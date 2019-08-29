比特幣突見急殺 半小時跌600美元 失守1萬美元關卡

比特幣價格在台北時間今 (29 日) 凌晨 2 點左右，突見戲劇性急殺，在半小時內下挫 600 美元，跌破 1 萬美元關卡，由 10200 美元落至 9600 美元附近，隨後進入盤整，至上午 11:00 又見賣盤，下跌測試 9500 美元。

(圖表取自 Coindesk)

比特幣當前價格來到 1 週低點，近日的高點為 8 月 20 日的 10791 美元。近期比特幣波動不大，但幾乎都維持在萬元關卡之上，今天的下挫，讓價格又回到 7 月底的起漲點附近。

造成今天下挫的原因仍不明確。波士頓 Flipside Crypto 公司執行長 Dave Balter 認為，這似乎是對週五即將到期比特幣期貨結算的拋售。

Arca 投資長 Jeff Dorman 指出，當前的交易量大減，因此也加大了拋售所帶來的動盪。

此外，根據 Coin Market Cap 數據顯示，比特幣的主導地位最近再次加強，占加密貨幣市場交易的比重，來到了 70% 的區域。因此，在比特幣閃崩之餘，其他替代貨幣跌得更慘。

(圖表取自 investing.com)

至台北時間 11:33 分數據顯示，以 24 小時漲跌幅計算，比特幣目前跌幅約為 5.2%，瑞波幣下挫超過 6%，比特幣現金跌 7.5%，其餘以太幣、萊特幣跌勢均超過 9%，幣安幣跌幅更接近 15%。