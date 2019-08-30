艾美特今年底揮軍東南亞 目標2022年獲利重返高峰

小家電廠艾美特 - KY(1626-TW) 受惠調整工廠效率、降低成本，上半年成功轉虧為盈，展望後市，新任總經理林永昌表示，除中國、東北亞及歐美市場需求持穩，今年底將揮軍東南亞，對營運有信心，法人估，2021 年東南亞市場可望開始貢獻營收，整體獲利 2022 年可望重返 2013 年高峰。

艾美特第 2 季營收占比方面，中國占 53%、東北亞占 33% 及歐美占 14%，林永昌指出，今年底將進軍東南亞市場，首先開發馬來西亞，初期以 OEM 及 ODM 電扇為主，已鎖定幾個客戶，預計 2021 年東南亞營收可占整體 10%。

艾美特在中國有 2 個廠房，分別為深圳及九江，其中，深圳廠以外銷降低成本、減少庫存為主，九江廠則是內銷提升稼動率。

產品方面，林永昌估，今年電風扇及電暖器總產量約 1400 萬台，其中，風扇約 1100 萬台、電腦器 300 萬台，且今年新增許多創新產品，包括移動地暖氣、暖腳寶及電暖器等，更首度砸重金找女星賈靜雯代言，為後續營運添成長動能。

艾美特第 2 季稅後純益 2.54 億元，季增 490%，年增 452%，每股純益 2.09 元；上半年稅後純益 2.98 億元，相較去年虧損 847 萬元虧轉盈，每股純益 2.45 元。