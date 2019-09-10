宏捷科7月純益3800萬 累計前7月EPS 0.87元

砷化鎵廠宏捷科 (8086-TW) 今 (10) 日應主管機關要求，公布 7 月自結，稅後純益 3800 萬元，年增 138%，每股純益 0.27 元，累計前 7 個月每股純益 0.87 元。

宏捷科 7 月自結合併營收 1.96 億元，月增 14.7%、年增 9%，稅後純益 3800 萬元，年增 138%，每股純益 0.27 元；第 2 季合併營收 4.51 億元，年減 24.39%，稅後純益 6483 萬元，每股純益 0.46 元，累計前 7 個月每股純益 0.87 元。

宏捷科近年積極開發自有射頻元件、VSCEL 技術，法人表示，在中國去美化效應逐漸發酵，加上隨著 5G、WiFi 6 技術發展，預期宏捷科 PA 接單狀況將持續升溫，VSCEL 元件也會因手機朝多鏡頭搭載 TOF 趨勢發展，需求可望明顯增溫，且新建二廠將於明年第 1 季完工，預期產能將可擴增至 1.5 萬片。

展望下半年，法人表示，預期在亞洲客戶需求帶動下，本季手機功率放大器 PA 出貨量將持續成長，加上 VCSEL 動能持續、新廠房也即將完工，有助整體訂單動能加溫，產能利用率將持續提升，推升下半年營運表現。

宏捷科 8 月合併營收創 39 個月以來單月新高，達 2.32 億元，月增 18.28%、年增 76.61%，累計今年前 8 月合併營收 11..89 億元，年減 13.26%。