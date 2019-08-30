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BitTorrent 宣布旗下區塊鏈直播平台「BLive」即將上線內測

※來源：區塊客

波場 TRON 創辦人孫宇晨今（29）午發表微博貼文稱，為打造 BitTorrent 完整生態鏈，將在今年第三季度在全球上線內測旗下區塊鏈直播平台 BitTorrent Live，又稱 BLive。

作為基於 BitTorrent 生態開發的實時視訊直播平台，BLive 將傳統音視頻直播和區塊鏈前沿技術相結合，並採用打賞機制，允許用戶利用加密貨幣 BTT 向直播主發送獎勵。

功能方面，BLive 擁有實時視訊直播功能、實時通訊 IM（Instant Messaging）系統，以及基於 BTT 等多種加密貨幣的充值提現功能。

BitTorrent 官方公告指出，BLive 的支付手段將包括：銀行卡直接進行交易、第三方支付平台 PayPal、Google Wallet、Android Pay、Apple Pay、微信、支付寶與比特幣、BTT 等多元化的支付提現手段，而 BLive 上線將分成 3 大階段：

第一階段：Alpha 版，定向邀請用戶進行內測。完成帳號體系、用戶關係、支付體系、 打賞體系、即時通訊模塊等底層體系搭建，計劃 2019 年第三季度季度完成。

第二階段：Beta 版，進行全網公測。上線主網測試，同期上線 Android、 Apple 應用程式商店，發布直播功能，計劃 2019 年第四季度完成。

第三階段：推出 BLive 正式商業版第一版。進行大規模海外市場推廣，建立海外分公司，同時招募、培訓直播主，完善社區生態建設。考慮當地基礎設施比較落後地區，將投放一些線下充值代售點，並在當地開展區塊鏈方面的教育培訓，降低用戶使用門檻。計劃 2020 年第一季度完成。

區塊客今年稍早報導，BLive 是一個基於「影片分享」的社交媒體平台，類似於 Snapchat 和 TikTok，允許用戶創建內容並通過移動設備與親友實時聯繫。據了解，該平台旨在創建全新的「內容體驗」，用戶只要連結網路，即可隨時隨地透過平台開啟直播，而觀眾也能即時回應及點讚，還可以依據個人興趣搜索喜好的直播主題。

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『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/

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