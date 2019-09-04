非洲豬瘟疫情未見趨緩 手提行李檢查擬擴及全亞洲

非洲豬瘟疫情嚴峻，中央災害應變中心今 (4) 日表示，截至目前共 12 國或地區手提行李全面檢查，將研議擴及全亞洲入境旅客；另外，因中秋節將至，查獲多位民眾攜帶含肉月餅回國，提醒民眾小心觸法，將重罰 20 萬元。

應變中心表示，截至 8 月底止，中國已爆發非洲豬瘟 159 例，蒙古 11 例，越南 6083 例，柬埔寨 13 例，寮國 94 例及北韓 1 例。

此外，截至今日，於邊境查獲中國及越南豬肉製品，檢出非洲豬瘟病毒核酸者各有 113 例及 21 例，其中 8 月的檢出率仍高達 13.7% 及 28.9%，顯見疫情並未趨緩，疾病傳入風險極高。

應變中心表示，為阻絕疫病藉由入境旅客違規攜帶肉品入侵，各機場港口旅客託運行李由關務署全面以 X 光機檢查；手提行李部分，高風險地區航班旅客，包括中、港、澳、越、柬、緬、寮、泰、南北韓、俄、菲等 12 國或地區，均以 X 光機全面檢查，防檢局檢疫犬也全面投入檢查工作。

應變中心指揮官暨農委會主委陳吉仲指出，雖然泰國、韓國、菲律賓還不是世界動物衛生組織（OIE）公布的非洲豬瘟疫區國家，但考量風險高，所以還是納入手提行李全檢疫，目前也正研議擴大至全亞洲抵台班機旅客手提行李全檢疫。

陳吉仲提醒，旅客千萬不要攜帶含肉製品的月餅入境，若是來自非洲豬瘟疫區豬肉的月餅，將重罰新台幣 20 萬元起，不要以身試法。