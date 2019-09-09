中國人行今年三度降準 瑞銀：明年將再降準100個基點

為減緩美中貿易可能對中國經濟成長的衝擊，中國人民銀行日前宣布 16 日起降準，瑞銀認為，人行今、明年可能分別再降準 50、100 個基點，如果聯準會繼續降息，人行可能順勢下調 MLF(中期借貸便利)10 到 15 個基點，但不至於放寬房地產限制。

中國人行日前宣布 16 日起全面下調金融機構存款準備金率 50 個基點，這是人行今年以來第 3 次降準，此外，人行也額外對僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行定向下調存款準備金率 1 個百分點。

瑞銀亞洲經濟研究主管與首席中國經濟學家汪濤認為，美中貿易戰讓中國經濟面臨下行風險，人行降準舉措並不令人意外，只是時間點比市場預期來得早，預估本次降準可望讓銀行每年降約 150 億元，有助降低實體經濟的融資成本。

汪濤表示，本次全面降准等同官方釋出明確清晰的寬鬆信號，特別是本次降准所釋放的資金不會置換到期 MLF，預計人行今年將繼續降準 50 個基點，明年再降準 100 個基點。

但汪濤認為，中國央行應不會降低基準貸款利率，但如果聯準會繼續降息，預估人行可能順勢下調 MLF 利率 10 到 15 個基點，預期流動性投放增加與貨幣信貸放鬆會有助於支撐今、明兩年整體信貸增速反彈至 11% 以上。

對於今、明兩年中國 GDP 成長預期，瑞銀認為今、明兩年 GDP 成長維持 6%、5.5% 不變，在基準情形下預計美中雙方難以達成貿易協定，但貿易摩擦也不至於進一步升級。