【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美股收盤上拉 200 點，帶動今日台股開盤上漲，不過受到市場觀望長短天期美債殖利率曲線倒掛對於經濟前景之影響，及中美貿易談判是否續談影響帶動下，導致台股盤中一度翻黑，惟尾盤受到資金湧入權值股拉抬下，帶動台股仍維持小幅度上漲，終場台股上漲 0.27%。

《國際金融市場焦點分析》

受到美國於昨日宣佈 9 月 1 日起將分批對 3,000 億美元中國輸美商品加徵關稅 15％，加上中國雖推行 LPR 意圖讓房貸利率下滑，不過在目前中國央行仍無意，進一步擴展寬鬆政策之下，導致市場信心略微鬆動，帶動上證指數及 A50 指數於今日早盤走跌，惟午盤受到白酒類股、銀行類股及中國聯通拉抬下，跌幅較早盤略為收斂，使得整體陸股呈現震盪走勢。

《國際商品市場焦點分析》

週三 EIA 公布截至 8 月 23 日當週，美國原油庫存減少 1000 萬桶，遠超過市場預估的減少 280 萬桶，另外汽油以及蒸餾油庫存也同步下降超過 200 萬桶，激勵 10 月 WTI 期貨價格一度大漲觸及 56.75 美元，不過即使美國鑽井台數量持續滑落，原油產量依舊再度上升至創紀錄的 1250 萬桶 / 日，同時美中貿易僵局持續恐傷及需求，加上時序即將進入秋季煉油廠開始停工檢修，使得油價上檔空間受限。

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