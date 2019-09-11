〈群益期貨〉商品貨幣由弱轉強有機會嗎？

代表商品貨幣的澳幣、紐幣及加幣最近出現轉強的態勢，只是一時的反彈，還是出現轉機？

商品貨幣澳幣近一年半來深受中美貿易戰的波及，再加上澳洲也是 * 五眼聯盟之一，當美國對中國發動關稅戰、科技戰，只要是跟著美國站在同一邊，就遭受中國無情的打擊，深受其害；若說墨西哥是中美貿易戰最大的受惠者，那澳洲恐怕就名列受害者名單前茅，這也使得澳幣走勢偏弱。

不過最近峰迴路轉，作為備轉能源的天然氣從低檔強彈；全球最大的鎳礦出口國印尼將在今年十二月底恢復鎳礦出口禁令，鎳礦期貨價格創了五年新高；除了鎳之外，印尼也研究加快出台鋁土礦出口禁令。

有色金屬價格的上漲，再加上美中十月即將展開第十三輪的談判，在九月先進行副部長級談判；在此之前也傳出中國將購買美國農產品以換取加徵關稅的延期，使商品貨幣澳幣相對各主要貨幣出現轉強的態勢。

油品市場方面，由於伊朗不遵守 2015 年核協議，法國居間協調卻無法令各方滿意，恐怕會對 OPEC 成員國之間的合作帶來裂痕。

8 月 OPEC 出現今年度首見的增產，但 OPEC 仍釋出延續減產政策的消息，隨後俄羅斯表達願配合減產；加上最新沙特阿美公司 (Saudi Aramco) 年內將在沙國 IPO 上市 1%，明年再上市 1%，最終目標 5%，沙特阿美 IPO 意謂著沙烏地阿拉伯將更希望油價維持在高位，而不是低位，有助於支撐油價走高，加幣也應勢而起。

從外匯市場結構的轉變，似乎就可以嗅出原物料蠢動的端倪。

此外，聯準會降息的其中一個目的是刺激通膨，且近日川普又強調蓋美墨高牆一事；而大陸國務院總理李克強召開國務院常務會議，確定加快地方政府專項債發行，有效帶動投資支持擴大內需。

第四季不妨可多關注原物料及商品貨幣，或許會有強勢反彈機會。

註：五眼聯盟（Five Eyes, FVEY），一個語言以英文為主要國家的情報聯盟。

在英美協定之下組成的國際情報分享團體，成員包括英國、美國、加拿大、澳洲、和紐西蘭五國。

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