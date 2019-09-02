〈大洋法說〉中和舊廠開發案明年取得建照 湖南廠土地考慮處分

大洋 (1321-TW) 今 (2) 日舉辦法說會，除本業營運外，法人也關注資產開發進度，總經理陳欽明表示，中和舊廠開發案持續進行，預計明年取得建照；中壢廠開發則將等待當地政府主導，將效益最大化；至於位於中國的湖南廠，也有考慮處分計畫。

陳欽明表示，中和舊廠開發案持續推行，其中，重劃公設工程施作中，預計年底完工，完工後將與市府進行點交與土地驗收，預計明年取得建照，建地開發部分，已與冠德建設簽訂合建契約，正於市府進行都市設計審議階段。

大洋中和舊廠土地開發案原土地面積為 1 萬 5740 坪，扣除 40% 的捐地面積，實際開發面積為 9916 坪，其中 20% 將為住宅使用，目前規劃中小坪數的 2-4 房住宅，預計 3 至 4 年後才會啟動預售。

除中和舊廠資產外，大洋仍有許多土地資產。陳欽明指出，目前桃園新屋土地一半為廠房、另一半為空地，為未來可能的擴建或遷廠計畫保留彈性，雖不排斥承租，但並不會主動尋找租戶；位於高雄前鎮 3700 坪土地，則已將相對閒置的 1800 坪出租；中壢廠開發則將等待當地政府主導，才能將效益最大化。

大洋目前在中國湖南也有廠房，陳欽明表示，湖南廠占地 2 萬坪，過去以內銷為主，但因銷售不見成長，轉而出租當地物流公司，目前有持續考慮處分計畫，主要顧慮當地法規及金流回收；至於惠州廠仍在生產營運中。