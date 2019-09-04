外資今日由賣轉買 期現貨同步作多 大買中環近2萬張

台股指數今 (4) 日大漲 99.1 點，終場收 10657.31 點，成功站回 10600 點，三大法人除投信外，外資、自營商皆站在買方，合計買超 82.65 億元，外資今日從賣轉買，且期現貨同步作多，但因貿易戰尚未明朗，仍大買富邦 VIX 避險，買超達 2.5 萬張，而今日漲停的中環，則受外資青睞，買超達 1.9 萬張。

三大法人今合計買超 82.65 億元，其中外資由賣轉買，買超達 55.85 億元，投信賣超 1.69 億元，自營商買超 28.48 億元。

外資買超前 10 名個股：富邦 VIX 獲買超 25497 張、元大滬深 300 正 2 獲買超 21157 張、中環 19458 張、欣興 17401 張、聯電 9254 張，其餘依序為元大台灣 50、南亞科、群創、南茂、燿華。

外資賣超前 10 名個股：元大 S＆P 原油正 2 遭賣 40654 張、大同 7776 張、中鋼 6348 張、金像電 4952 張、臺企銀 4013 張，其餘依序為彩晶、玉山金、全台、英業達、技嘉。

投信買超前 10 名個股：華通獲買超 2910 張、旺宏 516 張、中信金 492 張，其餘依序為允強、宇隆、萬海、旺矽、昇陽半導體、台積電、大江，賣超前 10 名個股：光磊遭賣 3000 張、金像電 2811 張、光寶科 980 張，其餘依序為健策、世芯 - KY、台郡、緯軟、廣達、元大寶滬深、宏普。

自營商買超前 10 名個股：長榮航獲買超 3561 張、日月光投控 2909 張、鴻海 2070 張，其餘依序為新光金、旺宏、群創、台積電、中信金、中鋼、開發金，賣超前 10 名個股：中環遭賣 1508 張、定穎 460 張、光寶科 277 張，其餘依序為美律、潤泰新、大成鋼、世紀鋼、緯創、國喬、神基。

法人指出，台股今日大漲，但量能未能放大，顯現追價意願不足，短期恐仍受季線反壓，持續在狹幅震盪。