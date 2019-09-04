統一越南廠水產飼料取得當地第一品牌 並往馬來西亞、印度擴展

統一 (1216-TW) 轉投資統一越南公司在當地經營已長達 20 年，水產飼料取得當地第一品牌，占統一越南公司營收比重 70%，越南統一公司總經理陳易伸指出，水產飼料仍為越南廠最大宗產品，產品將放眼整個中南半島市場。同時，越南統一公司的水產飼料，已由越南銷往馬來西亞、印度等市場。

去年統一越南公司營收約 122 億元，對統一獲利貢獻為 9.45 億元，雖然受到蝦病影響，統一越南今年營運上將調整成利基型蝦飼料及養殖魚飼料，今年統一越南業績將維持雙位數成長，且水產飼料仍占營運重要比重。

統一越南公司去年營收 122 億元，產品營收比重上，水產飼料占營收 70%，畜產飼料 15%，麵粉 15%，其中麵粉產品除提供統一越南生產速食麵，並攻向當地烘焙業市場所需。

目前，統一越南在越南設立有平陽、前江、廣南三個飼料廠、1 個蝦苗場設立在寧順。

統一越南總經理陳易伸指出，統一越南擁有集團對原料共購的優勢與高超的研發能力等協助，高性價比產品在市場上僅是標配，提升養殖端客戶的產出率才是關鍵，近年來推出的益生菌、乳酸菌等動保產品，即是改善養殖環境、提升魚蝦體內的消化系統；收成時，最終回饋到魚蝦的高存活率或是低換肉率。

同時，統一越南麵粉事業部分，多元麥種的研磨運用，提供不同消費者的使用選擇，滿足所需，且提升產品競爭力；並於廠區建置，號稱越南最大的烘焙教室，不定期召開烘焙研習課程，引入日本、台灣、馬來西亞等知名烘焙師傅，提供跨界交流，運用軟性的服務提供，並連結自家產品，提升品牌形象。