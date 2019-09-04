強檔大片陪你過中秋 LiTV隨選影片5折優惠再延長

LiTV 線上影視 8 月中推出《隨選影片一年 888》成功抓住暑期的尾巴，優惠方案直接下殺了 5 折，創造佳績。由於反應熱烈，LiTV 宣布將延長優惠期限，另外，原月租型會員，也可申請轉為年租享受同樣優惠。

LiTV 表示，中秋節也推出連假必追、必看的精彩強檔大片，並且免去了廣告等待時間。董事長錢大衛指出，LiTV 一直推動支持正版打擊盜版運動，所以對自家品牌要求更嚴格，絕對要求影音的超高畫質，播放順暢不卡頓，及內容豐富多元，這次的優惠活動更是希望消費者能花一點小錢，進而體驗合法正版的影音。

LiTV 優質內容齊發，電影部分，主打好萊塢硬漢巨星－傑瑞德巴特勒主演的《黑夜看守人》，是根據歷史知名懸案改編，並由《鋼鐵英雄》億萬製片重金打造驚悚懸疑新經典。還有以大賣電影《下一站說愛你》成為愛情男神的帝拉傑翁普亞潘相隔 10 年後，又接下的大銀幕新作《一池到底》，為了活下去不得不和進入水池的巨型野獸─鱷魚對抗。以及被美國《好萊塢報導》讚嘆：「無與倫比的視覺饗宴！」的《上流世界》，為《絕美之城》奧斯卡名導新片《上流世界》豪擲 6.3 億元拍攝的電影，保證大開眼界。

戲劇除首推口碑爆棚的古裝懸疑劇《長安十二時辰》、古裝奇幻劇《九州縹緲錄》、韓國浪漫愛情喜劇《打怪羅曼史》及韓國翻拍美劇坎城影后全度妍主演的《傲骨賢妻》。還有最新上架的《鳳弈》，為古裝傳奇劇，主要講述東梁年間，女主葉凝芝慘遭長公主陷害後，被謀士魏廣所救，最終成長為一代賢妃，回歸民間收穫真摯無悔的唯美愛情故事。

動漫部分， LiTV 的中秋強檔更是上架《哆啦 A 夢》劇場版系列作品，包括去年大獲好評的《大雄的金銀島》、重製版《哆啦 A 夢新 · 大雄的日本誕生》、3D 感人作《STAND BY ME 哆啦 A 夢》等精彩之作帶給孩子們歡樂，也讓大人回味童年。