AI抓違停、大數據揪黑數 科技治理打造智慧城市

《財訊》報導指出，IBM 在 2008 年提出智慧星球（Smart Plant）計畫，並在全球各城市提案推動智慧城市建設，點燃了大家對智慧城市烏托邦的想像。經過 10 年來的反覆驗證，發現智慧城市的進化是有機的，在於以「科技治理」解決城市的長久不易解決的困境，藉以提升作業的效率。

《財訊》報導，隨著科技的創新應用愈來愈廣，近年最熱門的「科技執法」，可以 24 小時監控，大幅降低員警值勤站崗的負擔，提升道路安全係數。

新北市政府善用「高風險家庭整合型安全網」積累的大數據，重新分配社會福利資源，找出隱藏在都會區高風險家庭的黑數；高雄市的防疫地理資訊系統，則成為市府跨局處與民間資源動員的基礎，這些都是「科技治理」實踐的最佳範例。

財訊指出，過去維護道路安全的取締或裁罰，除了需要精準數據的雷達測速，幾乎仰賴大量的警力，也就是大家戲言的警察「鷹眼」；隨著攝影機數位化，人工智慧的導入，許多交通執法都可以直接交付給 24 小時不間斷的科技裝置，直接辨識並裁罰開單。

像這樣的「科技執法」，有效緩解員警傳統站崗的負擔，交通部在今年初就核撥 4600 萬元給縣市政府推動，目前已有 10 個縣市參與。

以目前最積極的桃園市為例，就在桃園、中壢與內壢火車站建置「AI 違停偵測系統」，監控公車與計程車停靠專區的違停車輛，在 LED 警示看板顯示後未駛離，就會從後台出單裁罰，試辦期間竟然就已經將內壢火車站民眾檢舉違停件數從每月 110 件降至 5 件，警方舉發件數也由 20 件降到 2 件，警方出勤次數從 13 次降到 3 次，初期的效益相當顯著。

不只用在交通，科技力也能運用在高風險家庭的控管上，新北市建立一個包含社會局、教育局、衛生局、勞工局、民政局、警察局及原民局的整合型平台，各局處將所有高風險的個案都彙整進來，瞬間個案量推升五倍之多，這些過去隱藏在各局處，未被社福單位關注但已經顯露危機的黑數，一一浮上檯面。

新北社會局長張錦麗指出，曾有一位母親焦急地到警局報案，孩子失蹤近月，警政人員在登錄高風險整合平台後，發現教育局也留下孩子就學中輟的紀錄，警察到府探問，察覺有異，總覺得家人不願警員接近某扇門，便協調社工訪談家庭成員，從哥哥口中才得知，弟弟根本是被囚禁在家，才由警方破門救出孩子。

新北市累積了多達 147 萬筆的高風險家庭數據，透過大數據的梳理與分析，繪製出「新北市高風險家庭熱點圖」及找出造成家庭危機重複發生且容易惡化的指標，並將個案分別以紅、黃、綠燈顯示，讓使用者能快速判斷個案目前的狀態，立即調整社工與警政介入的密度與速度。