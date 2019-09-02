〈郭台銘參選總統〉看經濟成長、產業升級「不能沉溺在轉單效應中」 向蔡英文下戰帖

鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘今 (2) 透過辦公室指出，台灣上半年經濟成長率雖然居亞洲四小龍之首，但主要是企業對於貿易戰的應變措施，政府不能當成是產業升級、繼續沉溺再轉單效應之中，而忽略產業轉型的危機，他也向總統蔡英文下戰帖，對產業結構和台灣的未來進行辯論。

蔡英文競選發言人阮昭雄昨 (1) 日指出，郭台銘所稱要跟上世界潮流，像是智慧科技、提升產業，「都是蔡總統這幾年在做的事」、台灣的經濟在美中貿易戰的架構下，第二季經濟成長率是亞洲四小龍之首等，就是很好的證明。

對此，郭台銘辦公室今日下午也發聲明指出，上半年台灣經濟成長居四小龍之冠的原因，主要因素在於資本形成和出口，而實質出口成長成因是靠台幣貶值、轉單效應、出口品降價而來。

其中轉單效應部分，郭辦認為，原本從中國出口到美國的訂單，轉成在台灣既有工廠生產，這是企業對於貿易戰的應變措施，和產業結構升級完全是兩碼事，不能當成是產業升級。

郭辦強調，在美中貿易戰升溫的情況下，台灣產業受到很大的衝擊，上半年的出口數字已經下跌 3.4%，這是警訊，不能繼續沈溺在轉單效應，忽略產業轉型的危機，國家領導人必須能為台灣找出路，對此，郭台銘表示，願意和蔡英文總統，對產業結構和台灣的未來進行辯論。