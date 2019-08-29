【永豐期貨】台指選擇權盤前－追高量能不足 台股量縮小漲0.45%

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲 49 點至 10412 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 22.29 點，電子期逆價差縮至 - 1.04 點，金融期逆價差擴至 - 4.09 點。現貨部分，三大法人買超 1.19 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 105 口至 13922 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 514 口至 40873 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1397 口至 14523 口。

週二美股盤中，2 年與 10 年公債殖利率再度出現倒掛，且不再只是盤中短暫的倒掛收盤回歸正常，市場再度擔憂經濟衰退，美股四大指數均呈現開高走低收黑，所幸週三美股電子盤小幅走高，激勵亞股早盤普遍呈現小漲小跌，尤其加權指數開高後一度上攻至 5 日、10 日線上，然而陸股開低震盪後持續走低，影響台股追價力道減緩，盤面上台積電、大立光相對強勁，盤中持續有買單向上敲進，但台化、台塑化相對弱勢，終場加權指數上漲 0.45% 至 10436.7 點。成交量能 1008 億，較前一日減少 204 億。整體而言，今天加權指數相對強勢，然而價漲量縮顯示追價力道不足，加上月線反壓仍重且 10 日線持續下彎，加上近期美股利空事件多，須慎防指數仍有回測前低風險。

選擇權分析

整體而言，今天週選擇權結算日行情相對平穩，指數幾乎都再 10400~10450 之間震盪，尾盤也沒發生過去幾週常見到的大洗刷。目前全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.05 升至 1.19。VIX 指數下降 0.31 至 16.01。整體選擇權籌碼面呈現中性架構。 (永豐期貨研調)



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