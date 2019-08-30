波場 TRON 創辦人孫宇晨今（29）午發表微博貼文稱，為打造 BitTorrent 完整生態鏈，將在今年第三季度在全球上線內測旗下區塊鏈直播平台 BitTorrent Live，又稱 BLive。

作為基於 BitTorrent 生態開發的實時視訊直播平台，BLive 將傳統音視頻直播和區塊鏈前沿技術相結合，並採用打賞機制，允許用戶利用加密貨幣 BTT 向直播主發送獎勵。

功能方面，BLive 擁有實時視訊直播功能、實時通訊 IM（Instant Messaging）系統，以及基於 BTT 等多種加密貨幣的充值提現功能。

BitTorrent 官方公告指出，BLive 的支付手段將包括：銀行卡直接進行交易、第三方支付平台 PayPal、Google Wallet、Android Pay、Apple Pay、微信、支付寶與比特幣、BTT 等多元化的支付提現手段，而 BLive 上線將分成 3 大階段：

第一階段：Alpha 版，定向邀請用戶進行內測。完成帳號體系、用戶關係、支付體系、 打賞體系、即時通訊模塊等底層體系搭建，計劃 2019 年第三季度季度完成。

第二階段：Beta 版，進行全網公測。上線主網測試，同期上線 Android、 Apple 應用程式商店，發布直播功能，計劃 2019 年第四季度完成。

第三階段：推出 BLive 正式商業版第一版。進行大規模海外市場推廣，建立海外分公司，同時招募、培訓直播主，完善社區生態建設。考慮當地基礎設施比較落後地區，將投放一些線下充值代售點，並在當地開展區塊鏈方面的教育培訓，降低用戶使用門檻。計劃 2020 年第一季度完成。

區塊客今年稍早報導，BLive 是一個基於「影片分享」的社交媒體平台，類似於 Snapchat 和 TikTok，允許用戶創建內容並通過移動設備與親友實時聯繫。據了解，該平台旨在創建全新的「內容體驗」，用戶只要連結網路，即可隨時隨地透過平台開啟直播，而觀眾也能即時回應及點讚，還可以依據個人興趣搜索喜好的直播主題。

這篇文章 BitTorrent 宣布旗下區塊鏈直播平台「BLive」即將上線內測 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』