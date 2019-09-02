台灣金董總分別由呂桔誠、魏江霖接掌 獨董陳錦稷意外未獲續聘

台灣金控今 (2) 日舉行金控董事長與總經理選任程序，金控董座由呂桔誠續任、總經理則由台銀證券魏江霖接任，值得注意的是，先前緊盯台銀備抵呆帳屢次發難的獨立董事陳錦稷，則因任期屆滿，改由台北大學法律系教授張心悌接任，是唯一未獲續聘的獨董。

台灣金董事會任期 8 月屆滿，金控、銀行董事長由呂桔誠續任，金控總經理詹庭禎則表明無意續任，總座遺缺改由台銀證券董座魏江霖接掌，台銀證券董座則由總經理江士田代理。

值得注意的是，三名獨董中包括中山大學財管系教授陳妙玲、淡江大學產經系教授蔡明芳仍獲聘續任獨董，先前因台銀備抵呆帳提列屢次開砲的獨董陳錦稷則確定不續任。

陳錦稷現職為中信金融管理學院系主任，今年 3 月因質疑台銀自去年起，大舉備抵呆帳提列，質疑銀行授信品質是否有惡化跡象，抨擊銀行恐透過提列備抵呆帳涉嫌操縱損益，意外掀開台銀茶壺內風暴。

對於陳錦稷先前頻頻透過臉書砲轟銀行，台銀雖在第一時間緊急澄清說明，但卻衍生出獨董槓上台灣金、銀董座呂桔誠事件，如今董事會改選，名單變化不大，而三名獨董中僅陳錦稷未獲續聘，不免令人聯想是否與年初的「備抵呆帳事件」有關。

值得注意的是，台灣金原本共 15 席一般董事，但上屆董事會席次僅派任 14 席董事，因此本屆董事會特別將兆豐金董事、台銀總經理邱月琴調回台銀娘家，擔任金控董事。