累積型 12.13000 12.14000 -0.01000 -0.08237 摩根總收益組合基金-月配息型 9.34510 9.34740 -0.00230 -0.02461 摩根總收益組合基金-累積型 11.60010 11.60290 -0.00280 -0.02413 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.81000 20.92000 -0.11000 -0.52581 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.62120 12.62110 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 11.48000 11.42000 0.06000 0.52539 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.90580 10.92950 -0.02370 -0.21684 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.58370 10.58420 -0.00050 -0.00472 聯邦中國龍基金 27.17000 27.11000 0.06000 0.22132 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.54510 12.53140 0.01370 0.10933 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.76290 11.75650 0.00640 0.05444 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.68820 10.68650 0.00170 0.01591 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.26940 10.25790 0.01150 0.11211 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.68190 9.67670 0.00520 0.05374 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.79030 8.78890 0.00140 0.01593 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.81810 9.80840 0.00970 0.09889 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.09560 10.09220 0.00340 0.03369 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.29620 9.28700 0.00920 0.09906 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.55500 9.55170 0.00330 0.03455 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.67250 11.71900 -0.04650 -0.39679 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.53550 11.58910 -0.05360 -0.46250 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.77770 10.83400 -0.05630 -0.51966 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.74580 10.78860 -0.04280 -0.39672 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.60560 10.65490 -0.04930 -0.46270 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.90790 9.95960 -0.05170 -0.51910 聯邦金鑽平衡基金 24.23380 24.18440 0.04940 0.20426 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.53540 9.60140 -0.06600 -0.68740 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.97130 10.04670 -0.07540 -0.75050 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.48200 9.54760 -0.06560 -0.68708 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.90270 9.97760 -0.07490 -0.75068 聯邦貨幣市場基金 13.23250 13.23230 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 13.60000 13.58000 0.02000 0.14728 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.81770 16.83430 -0.01660 -0.09861 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.88640 12.98470 -0.09830 -0.75704 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.57060 12.65150 -0.08090 -0.63945 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.94400 12.02150 -0.07750 -0.64468 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.47210 12.48820 -0.01610 -0.12892 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.71670 11.74080 -0.02410 -0.20527 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.58110 10.59450 -0.01340 -0.12648 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.77400 8.79200 -0.01800 -0.20473 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 37.50000 37.25000 0.25000 0.67114 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 19.36000 19.47000 -0.11000 -0.56497 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.85000 18.92000 -0.07000 -0.36998 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.62000 12.67000 -0.05000 -0.39463 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.45000 16.47000 -0.02000 -0.12143 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.96000 11.97000 -0.01000 -0.08354 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.81000 12.82000 -0.01000 -0.07800 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.93000 11.94000 -0.01000 -0.08375 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.58000 7.59000 -0.01000 -0.13175 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.47000 11.48000 -0.01000 -0.08711 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.27000 15.35000 -0.08000 -0.52117 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.01000 11.07000 -0.06000 -0.54201 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.70000 8.75000 -0.05000 -0.57143 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.52000 11.54000 -0.02000 -0.17331 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.40000 14.43000 -0.03000 -0.20790 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.32000 14.34000 -0.02000 -0.13947 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.34000 14.36000 -0.02000 -0.13928 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.17000 9.19000 -0.02000 -0.21763 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.99000 15.01000 -0.02000 -0.13324 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 21.07000 21.10000 -0.03000 -0.14218 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 19.11000 19.14000 -0.03000 -0.15674 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.19000 13.22000 -0.03000 -0.22693 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.83000 14.85000 -0.02000 -0.13468 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.81000 15.83000 -0.02000 -0.12634 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.77000 14.79000 -0.02000 -0.13523 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.76000 14.78000 -0.02000 -0.13532 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.61000 12.63000 -0.02000 -0.15835 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) 14.88000 14.90000 -0.02000 -0.13423 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.73000 12.75000 -0.02000 -0.15686 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.68000 8.69000 -0.01000 -0.11507 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.20000 13.22000 -0.02000 -0.15129 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.71000 19.74000 -0.03000 -0.15198 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.41000 18.44000 -0.03000 -0.16269 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.31000 11.33000 -0.02000 -0.17652 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.14000 13.16000 -0.02000 -0.15198 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.13000 14.15000 -0.02000 -0.14134 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.10000 13.12000 -0.02000 -0.15244 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.87000 7.89000 -0.02000 -0.25349 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.92000 12.94000 -0.02000 -0.15456 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.15000 14.14000 0.01000 0.07072 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.25000 14.24000 0.01000 0.07022 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 15.04490 15.04480 0.00010 0.00066 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.13790 11.16840 -0.03050 -0.27309 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.85590 13.88960 -0.03370 -0.24263 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.47420 7.49460 -0.02040 -0.27220 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.61000 10.64000 -0.03000 -0.28195 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.26000 14.29000 -0.03000 -0.20994 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.42000 14.45000 -0.03000 -0.20761 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31646 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.32430 10.37380 -0.04950 -0.47716 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.77770 10.83950 -0.06180 -0.57014 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.20470 10.22750 -0.02280 -0.22293 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.24410 10.27140 -0.02730 -0.26579 瀚亞中小型股基金 21.79000 21.59000 0.20000 0.92635 瀚亞中國A股基金-人民幣 13.17000 13.17000 0.00000 0.00000 瀚亞中國A股基金-新台幣 13.52000 13.48000 0.04000 0.29674 瀚亞巴西基金 5.79000 5.81000 -0.02000 -0.34423 瀚亞外銷基金 40.93000 40.75000 0.18000 0.44172 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.97930 10.03070 -0.05140 -0.51243 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.93040 9.99250 -0.06210 -0.62147 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.94020 9.96550 -0.02530 -0.25388 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.91450 9.94310 -0.02860 -0.28764 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.97620 10.02540 -0.04920 -0.49075 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.95890 10.01790 -0.05900 -0.58895 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.93390 9.95600 -0.02210 -0.22198 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.90790 9.93340 -0.02550 -0.25671 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.61210 11.64450 -0.03240 -0.27824 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 11.01950 11.01800 0.00150 0.01361 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.94130 12.94430 -0.00300 -0.02318 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.94620 10.92990 0.01630 0.14913 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.36480 7.38620 -0.02140 -0.28973 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.00310 8.00200 0.00110 0.01375 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.20270 8.20450 -0.00180 -0.02194 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.08650 7.07600 0.01050 0.14839 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.74280 8.74480 -0.00200 -0.02287 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.05740 9.08380 -0.02640 -0.29063 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.35840 9.35700 0.00140 0.01496 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.11270 9.11480 -0.00210 -0.02304 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 12.48000 12.48000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.69000 11.65000 0.04000 0.34335 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.50000 11.47000 0.03000 0.26155 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 11.04000 11.04000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.56000 10.52000 0.04000 0.38023 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.41000 10.43000 -0.02000 -0.19175 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.88000 9.94000 -0.06000 -0.60362 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.32000 9.38000 -0.06000 -0.63966 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.88000 9.94000 -0.06000 -0.60362 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 13.38000 13.44000 -0.06000 -0.44643 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.72000 10.76000 -0.04000 -0.37175 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.87000 11.88000 -0.01000 -0.08418 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.32000 10.28000 0.04000 0.38911 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.70000 14.66000 0.04000 0.27285 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.87000 8.87000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金B-美金 6.73000 6.71000 0.02000 0.29806 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.61000 8.59000 0.02000 0.23283 瀚亞亞太基礎建設基金 11.50000 11.49000 0.01000 0.08703 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.65930 12.71180 -0.05250 -0.41300 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 14.46380 14.55250 -0.08870 -0.60952 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.26950 11.27420 -0.00470 -0.04169 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 11.06700 11.07650 -0.00950 -0.08577 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 12.83170 12.81580 0.01590 0.12407 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.07920 9.11450 -0.03530 -0.38729 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.76220 9.82210 -0.05990 -0.60985 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.89460 8.89830 -0.00370 -0.04158 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.72420 8.73170 -0.00750 -0.08589 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.31710 9.30500 0.01210 0.13004 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 15.03920 15.05770 -0.01850 -0.12286 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.82500 10.87310 -0.04810 -0.44238 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.29020 10.29680 -0.00660 -0.06410 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.67850 12.69410 -0.01560 -0.12289 瀚亞非洲基金-南非幣 10.35000 10.41000 -0.06000 -0.57637 瀚亞非洲基金-新臺幣 18.61000 18.62000 -0.01000 -0.05371 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.63450 13.63430 0.00020 0.00147 瀚亞美國高科技基金 29.50000 29.74000 -0.24000 -0.80699 瀚亞高科技基金 61.61000 60.75000 0.86000 1.41564 瀚亞理財通基金 26.75000 26.71000 0.04000 0.14976 瀚亞菁華基金 22.33000 22.17000 0.16000 0.72170 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 14.28370 14.27690 0.00680 0.04763 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.31670 9.31230 0.00440 0.04725 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 11.27080 11.33610 -0.06530 -0.57604 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.82690 11.91710 -0.09020 -0.75690 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 10.27580 10.30220 -0.02640 -0.25626 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.71450 10.71370 0.00080 0.00747 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.32730 8.37560 -0.04830 -0.57668 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.20560 8.26840 -0.06280 -0.75952 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.72230 8.73820 -0.01590 -0.18196 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.23570 8.25680 -0.02110 -0.25555 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.07550 8.07500 0.00050 0.00619 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 14.24960 14.26980 -0.02020 -0.14156 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.85420 10.90790 -0.05370 -0.49230 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.97230 9.98280 -0.01050 -0.10518 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.59000 11.60640 -0.01640 -0.14130 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.35760 10.40860 -0.05100 -0.48998 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.07080 10.08510 -0.01430 -0.14179 瀚亞歐洲基金 10.62000 10.48000 0.14000 1.33588 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