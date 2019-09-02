〈理財〉利率環境欲振乏力 分紅保單具「鎖利」優勢

美中貿易戰邊打邊談仍有很高不確定，加上美國聯準會降息，2019 年下半年市場不平靜，麥克瘋管顧公司執行長黃正霆建議，未來市場風險升溫，進入下一個 10 年景氣週期循環，經濟將先下後上，進入長期零利率時代，建議布局分紅保單，因為具有預定利率的「鎖利」優勢，尤其是英式分紅保單，有機會擺脫低利環境下收益無法提升的窘境。

黃正霆表示，美國聯準會自從 2015 年底啟動升息後，9 次升息讓金融市場的壓力倍增，是造成經濟趨緩與股市修正的主因，加上這一波的美中貿易戰已升級為「世紀冷戰」，兩國大老互不低頭，這場貿易戰還有得打，對於未來的經濟局勢更為不利。

不過，黃正霆認為，美國總統大選落在 2020 年 11 月，川普為了爭取連任，會努力將經濟維持在一定水平，在此之前，現階段正是民眾努力搬錢，把資產移往更安全、更有安穩收益的金融商品移動的好時機，而具有同傳統型保單特質又能兼具投資功能的分紅保單，具有預定利率的「鎖利」優勢，保戶又有機會分享投資收益的紅利，屬於進可攻、退可守，因此目前正當道。

回顧金融海嘯以來，除了美國有明顯的升息動作，歐洲與日本維持長期低利率已久，甚至有些國家已邁向負利率，因此，國際資金很明顯地擁抱相對高利差的美元資產。公勝保經戰略長李正偉指出，台灣的利率扣除通貨膨脹率後實質負利率的時代已久，經濟下行的陰霾揮之不去，建議民眾更是要提早佈局具有美元資產優勢，又能兼顧壽險保障需求與投資收益彈性的美元保單。

公勝保經表示，保誠人壽有張「六代勝外幣終身壽險」為例，就是一張英式分紅保單，瞄準台灣社會目前高齡化社會的保險與保障需求，擁有 2.25% 的預定利率，同時也有機會透過股債投資布局創造收益，再透過分紅設計，透過保單長期分紅增額，逐年累積壽險保障，可以同時滿足國人的家庭保障、退休規劃、以至高淨值人士的財富傳承等不同階段與不同層次的保險需求。

李正偉提醒，現階段市場波動加大，民眾更要居高思危，將資產往更安全的金融商品靠攏，美元分紅保單既能兼顧擁抱強勢美元，及享有固定預定利率、彈性分紅空間、增加保障額度的特色，是降息環境下的理財首選。